Bejelentette csütörtökön az ukrán gázrendszer-üzemeltető, hogy megállapodott a magyar hatóságokkal arról: még hosszabb ideig kap Magyarországról garantált gázszállításokat Ukrajna.

Arról, hogy Magyarország napi 8 millió köbméternyi gázszállítást garantál Ukrajna számára. Már korábban született megállapodás, és azt meg is hosszabbították egyszer, most pedig a garantált kapacitás újabb meghosszabbításáról van szó, ezúttal 2023 március végéig – írja a Reuters nyomán a Portfolió.

Hasonló megállapodást Szlovákiával is kötött Ukrajna, amelynek keretében jóval több gázszállításra vállaltak garanciát naponta a szlovákok. E két megállapodás nagyban segíti azt, hogy Ukrajna napi gázfogyasztása különösebb zavarok nélkül megtörténhessen orosz gázzal anélkül, hogy az ukránok bármikor is vennének közvetlenül az oroszoktól gázt.

Így tehát arról van szó, hogy az ukránok az orosz gáz tranzitszállítását elvégzik Magyarország és Szlovákia felé (is), majd e két ország felől garantált kapacitásban kapnak (orosz) gázt saját ellátásukra. Így Ukrajna hivatalosan mondhatja azt otthon és a világnak is, hogy ők bizony évek óta nem vesznek már gázt követlenül az oroszoktól és csak a tranzitszállítások után számláznak nekik díjat. Áttételesen viszont igenis vesznek orosz gázt, rájuk is érvényes tehát, amivel minket vádolnak , hogy Putyin háborúját pénzelik. De egy ennyire hazug rezsimet ilyen apróságok a legkevésbé sem zavarnak.