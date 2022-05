Olena Zerkal ukrán energiaügyi miniszter tanácsadóját, korábbi külügyminiszter-helyettest idézi az Ukrinform, aki egy ülésen úgy fogalmazott: Magyarországnak egyre „nő az étvágya” az uniós pénzek iránt, ezen felül pedig bármit követelhetnek az Európai Uniótól, utalva az orosz olaj embargóját érintő magyar vétóra. Zerkal ugyanakkor úgy fogalmazott:

A vezeték első magyarországi szakasza, a Felvidékről érkező 148 kilométer hosszú és 400 milliméter átmérőjű Barátság I. 1962-re készült el. Párját, az Ukrajnából érkező 600 milliméteres átmérőjű Barátság II-t 1972-re készítették el.

Zerkal így fenyegetőzött:

And, in my opinion, it would be very appropriate if something happened to this pipeline. But, again, it is up to the Ukrainian government and President to decide on political issues, whether we really want to speak to Orban in the language he understands, or we are not ready yet.