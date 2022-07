Anyaország, LMBTQP+ :: 2022. július 24. 09:05 ::

Nemzeti kurzus: vádat emelt az ügyészség a HVIM társelnöke ellen, mert buzizászló-égetést hirdetett meg

Vérlázítónak tartjuk, hogy a Fejér Megyei Főügyészség vádat emelt Barcsa-Turner Gábor ellen! Miután a rendőrség és az ügyészség is többször lezárta a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt – vagyis ők megállapították, hogy nincs miért nyomozni –, most a Fejér Megyei Főügyészség, átnyúlva a fejük fölött, mégis vádat emelt a vármegyés vezető ellen, vagyis a bíróságra citálják a genderőrület elleni küzdelem miatt.

A HVIM társelnöke még 2019. október 23-án szervezett egy rendezvényt, amelynek plakátján a programok között szerepelt a szélsőségesen agresszív LMBTQP-lobbi szivárványos zászlójának elégetése (amire végül nem is került sor).

Mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy a szivárványos zászló nem más, mint propagandaeszköz. Ezt tűzik ki a lobbisták által már térdre kényszerített államok középületeire, ezzel demonstrálnak az online térben a Facebook-profilképek megváltoztatásával és ezalatt vonulnak a lobbiszervezetek által fellázított tömegek Európa nagyvárosaiban a normálisan gondolkozó többségi társadalmat provokálni és hergelni.



Nem, nem azért emeltek vádat, mert elmaradt, hanem mert felkerült a plakátra

Tekintettel arra, hogy a genderlobbi megállításával, soha korábban nem látott előretörésének megakadályozásával minden jóérzésű, normálisan gondolkozó ember, így a magyar társadalom döntő többsége is egyetért, ezért a lobbisták, élükön a legerőszakosabb és legkártékonyabb Háttér Társaság nevű lobbiszervezettel, példát akarnak statuálni. Ezért minden egyes alkalommal, amikor az agresszív lobbitevékenységük ellenállásba ütközik, feljelentéseket tesznek a rendőrségen. Ez a 2019. októberi rendezvény plakátját illetően sem volt másképpen. De ami igazán megdöbbentő és felháborító, az az, ami a feljelentésük után következett.

A rendőrség ugyanis gyors nyomozásba kezdett, azonban hamar rájöttek, hogy egy magánterületen megtartott rendezvény online térben terjedő plakátjával még a legnagyobb rosszindulat mellett sem tudnak mit kezdeni, erre lehetetlen ráfogni bármilyen törvénysértést, így lezárták a nyomozást. Igen ám, de az ügyészségtől utasítás érkezett, hogy a nyomozást újra meg kell nyitni, és le kell folytatni. Így hát a rendőrök újra munkához láttak, meghallgatták a tanúkat, elvégezték a nyomozási munkát, majd átadták a nyomozati anyagot a Székesfehérvári Járási Ügyészségnek. De az ügyészség ismét nem tudott más eredményre jutni, mint hogy megállapította: nem történt bűncselekmény.

Az állami struktúrába beépült ügynökök, a globális genderlobbi magyarországi csápjai ezen a ponton lettek igazán idegesek, így hát a Fejér Megyei Főügyészség felülbírálta az alárendelt járási ügyészség döntését, újra megnyitotta a nyomozást, újra lefolytatta azt, és láss csodát, immár megállapította a bűncselekmény elkövetését, majd a bíróságnak továbbította az ügyet tárgyalásra.

Ha nem tártuk volna fel a Háttér Társaság társadalombomlasztó, felforgató tevékenységét, akkor nem értenénk kristály tisztán, hogy milyen kaotikus viszonyok uralkodnak a magyar állam rendszerében. De miután felfedtük és nyilvánosságra hoztuk a Háttér Társaság „munkásságát”, már nem lehet kétségünk afelől, hogy egy jól eltervezett, koncepciós ügyet kreáltak a háttérben szervezkedő lobbisták, ügynökök és a befolyásuk alá vont ügyészek.

Ugyanis a Hatvannégy Vármegye hozta nyilvánosságra többek között azt, hogy az elmúlt évben hozzávetőlegesen megtízszereződött a Háttér Társaság külföldről történt finanszírozása, valamint, hogy az ügynökszervezet az elmúlt években azzal büszkélkedett, hogy rendőröknek(!) és ügyészeknek(!) tartottak érzékenyítő – értsd tudatbefolyásoló – foglalkozásokat.

Így válik érthetővé mindaz, ami történik, és így tárul a szemünk elé a vészjósló valóság: hogy az LMBTQP-lobbi ellen hangzatos szólamokban küzdő magyar állam szervezetében ott vannak a globális lobbi ügynökei, akik mélyállami struktúrákat üzemeltetnek, és a legfelsőbb szinteken gyakorolnak befolyást Magyarország belügyeire.

A mi üzenetünk azonban egyszerű: nem hátrálunk! Továbbra is ellenállunk a genderterrornak, továbbra is rávilágítunk a háttérben szervezkedő bomlasztásra, és továbbra is demonstrálunk és tiltakozunk, ahogyan tettük azt a tegnap (2022.07.23) is a Budapestet provokáló felvonulással szemben, a Margit hídon.

Székesfehérvár, 2022. július 23.

Hatvannégy Vármegye

vezetőség

