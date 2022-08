Anyaország :: 2022. augusztus 19. 18:04 ::

Napi mamusz: Bíró László is "marad a nép pártján" - Jákob megint bejelentette, hogy bejelent valamit

Tizenhét év után lépett ki a Jobbikból Bíró László, a párt Hajdú-Bihar megyei önkormányzati frakciójának egykori tagja – adta hírül a Jakab Péter-féle Néppártján csapata.

Emlékezetes: 2020 októberében a kőserkonzervatívokat és ballib értelmiségieket judapestezése kibukásával elkeserítő Biró volt az "összellenzéki" jelölt, a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú egyéni választókerületében rendezett időközi választáson, melyet végül Koncz Zsófia, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte meg.

Eljött az az idő is, hogy belássam, már semmi esély arra, hogy a Jobbik kikeveredjen abból a zsákutcából, amelybe szűklátókörű és érthetetlenül nem előrelátó vezetése juttatta. – jelenti ki a borsodi politikus az új Facebook-oldalon. Úgy látja: Jakab újraválasztása után elkezdődhetett volna a konszolidáció és a béke időszaka, azonban ehelyett „megpuccsolták” a pártelnököt.

„Következett Jakab lemondása, amelyet azóta sem értek. Arra gondoltam, hogy ezzel szeretné elérni, hogy teljes tisztújítás legyen – mint ahogy annak is kellett volna lennie!!! De nem, még azok is meglapultak, akik az ominózus elnökségi ülésen Jakab mellett voltak. És ez volt az a pont, amikor számomra morálisan megszűnt a teljes országos elnökség. Mint ahogyan a teljes frakció is, melynek tagjai nagyon sokat köszönhettek Jakab Péternek, mégis egyöntetűen hátba szúrták” – emlékszik vissza Biró, aki úgy zárja posztját, hogy ő marad, ahol volt: a nép pártján, a nemzet szolgálatában!

Jakab újra bejelentette, hogy bejelent majd valamit

„Már csak 1 nap! Harcoljunk együtt a kormányváltásért! Köszönöm azt a rengeteg támogatást, amit tőletek kapok itt facebookon, e-mailen és személyesen is. Mi nem alkuszunk a rendszerrel! Holnap bejelentés! Kövesd az oldalam te is!” – szól a bukott miniszterelnök-jelölt/pártelnök/frakcióvezető bejegyzése.

(Mandiner nyomán)