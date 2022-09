Anyaország, Videók :: 2022. szeptember 24. 12:13 ::

Videón a Mi Hazánk kongresszusa, kiáltványt is elfogadtak

Frissítés: az alábbi kiáltványt fogadta el a kongresszus:



Kiáltvány a magyar létért: önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem

Az a világ, amelyet ismertünk, és az a világ, amelyről az őseink álmodtak, napjainkban Atlantiszként süllyed el a szemünk előtt. Az Északi Civilizáció, a mi civilizációnk egy hatalmas területen szétterjedt, gyönyörű eurázsiai örökség. Azok uralhatták először a világot, akik a lovat háziasították és a szekeret feltalálták, ők tudták a nagy távolságokat először leküzdeni. Az ötezer évvel ezelőtti botaji kultúra háziasította először a lovat, a négyezer évvel ezelőtti Szintasta-kultúra adta az emberiségnek a küllős kereket, és innen, az eurázsiai sztyeppéről terjedt el ezután keleti, nyugati és déli irányban a lóval, a lószerszámokkal és a kézzel felrakott edényekkel együtt. Mindkét ősi kultúra az Ural környékén volt, pontosan ott, ahol Julianus barát megtalálta Magna Hungáriát, ahol sokan a magyar őshazát sejtik. Ugyanakkor a régészeti leletek alapján a Kárpát-medencében is a világon az elsők között, már Kr. e. 3500 körül használták a kereket. Ez a mi világunk, a magyar örökség: a Kárpátoktól az eurázsiai sztyeppékig terjedő, vérszerződéssel köttetett szkíta szövetség fontos alapja az Északi Civilizációnak, éppúgy, mint az indoiráni, vagy 19. századi elnevezéssel az árják kultúrája, amely ugyanerről a közép-ázsiai vidékről kiindulva, az indoeurópai család tagjaként, azzal együtt, egy Indiától Nyugat-Európáig terjedő hatalmas kultúrkört hozott létre. Ehhez tartozott az ókori görög világ, a római jogrend, később a keresztény hit és erkölcs is, mindezeket együtt nevezhetjük ma európai, vagy még inkább eurázsiai civilizációnak.

Ezt az Északi Civilizációt, a mi örökségünket pedig most a pusztulás veszélye fenyegeti. A szívében, az egykori Etelköz környékén ma borzalmas, véres háború dúl. De folyik egy más típusú háború is ellenünk: laboratóriumból ránk szabadított vírussal, biofegyverekkel, energiaválsággal, élelmiszer-krízissel, inflációval, gazdasági katasztrófával. Zajlik a háború a szellem és a lélek ellen is. Algoritmusokkal, erkölcsromboló szexuális devianciákkal, LMBTQI stb. mozgalmakkal, szennymédiával. Ez a halálszagú, sötét erő már a gyermekeket sem kíméli. Sőt, a magzatokat sem.

Mindennek eredményeként az Északi Civilizációt megalkotó őshonos népek ellen szellemi és fizikai értelemben is genocídium zajlik. A rohamosan fogyatkozó népeink helyére pedig délről sötétebb bőrű emberek érkeznek. A népességcsere is a terv és a háború része.

Mi azonban, akik a Mi Hazánk Mozgalom közösségét alkotjuk, elhatároztuk, hogy szembeszállunk azzal a sötét globális erővel, amely el akarja pusztítani az Északi Civilizációt és benne a hazánkat, Magyarországot. Tudjuk, hogy óriási túlerővel állunk szemben, tudjuk, hogy ez Dávid és Góliát harca, de nincs más választásunk. Az emberek szemeinek felnyitásával a magyarság a civilizációnk más népeivel összefogva mégis képes lehet megállítani ezt a globalista veszedelmet.

Mindenekelőtt önálló, független gazdaságpolitikát akarunk! Cél a hazai vállalkozások megerősítése. Magyar ipart, magyar gépjárműgyártást akarunk! Azonnal állítsák le a multik, a globális nagyvállalatok támogatását!

Észszerű és független energiapolitikát! Senki – se az állam, se oligarchák – ne húzzon hasznot a Magyarországon megtermelt energiából, legyen az villamosenergia, földgáz vagy éppen atomenergia!

A hatalmas földterületeket birtokló földesurak helyett a családi, paraszti gazdálkodás feltételeit kell megteremteni! A magyar föld nem lehet külföldi tulajdonban! Fenntartható vízgazdálkodást, erdőgazdálkodást! A Duna-Tisza csatorna megépítése mellett víztározó rendszerre is szükség van. Nem csak az öntözés lehetőségének biztosítására, hanem az ökológiai katasztrófa elkerüléséért.

El kell végre kezdeni az önellátásra, az önfenntartásra való berendezkedést, fel kell számolni a függőségi viszonyokat, olyan alapvető stratégiai ágazatokban például, mint az élelmiszer és az energiaellátás.

Olyan pénzügyi, gazdasági és bankrendszer kiépítését akarjuk, amely a legkevésbé függ a nemzetközi pénzügyi rendszerektől. A készpénz megőrzése, a készpénzhasználati jog legyen emberi szabadságjogunk része!

Az államadósság mértékének megismerése, csökkentése, átütemezése, felelősök elszámoltatása, vagyonuk elkobzása.

Sávos vagyonadót a több tízmilliárdos vagyonnal rendelkező oligarchákra! Igazságos közteherviselést!

A nyugdíjas kor elérésekor alkalmazott öregségi nyugdíjszámítás követhetetlen, és sokszor igazságtalan. Létbiztonságot a nyugdíjasoknak is!

A jövőnk záloga a fiatalság. A fiatalság és a nemzetvédelem érdekében az általános és középiskolai oktatás tananyagába bele kell venni tantárgyként a honvédelmi, a pénzügyi és a mezőgazdasági alapismereteket. Ne szolgáltassuk ki a gyermekeinket az algoritmusnak! Az oktatás az életre készítsen fel, hasznos tudást adjon, és gyermekkortól erősítsük a közösségtudatot és a hazaszeretetet!

Azonnali lépéseket a népességfogyás megállítására, hosszú távon a magyarság létszámnövekedésének előmozdítását szeretnénk.

A migráció azonnali megállítása, zéró tolerancia a határsértő betolakodókkal szemben! Az idegen kultúrájú, vallású és önazonosságú emberek befogadása nem kívánatos, különösen, ha az Északi Civilizáción kívülről érkeznek.

Az önrendelkezés természetszerűleg maga után vonja Magyarország tagságának átértékelését az EU-ban és a NATO-ban egyaránt. Nem fogadjuk el a nemzetközi szabadkőművesség által létrehozott és fenntartott szervezetek diktatúráját, amelyek az egypólusú – amerikainak álcázott – világuralmat kívánják fenntartani. Ehelyett a Nemzetek Európáját akarjuk, a közép-európai népek szoros szövetségével, de nyitással az Északi Civilizáció keleti része felé is.

Trianont pedig nem tudjuk és nem is akarjuk elfeledni. Hazánk a szívünkben él. Sem a civilizációnkat, sem a magyarságunkat, sem pedig az álmainkat nem adjuk fel!

Megyünk előre a céljaink felé, megvédjük magunkat kül- és belföldön egyaránt. Erős honvédséggel, határőrséggel, rendőrséggel és csendőrséggel.

A modern kor fegyvereit is ismernünk kell. Magyarország legjobb szakembereiből álló szervezetet kell létrehozni a biológiai fegyverek elleni védelem érdekében.

Mi tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogyan kell megállítanunk a pusztulást, az összeomlást, és hogyan kell építenünk egy független és erős hazát. Tudjuk, hogy támadni fognak minket, megpróbálják majd szétverni a közösségünket. Tudjuk, hogy minden elnyomó hatalom a félelemre épít. Mi azonban nem félünk. Készen állunk az újabb feladatokra, újabb ütközetekre. Bátran, bajtársakként haladunk tovább egy szent cél érdekében, hazánk szolgálatában.

Fel a győzelemre!

Budapest, 2022. szeptember 24.

A Mi Hazánk Mozgalom Kongresszusa