Anyaország :: 2022. szeptember 26. 19:18 ::

Závecz: csökken a Fidesz támogatottsága, romlik a közhangulat, 8%-on a Mi Hazánk

Bár csökkent a Fidesz támogatottsága a választás utáni szinthez képest a Závecz Research közvélemény-kutatása szerint, így is közel 3 millió ember támogatja a kormánypártot a szeptemberi mérés alapján. A cég utoljára májusban készített kutatást, akkor a választási eredménynél is magasabbra, 3,7 milliósra mérték a fideszes szavazótábor nagyságát.

A szeptember 14. és 22. között végzett felmérés szerint ez most visszacsúszhatott az áprilisi szintre (37 százalék a teljes választókorú népességben), amivel így is messze megelőzi a második helyre mért Demokratikus Koalíciót (10 százalék) és a harmadik helyezett Mi Hazánkat (6 százalék). A Momentum 5, az MSZP és a Jobbik 4-4, az LMP, a Kétfarkú Kutya Párt és a Párbeszéd pedig 2-2 százalékon áll.

700 ezer ember pártolt el a Fidesztől a nyári hónapokban a Závecz szerint, nagy részük pedig azt a tábort erősíti, amelyik egyik pártra sem szavazna – ők a választókorú népesség 26 százalékát teszik ki. Főleg az alapfokú és a szakmunkás végzettségűek körében gyengült meg a kormánypárt, de jelentős a Fidesz-tábor visszaesése a kis-közepes városokban és falvakban is.

„Az említett adatok is jelzik, hogy a jelenlegi Fidesz-kormány eddigi döntései, a válságkezelési lépések főleg az alacsonyabb társadalmi státuszúak, a munkaerőpiacon rosszabb helyen dolgozók, az átlagosnál nehezebb körülmények között élők ellenérzéseit váltották ki” – írja a cég elemzése, hozzátéve, hogy a társadalom alsó- és alsó középosztályában is közel 15 százalékpontos a Fidesz visszaesése.

Ezzel nagyjából egyébként ugyanakkora a kormánypárt támogatottsága szinte minden jelentős társadalmi csoportban, ugyanis a diplomások, a fővárosiak és a megyeszékhelyeken élők, és a magukat a felső középosztályba sorolók körébe nem csökkent a Fidesz tábora. Ráadásul a kormánypárt támogatói jóval aktívabbak az ellenzékieknél, így a biztos pártválasztók körében is magasan a Fidesz vezet 52 százalékkal. A második DK 15, a harmadik Mi Hazánk 8 százalékot szerezne egy most vasárnapi választáson, rajtuk kívül még a Momentum (6 százalék), az MSZP és a Jobbik (5-5 százalék) jutna be a parlamentbe, ha önállóan indulnának. Az LMP-t 3, az MKKP-t és a Párbeszédet 2-2 százalékra mérik.

Sokat romlott egyébként összességében a közhangulat a Závecz felmérése szerint: míg májusban az emberek 52 százaléka érezte úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon, ma már a lakosság 62 százaléka érzi ezt. Velük ellentétben csak 31 százalék érzi azt, hogy jó az irány.

(Telex)