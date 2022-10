Anyaország :: 2022. október 10. 15:31 ::

Mi Hazánk: erősíteni kell a háztáji gazdaságokat

Apáti István (Mi Hazánk) szerint az élelmiszer ellátás biztonságát közvetlenül érintő ukrajnai háborús helyzet, az infláció erősödése, az üzemanyagárak jelentős emelkedése és a szélsőséges időjárási körülmények hetven éve nem tapasztalt helyzetet idéztek elő Magyarországon és a kontinensen.



Ezért alapvető létszükségletnek, "nemzetbiztonsági érdeknek" nevezte a legkisebb háztáji gazdaságok erősítését.

Statisztikai adatokat ismertetve elmondta: tizenhat év alatt egy százalékra csökkent a kis gazdaságok aránya, megváltozott a falukép, különösen az állattartásban.

A Mi Hazánk a háztáji gazdaságokat az adminisztrációs terhek csökkentésével, közvetlen természetbeni és anyagi támogatásokkal, valamint szolgáltatások - például piacra jutás - segítésével támogatná.

Nagy István agrárminiszter válaszában úgy fogalmazott: a mezőgazdaságban minden dolgos kézre szükség van, és egyetértett a háztáji gazdaságok támogatásának szükségességével. Azért, hogy legyen a boltban élelmiszer, nagyon meg kell dolgozni, és az urbanizáció következtében az emberek nagyon elszakadtak a vidék valóságától.

Az agrárminiszter arról beszélt: más intézkedések mellett a kormány azonnali hatállyal kis üzemi pályázatokat indított 15 ezer euróval, az önkormányzatokat százmillió forinttal támogatták termelői piacok létesítésére.

Milyen feladatai vannak a Magyar Államkincstárnak?

Szabadi István (Mi Hazánk) azt sérelmezte, hogy a minisztériumok korábbi ciklusra vonatkozó éves költségvetési beszámolói ügyében közérdekű adatigényléssel fordult a Magyar Államkincstárhoz, ám annak határidejét kétszer 45 nappal meghosszabbították. Ezért azt kérdezte: a Magyar Államkincstárnak melyek azok a háborús veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatai, amelyek kilencven napig sem teszik lehetővé, hogy a tíz tárca 2018-2021 közötti negyven beszámolójának adatait kinyerjék és továbbítsák.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára jelezte: a szomszédban háború dúl, és egész Európa a szankciókról vitatkozik, miközben energiaválság van. Az államkincstár eközben éppen azon dolgozik, hogy 2,5 millió nyugdíjas megkapja a nyugdíjkiegészítést és a nyugdíjprémiumot, az állami alkalmazottak időben megkapják bérüket, az uniós pályázatok elszámolása és kiutalása megfelelő legyen - mondta.

Áfamentes hatósági áras tűzifára van szükség



Apáti István (Mi Hazánk) szerint az élelmiszerárak robbanása miatt lassan luxusnak számít jóllakni, de a fűtés is gondot jelent sokaknak. A képviselő ezért javasolta az áfamentesség bevezetését a hatósági áras tűzifa esetében, és úgy vélte, a fuvardíj összegét is érdemes lenne rögzíteni.

Kitért rá: sok kiaknázatlan lehetőség rejlik az erdőkben, több olyan állami erdő van, amelyet nem gondoznak, és sok olyan magántulajdonú erdő is, amelyet már rég ki kellett volna vágni, de az erdőgazdálkodó kérdése tisztázatlan, ezért nem került rá sor.

Nagy István agrárminiszter válaszában kifejtette: a hatósági áras tűzifa bevezetése előrelátó döntés volt, a kormány bölcsen belátta, hogy az embereknek biztosítani kell, hogy a megfelelő tüzelő elérhető legyen. Azonban az elszállítás megoldásába a kormány nem akar beleszólni, azt a vevő rendezi - fűzte hozzá.

Úgy látja, az elmúlt időben az olcsó energia miatt nem érte meg kitermelni a fát, ezért is maradt meg sok erdő, ahol rendezetlenek a viszonyok, de most, hogy óriási az igény a fára, ezeknek is rendeződni fog a helyzetük.

(MTI)