Anyaország :: 2022. október 14. 19:32 ::

Ezúttal Orbán és Pintér k*rta el - több ezer diák tüntet az oktatásérért, Metróval dobálták a belügyért

/Frissülő cikk./

Délutánra ismét nagyszabású tüntetést hirdettek az oktatásért és a tanárokért. A Diákok a Tanárokért ifjúsági szervezet az esemény Facebook-oldalán azt írta:

Rég nem látott szolidaritást mutatott a magyar társadalom, rengetegen álltunk ki az oktatás és a tanáraink mellett. A hatalom erre további megfélemlítéssel reagált, a napokban számos tanár kapott a tankerülettől fenyegető leveleket, további félelemkeltésre és elbocsátásokra számíthatunk. Október 14-én tanáraink ismét sztrájkolnak, példás kitartást és bátorságot mutatva. Álljunk ki mi is kitartóan, gyertek ki újra!



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Az eredeti menetrend így nézett ki: gyülekező 16:30-kor kezdődik a Hősök terén, ahonnan a tiltakozók 17 órakor indulnak el az Andrássy út, József Attila utca irányába. 18:15-től a Belügyminisztérium előtt lesz egy rövid performance, majd beszédek következnek. Az előzetes várakozások szerint az esemény 19 órakor ér véget.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Délután fél ötre körülbelül ezer tiltakozó gyűlt össze a Hősök terén, többségük középiskolás diák. A környező utcákból nagy csoportokban érkeznek még emberek. Sok a diák, vannak tanárok, de óvodai dolgozók csoportjai is. Kint van a PDSZ, és több iskola transzparensét is látni - írta az eseményről élőben tudósító Telex. Majd délután ötre nagyjából megtelt a Hősök tere, régi magyar számok szólnak egy nagyobb hangszóróból. Addigra legalább 3-4 ezresre duzzadt a tömeg (ez még mindig szellősnek hangzik - a szerk.), a környező utcákból továbbra is tömött sorokban érkeznek az emberek. A bejelentetett demonstráción az a terv, hogy az Andrássy úton és a József Attila úton haladva az állami iskolákat fenntartó Belügyminisztérium elé vonulnak.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Jámbor András országgyűlési képviselő a helyszínen azt mondta a Magyar Hangnak, egyrészt szülőként is kiáll a tanárok mellett, másrészt az ő választókerületéhez tartozik a Kölcsey gimnázium, ahonnan elbocsátották a tanárokat, és mellettük is kiáll. Egyébként pont ma mondott fel a gyereke egyik pedagógusa. Arra a fideszes vádra, hogy az ellenzék szervezi a tiltakozásokat, úgy reagált, hogy szerinte természetes, hogy az ellenzéki politikusok részt vesznek azokon a tüntetéseken, amelyekkel egyetértenek. Egyébként szerinte pont az a Fidesz ne kérje számon az ellenzéket, amely korábban kivezényelte az egyházi iskolák diákjait tüntetni.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője azt mondta, a helyszínen a lapnak, hogy számára katartikus élmény, hogy a diákok ilyen nagy számban eljöttek és kiállnak a tanáraik mellett. Ennél nagyobb elismerés egy pedagógusnak nem is kell, mondja. Nem találkozott olyan kollégájával, akit a tegnap a kormányinfón bejelentett ígéretek elbizonytalanítottak volna.

Nem sokkal délután öt után után a szervezők bejelentették, hogy elegen összegyűltek az elinduláshoz. „Elegünk van” – skandálja a tömeg, miközben szép lassan elindulnak, a célállomás a Belügyminisztérium. Elvileg az Andrássy út két jobboldali sávja van kijelölve a tüntetők számára.



Fotó: Albert Enikő / Magyar Hang

A belváros irányába tartó két sávon elindultak a tüntetők az Andrássy úton, a kifelé menő sávokban továbbra is autók haladnak. „Fizessétek meg a tanárainkat”, „szabad ország, szabad oktatás” skandálások hallatszanak. A szemben haladó autósok egy része dudálással fejezi ki egyetértését a tüntetőkkel. A tömeg eleje már a Bajza utcánál jár, de mivel csak két sávon mehetnek az emberek, sokan még mindig a Hősök terén várják, hogy elindulhassanak - írta negyed 5-kor a Telex.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

A tudósításuk szerint nem sokkal ezután a Kodály köröndre érve a tömeg elfoglalta a maradék két sávot is, a teljes Andrássy szélességében vonulnak. Ezt legálisan teszik, a belvárosi részen a teljes Andrássy utat odaadta a tüntetőknek a rendőrség. A rigmusok ugyanazok, kiabálva halad a Belügyminisztérium felé több ezer ember.Közben láttak egy szórakoztató jelenetet is: a Hír TV-nek páran elkezdték skandálni, hogy „ne hazudjatok”, erre a stáb inkább levette a mikrofonról a televízió logóját.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

A TASZ segít

A kormány tegnapi bejelentése nincs hatással a megkezdett tiltakozáshullámra, egyértelmű, hogy elégtelen reakció volt – mondta a Magyar Hangnak Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom vezetője, és az egyik elbocsátott kölcseys tanár. Hozzátette: úgy csinál a kormány, mintha csak bérköveteléseik lennének, holott a közoktatást át kell alakítani, számos más követelés is van a béren kívül. Szerinte látszik, hogy a hangjuk elérte a kormány ingerküszöbét, nem lehet tovább elhallgatni a tiltakozáshullámot, muszáj volt már mondaniuk valamit. Ami az ő jövőjét illeti szemelyesen, a szintén kirúgott kölcseys tanárokkal munkaügyi per indítására készülnek, a TASZ nyújt nekik jogi segítséget.



Fotó: Weiler Vilmos / Telex

Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta a lapnak, hogy több minőségében van a tüntetésen: politikusként, szimpatizánsként és egy pedagógus férjeként. Támogatja a bérkövetelést és a szabad oktatáshoz való jogot. Arra a kérdésre, hogy elfogadja-e a követeléseket a kormány, úgy válaszolt, hogy ígérni nem kerül semmibe, a béreket viszont ki kellene fizetni. Nem érti, miért nem ülnek le a kormány képviselői a tanárokkal. Úgy látja, egyeztetni kellene a pedagógusokkal. Ha fővárosi fenntartásban lennének az iskolák, nem lenne olyan, hogy kirúgnak valakit. Ő is elment hajnalban a kukásokkal tárgyalni, megtehetné ezt más is. Azt mondta, biztos benne, hogy a most elbocsátott tanárok nagyon gyorsan állást fognak kapni.

Egy időre lebénul a belváros. A tömeget a rendőrség kérésére megpróbálták a molinó mögé terelni, de a tüntetők az Andrássy teljes szélességében hömpölyögnek - írta a 24.hu röviddel délután hat után, miután a egy hosszabb oktogoni megálló után továbbindulhatott a tömeg. Az Andrássy bámészkodóit és az erkélyekről integető nyugdíjasokat is invitálták a vonuló diákok.



Fotó: Farkas Norbert / 24

Ezután az Erszébet téren is leállt a forgalom. A Széchenyi téren több százan várakoztak hogy megérkezzen a menet. A két csoport nagy ovációval egyesült.

Háromnegyed hét körül megérkezett a tömeg eleje a Belügyminisztériumhoz, mintegy 10 rendőr ki is állt az épület elé, de nem voltak beöltözve. Az Akadémiánál felállított színpad előtt álltak meg. Itt vannak az ígért Pintér-papírmasé figurák. Elegünk van – skandálták elő a színpadról a mikrofonokba a tömegnek.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

„Szabad ország, szabad oktatás”; „Nincs pénz, nincs tanítás”; „Nincs hatalmad felettem” – hanzottak a további skandálások.

Itt van a kezemben egy szemét papírgalacsin, ami a Metropolból van. Ezek körbejárnak, két Pintér Sándor-bábut lehet majd megdobálni velük – hangzott el a színpadról. Pintér bábuját azt est sztárvendégeként emlegették. Repülnek a Metropol galacsinná gyűrt lapjai a Pintér-képek felé. Közben azt kiabálják: szabad sajtót! Nem félünk! Megdobálták, majd folytatódott a skandálás.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

A színpadon bemondták, hogy a tömeg kétharmada még itt sincs, így vártak. „Fizessétek meg a tanárainkat”; „El a kezekkel a tanárainktól”; „Ne rúgjátok ki a tanárainkat” – hangzottak az újabb rigmusok.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Egy hordó áll a Belügyminisztériumnál lévő színpad előtt. A szervezők bejelentették: sok tanár kapott fenyegető (figyelmeztető) levelet a tankerületektől azért, mert részt vettek a polgári engedetlenségben.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Gyújtsuk fel! – skandálta a tömeg.

A hordóban tüzet gyújtottak, amibe papírokat dobáltak. És már égnek is a pedagógusoknak küldött figyelmeztetések.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Közben megérkezett a menet hivatalos végét jelző zárómolinó a helyszínre. A tömeg véget az Akadémia előtti térre küldik, „olyan sokan vagyunk, hogy máshol már nem férünk el”, mondják a szervezők. A rendőrök azt mondják, hivatalosan 20:00-ra hosszabbították a tüntetés és a lezárások idejét.

"Elk*rtad!" Ezt a jól ismert rigmust skandálja most a tömeg a Belügyminisztérium előtt. Amikor ez a rigmus született, 2006 volt és akkor Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Most Orbán Viktor a miniszterelnök.

(Telex - Magyar Hang - 24 nyomán)