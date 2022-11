Anyaország, Sport :: 2022. november 11. 11:20 ::

"Ha a Liu fivérek Magyarországot elhagyják most a pénzért, később Kínával is megtehetik ugyanezt"

Napok óta tartja izgalomban a hazai sportszerető közvéleményt a Liu testvérek országváltása: mint ismert, kedden derült ki, hogy az olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó testvérpár, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang más ország színeiben akar versenyezni a jövőben. A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) csütörtökön már el is döntötte, hogy hogy elengedi az országváltást tervező, eddig magyar színekben versenyző testvérpárt, azzal a feltétellel, hogy visszafizetik a pénzt, amelyet a szövetség az elmúlt három évben rájuk költött (ez többszáz millió forintot jelent). A Liu testvérek fogadóországot nem neveztek meg, és a MOKSZ sem közölte hivatalosan – bár persze mindenki sejtette –, hogy milyen országba igazolnak – írja a Magyar Hang.

A Liu testvérek édesanyja azonban most megtörte a hallgatást, s ha a magyar sajtónak nem is, de a kínai Pekingi ifjúsági napilap (Beijing Qingnianbao) újságírójának kérdésére fiai országváltása kapcsán határozottan megerősítette: „igen, kínai állampolgárok lesznek”. Ugyanakkor arról nincs szó a cikkben, hogy mi lesz a magyar állampolgárságukkal.



A Liu fivérek edzőjük - és a pénz - nyomában mennek apjuk hazájába

A kínai cikk még megemlíti, hogy hogy szeptember 26-án a Kínai Sporthivatal Téli Sport Központja nyilvánosságra hozta a „nemzeti felkészülési csapat” névsorát, és ennek csapatnak a vezetője a Liu testvérek edzője, Csang Csing Lina. Vagyis ő irányítja az egész kínai csapat felkészülését, nyilván ez lehetett az a visszautasíthatatlan ajánlat, amelyet kapott hónapokkal ezelőtt. A MOKSZ is megírta korábban közleményében, hogy a pekingi olimpia után a fivérek jelezték, hogy mindenképpen Csang Csing Lina, a válogatott vezetőedzőjének irányításával szeretnének a továbbiakban is készülni. – Sajnos Linával, az ő kérésére, fel kellett bontanunk a határozatlan idejű szerződését, tekintettel arra, hogy hazája, Kína szövetségétől kapott visszautasíthatatlan ajánlatot a kínai gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői pozíciójára – írták.

Érdekes kérdés lesz még az, hogy lemondanak-e a magyar állampolgárságukról a gyorskorcsolyázók, hiszen a kínai törvények szerint így kellene tenniük, náluk nincs kettős állampolgárság. A lap informátora szerint azonban a madarak azt csicsergik, hogy Kínában más honosított élsportolók esetében sem vették ezt annyira komolyan: kaptak egy kínai útlevelet, de azt nem nagyon feszegették, hogy az eredeti útlevelüket leadták-e.

A kínai cikk alatti kommentelők egy része egyébként nagyon fel van háborodva: azt írják a magyar anyától és kínai apától származó, Kínában is nagyon népszerű Liu testvérekről, hogy szerintük most a pénzért elhagyják Magyarországot, de később ugyanúgy el fogják hagyni Kínát is. Azt is felvetik, ha a testvérek ekkora hazafiak, miért nem a februári pekingi olimpia előtt tértek vissza Kínába. Többen sajnálkoznak, hogy milyen igazságtalanság érte ezzel Magyarországot.

Kína persze hatalmas piac a Liu testvérek számára, ahol azért nagyon népszerűek, és jobbak lehetnek az anyagi lehetőségek. Kósa Lajos is célzott arra az interjúban, hogy nálunk 50 millió forint jár az aranyéremért, míg Kínában jóval nagyobb összeg. – De azt sem szabad elfelejteni, hogy Kína egy kommunista ország – mondta a lapnak egy szakértő.

Idehaza az Infostart megkeresésére Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, „két ekkora világklasszist még nem veszített el egyszerre a magyar sport”. A MOB elnöke csalódottságának adott hangot, amiért a Liu fivéreknek és a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségnek nem sikerült megegyeznie a folytatásról, kiemelve, hogy köszönettel tartozhatunk nekik, amiért eddig magyar színekben versenyeztek.

Gyulay azt is mondta, sejtették, hogy nem fog működni, hogy kínai edzővel és kínai felkészülésben magyar színekben induljanak a 2026-os milánói téli olimpián, ahol aztán kínai versenyzők ellen indulnak a döntőben. A szakember úgy látja, most azon kellene gondolkodni, hogy a jövőben hogyan leszünk képesek megtartani versenyzőinket és edzőinket.

A két Liu testvér vezérletével a férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyát a 2018-as, phjongcshangi játékokon, majd idén Pekingben Liu Shaoang írt történelmet az első egyéni ötkarikás diadallal (500 méter).

Korábban írtuk: