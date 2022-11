Anyaország, LMBTQP+ :: 2022. november 23. 17:52 ::

Novák Katalin buzipropagandistákkal tárgyalt a Sándor-palotában - HVIM: a szabadságharc nyilvánosan megbukott

Felháborító, hogy LMBTQP-lobbistákkal tárgyalt Novák Katalin! - írják közleményükben a vármegyések, alább a folytatás:

Az eddig is csak szavakban létező, Soros-szervezetekkel szembeni szabadságharc ezennel nyilvánosan megbukott. A mai napon megjelent Facebook-bejegyzés alapján a Háttér Társaságot fogadta a magyar köztársasági elnök a Sándor-palotában. Novák Katalin úgy fogalmazott, "azokról a problémákról beszéltünk, amelyeket ők most a legfontosabbnak éreznek."

Felháborító és elfogadhatatlan, hogy Magyarország államfője olyan szervezetekkel egyeztessen, amelyek komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek hazánk számára! A Háttér Társaság a legeklatánsabb példája azoknak a "civil" szervezeteknek, amelyek valójában külföldi érdekek által vezérelve befolyást akarnak gyakorolni a magyar belpolitikára.

A Sándor-palotában fogadott lobbiszervezet csak a tavalyi évben 278 millió forintból gazdálkodott, jelentős részben külföldi forrásokból. Az éves pénzügyi beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük szerint ezekből a támogatásokból az alábbi tevékenységeket végezték:

"felléptünk az LMBTQI-ellenessé tett ún. »gyermekvédelmi« törvény ellen"

"megszerveztük a 3. Iskolai Sokszínűség Hetét 183 gyerek bevonásával"

"Szülői szerda néven havi rendszerességű konzultációs napokat tartottunk gyermekvállalási kérdésekről"

"132 párkapcsolathoz, gyermekvállaláshoz kapcsolódó jogsegély ügyben jártunk el"

"jogi képviselet precedensértékű jogi eljárásokban (pl. LMBTQI témájú mesekönyvek, transz emberek mosdó- és öltözőhasználata)"

"képzések a rendvédelem, az áldozatsegítés, az oktatás, a média, az egészségügy, a gyermekvédelem és a sport területén dolgozó szakembereknek"

Emlékeztetünk mindenkit, hogy a fenti tevékenységek szinte mindegyike jogszabályba ütközik a hatályos magyar törvények szerint. És arra is, hogy a Háttér Társaság az a szervezet, amely minden karácsonykor provokál például az "apa+apu+gyerekek=család" kampányával, és amely a korábbi években is olyan felforgató tevékenységekre költött százmilliókat, hogy a transzneműek számára külön tranzitzónákat követelt a déli határon, hogy rendőrök és ügyészek tömegeinek tartott érzékenyítő foglalkozást, és hogy az ügyészség számára készített eljárási protokollt.

Vérlázító, ahogyan ezek az ügynökszervezetek nemhogy kiszorulnának, hanem egyre jobban és mélyebbre berágják magukat a közéleti döntéshozatalba! Az elmúlt hetekben többször is számukra kedvező jogszabályi háttér változtatásról adhattak hírt gyermekek örökbefogadásáról (!) és nemváltoztatásról, illetve már rendszeres, hogy irányítják az ügyészségek és nyomozóhatóságok munkáját (mint ahogy erről mozgalmunk társelnöke, Barcsa-Turner Gábor ellen zajló LMBTQP-s büntetőeljárások is tanúskodnak).

Orbán Viktor a gyermekvédelmi törvény indoklásaként úgy fogalmazott, hogy van egy vörös vonal, ami a gyerekeknél húzódik. A számát sem tudjuk, hány beszédében mondta el a miniszterelnök, hogy "Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!" Javasoljuk, hogy Orbán Viktor ezt a követelést ne csak Brüsszel felé hangsúlyozza, hanem a saját politikai közössége irányába is! A fideszes miniszterből lett köztársasági elnök ugyanis azzal a Háttér Társasággal folytatott tárgyalást, amelyik szerint nem igaz, hogy az "apa férfi, az anya nő", és amelyik a gyerekeinket nem hagyja békén! Sőt, a törvényeket semmibe véve továbbra is nyíltan, büszkén végzi a gyermekek szexuális befolyásolását.

Azok után, hogy 3,5 millió magyar ember a tavaszi népszavazáson egyértelműen kiállt az LMBTQP-lobbit megfékező gyermekvédelmi törvény mellett – amely népszavazást éppen a Háttér Társaság akarta jogellenes módon, érvénytelen szavazásra buzdítással bojkottálni –, ennek a 3,5 millió magyar embernek a nevében követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra a Sándor-palotában történt tárgyalás részleteit! Tudni akarjuk, hogy milyen témákról folytattak tárgyalást, tudni akarjuk, hogy milyen követelésekkel állt elő a Háttér Társaság, és tudni akarjuk, hogy milyen ígéretek hangzottak el az államfő részéről!

Ezért a mai napon a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőségeként mi is hivatalos levélben fordultunk Novák Katalin köztársasági elnök asszonyhoz annak érdekében, hogy fogadja szervezetünket a Sándor-palotában, hogy tájékoztatni tudjuk őt az LMBTQP-lobbi térnyeréséről és a magyar fiatalság valódi problémáiról.

2022. november 23.

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

vezetőség

Frissítés: íme az LMBSTB-felforgatók követelései



Fb-oldalukon tették közzé, a főbb pontok röviden:

Álljon ki a társadalmi kisebbségek mellett, az őket érő támadásokat, gyűlöletbeszédet nyíltan ítélje el.

Nyújtson be olyan törvényjavaslatot, amivel újra lehetővé válik a nem, és ehhez kapcsolódóan a név megváltoztatása.

Szorgalmazza az állami intézményeknél, szerveknél dolgozó személyek edukálását, a hivatalokban befogadó szemlélet alkalmazását.

Juttassa el a döntéshozókhoz a HIV kombinációs prevenció bevezetésének fontosságát.

Az elnöksége alatt a parlament által esetlegesen megszavazott, az LMBTQI emberek biztonságát, szabadságát vagy egyenlőségét csorbító törvényeket ne írja alá.

Megemlítik azt is:

Novák Katalin köztársasági elnök asszony ígéretet tett arra, hogy a jövőben kikéri majd a véleményünket az LMBTQI embereket érintő kérdésekben.

Részletesebben:

„Nem a gesztusok, hanem a tettek elnöke vagyok. Azt szeretném, ha minél több magyar ember érezné, az ő elnöke is vagyok. Ebbe természetesen beletartoznak a homoszexuális magyar emberek is.” – nyilatkozta Novák Katalin köztársasági elnök asszony a Telexnek még júniusban.

A nyilatkozatot követően egyesületünk személyes találkozót kezdeményezett a köztársasági elnök asszonnyal a magyarországi LMBTQI közösséget érintő problémákról, amelyre ma délelőtt került sor.

A találkozón a következő öt témáról beszéltünk részletesen, és az alábbi konkrét kéréseket fogalmaztuk meg a köztársasági elnök asszony felé:

1. Álljon ki a társadalmi kisebbségek mellett, az őket érő támadásokat, gyűlöletbeszédet nyíltan ítélje el.

Az elmúlt két évben nőtt az LMBTQI embereket érő erőszakos támadások száma. Egyre gyakrabban tesznek magas rangú politikusok homofób, transzfób kijelentéseket, amelyekkel “másodrendű” állampolgárnak nyilvánítják az LMBTQI embereket. Az LMBTQI embereket negatív színben feltüntető hangoknak a köztársasági elnök fontos ellenpólusa lehet, mind nyilvánosan, mind a politika színterén.

2. Nyújtson be olyan törvényjavaslatot, amivel újra lehetővé válik a nem, és ehhez kapcsolódóan a név megváltoztatása.

A transz emberek mindennapjait megnehezíti, hogy okmányaikban egy olyan név és nem szerepel, amely nem tükrözi identitásukat és megjelenésüket. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan arra kényszerülnek, hogy előbújjanak: a bankban, egy állásinterjún, a postán, vagy akár a vonaton a jegyük bemutatásakor. Az Alkotmánybíróság szerint is az Alaptörvényben védett egyenlő emberi méltóság joga alapján nemcsak a név, hanem a nem megváltoztatásához is joga van a transznemű embereknek. Göncz Árpád köztársasági elnök élt azzal a jogával, hogy törvényt kezdeményezzen; Novák Katalin is élhet ezzel, hogy visszaálljon a majd’ két évtizedig zavartalanul működő folyamata a nem jogi elismerésének.

3. Szorgalmazza az állami intézményeknél, szerveknél dolgozó személyek edukálását, a hivatalokban befogadó szemlélet alkalmazását.

Az LMBTQI emberek jogegyenlőségének, társadalmi elfogadásának biztosítása hosszútávú feladat, amelyben az állami szerveknek kiemelt szerepük van. E problémák megoldása természetesen nem várható a köztársasági elnöktől, de az ország elsőszámú közjogi méltóságaként is nagy felelőssége van abban, hogy hogyan alakul a témával kapcsolatos közbeszéd, az állami szervek mennyire veszik komolyan e problémák megoldását. Az állami intézményeknél, szerveknél dolgozó személyek LMBTQI-témában történő képzése segítené az LMBTQI személyek mindennapi ügyintézését, nagyobb bizalommal fordulnának az igazságszolgáltatás és rendfenntartás felé. Ne fordulhasson elő, hogy egy homofób támadás miatt kiérkező járőrök az elkövetővel leülnek sörözni, miközben az áldozat a mentőt várja, ahogyan ez 2019-ben Bényén történt.

4. Juttassa el a döntéshozókhoz a HIV kombinációs prevenció bevezetésének fontosságát.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének HIV szószólójaként működő UNAIDS által meghatározott, három pillérből álló HIV kombinációs prevenció az egyik leghatékonyabb eszköz a HIV-fertőzés terjedésének visszaszorításában. A világ számos országában már bevezetett és nagy hatékonysággal működő megoldás három, egymással szoros összefüggésben álló pillérre épül. Az orvosbiológiai pillér magában foglalja mindazoknak az eszközöknek (mint a HIV-kezelésben alkalmazott gyógyszerek, a PrEP és a szűrővizsgálatok) az egyszerűsített elérhetőségét, amelyek a megelőzésben bizonyítottan hatékonyak; a strukturális pillér biztosítja a megfelelő társadalmi környezet (többek között az átfogó dekriminalizáció, az intézményesült stigmatizáció és megbélyegzés visszaszorítása) meglétét; miközben a harmadik pillér, megfelelő szexuális felvilágosító programok nyújtásával, a kockázatok csökkentésével kapcsolatos információs kampányok folytatásával gondoskodik arról, hogy az egyén jól informált döntések mentén cselekedhessen. A köztársasági elnököt arra kértük, hogy legyen a jövőben a szószólója ennek az állampolgárok életére nézve jótékony hatással bíró ügynek.

5. Az elnöksége alatt a parlament által esetlegesen megszavazott, az LMBTQI emberek biztonságát, szabadságát vagy egyenlőségét csorbító törvényeket ne írja alá.

A köztársasági elnök fejezi ki a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. E feladatában benne foglaltatik az is, hogy a társadalmi kisebbségekért kiáll, és biztosítja, hogy az ő biztonságukat, szabadságukat, vagy egyenlőségüket csorbító törvények nem válhatnak a magyar jogrendszer részévé.

A Háttér Társaságnál egy mindenki számára biztonságos és szabad Magyarországért dolgozunk, ahol az LMBTQI közösség valamennyi tagja szabadon megélheti identitását, és felmerülő problémái megoldásához megfelelő segítséget kap. Minden lehetséges platformon felhívjuk a figyelmet az LMBTQI emberek problémáira és fontosnak tartottuk élni a lehetőséggel, hogy Magyarország elsőszámú közjogi méltósága elé tárjuk ezeket. Novák Katalin köztársasági elnök asszony ígéretet tett arra, hogy a jövőben kikéri majd a véleményünket az LMBTQI embereket érintő kérdésekben. Szeretnénk bízni abban, hogy a találkozónak lesz foganatja.