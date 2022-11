Anyaország, Külföld :: 2022. november 26. 14:55 ::

Palesztina nagykövetsége Izrael állami terrorizmusának elítélését is elvárja a zsidóimádó magyar kormánytól

Három nappal ezelőtt Jeruzsálemben palesztin terrortámadás következtében életét vesztette egy 16 éves zsidó fiatal, s ugyanazon a napon a megszállt Ciszjordániában az izraeli állami terror áldozata lett egy 16 és egy 17 éves palesztin fiatal. Novák Katalin államelnök azonban csak az izraeli zsidó fiatal halála miatt „imádkozott együtt Izrael népével”. Palesztina budapesti nagykövetsége a tegnap kiadott sajtónyilatkozatában udvarias, diplomatikus hangnemben kérte a magyar kormányt az elmúlt években állandósult kettős mérce feladására.



Jichák Herzog izraeli és Novák Katalin magyar elnök twitteres bejegyzése

Három nappal ezelőtt, a reggeli órákban két összehangolt pokolgépes merényletet hajtottak végre Jeruzsálem nyugati bejáratánál, illetve a Rámot csomópontban. A Tel-Avivba vivő 1-es út mentén levő autóbuszmegállóban várakozók közül a merényletnek egy halálos áldozata és 12 sebesültje volt, míg a Rámot csomópontban fél órával később elkövetett pokolgépes merénylet során három ember sebesült meg. Az első merénylet során életét vesztette Árjé Schupak 16 éves jesiva (zsidó vallási főiskola) hallgató.



Árjé Schupak, a jeruzsálemi pokolgépes merénylet halálos áldozata (fotó: Báhádréj Hárédím)

Ugyanazon a napon, november 23-án a megszálló izraeli katonák a ciszjordániai Náblusz városában szíven lőttek egy Áhmád Ámdzsád Sehádá nevű 16 éves palesztin fiatalt. A palesztin népi ellenállás másik jelképének számító ciszjordániai Dzsenin városban pedig a megszálló izraeli katonák éles lőszerrel előbb lábon lőtték, majd golyózáport zúdítottak a 17 éves Ámdzsád Valíd el-Fájed palesztin fiatal felső testére. A fiatal azonnal belehalt a lövések okozta sebesülésbe.



Áhmád Ámdzsád Sehádá (fotó: családi archívumból)

Három nappal ezelőtt mi is fölkaptuk a fejünket a Szentföldről érkező hírre, miszerint ugyanazon a napon két palesztin, illetve egy fiatalkorú zsidó vált erőszakos cselekmény halálos áldozatává. A cionista zsidó propaganda ebben az esetben persze rögtön azzal igyekszik a megszálló izraeli hadsereg által elkövetett gyilkosságokat védelmezni, megmagyarázni, hogy az agyonlőtt fiatal palesztinok tüntettek, kővel dobálták meg a megszállók izraeli katonákat.



Ámdzsád Valíd el-Fájed (fotó: családi archívumból)

Ez igaz, csakhogy az 1945 utáni Magyarországon, az elmúlt több mint hét évtized folyamán többnyire zsidók irányította közoktatásban, kulturális életben és sajtóban ellentmondást nem tűrve azt sulykolták nekünk, hogy a megszállók elleni küzdelem, így a fegyveres küzdelem is minden ember kötelessége. Természetesen ők nem a szovjet, hanem az azt megelőző, s elsősorban őket sújtó német megszállás elleni küzdelmet dicsőítették.



Jichák Herzog izraeli államelnök twitteres bejegyzése

November 23-án, a zsidók ellen elkövetett jeruzsálemi merényletek után Jichák Herzog izraeli államelnök Twitter-oldalán a következő héber bejegyzést írta:

Izrael népe nevében osztozom az áldozatok családjainak fájdalmában, imádkozom a sebesültek biztonságáért és felgyógyulásáért. Támogatom a biztonsági erők tagjait, s biztos vagyok benne, hogy teljes erővel fellépnek a terrorizmus fölszámolása érdekében általában, s kiváltképpen kézre kerítik a mai szörnyű támadások felelőseit.

Novák Katalin köztársasági elnök az izraeli elnök bejegyzésére válaszolva ezt az angol nyelvű választ írta a Twitter-oldalán:

Őszinte részvétünk Magyarországról! Ezekben a nehéz időkben Izrael népével imádkozom.



Novák Katalin válaszként írt twitteres bejegyzése

A Palesztina budapesti nagykövetsége által tegnap kiadott sajtónyilatkozat olvastán utánanéztünk: vajon Mahmúd ’Abbász palesztin elnöknek is kifejezte-e részvétét valamelyik vezető magyar politikus a november 23-án, a megszállt Ciszjordániában az izraeli hadsereg által agyonlőtt két palesztin fiatal halála miatt? Amint korábban, sok esetben kettőnél is több palesztin halálát előidéző izraeli gyilkolászás után, a magyar politikai vezetés ezúttal is néma maradt.



Novák Katalin és Jichák Herzog Jeruzsálemben

Magyarán: vezető politikusaink, élükön Novák Katalinnal ezúttal is az általuk jogosan elítélt és kifogásolt kettős mércét alkalmazták. Ezt a kettős mércés eljárást elégelte meg Palesztina budapesti nagykövetsége, amikor tegnap arab, angol és magyar nyelven kiadott sajtónyilatkozatában, Novák Katalin elnök asszony nevének említése nélkül, udvarias, nagyon diplomatikus hangnemben, de emlékezteti a Fidesz-kormányt többi között a következő igazságra:

Az erkölcs rendszere oszthatatlan, az értékek és az elvek nem tekinthetők meg az egyik régióban, és nem hagyhatók figyelmen kívül a másikban. A terrorizmus az terrorizmus marad, bárhol is történjék, függetlenül a bűnöző nevétől vagy az áldozat hátterétől.

Íme, Palesztina nagykövetségének sajtónyilatkozata:

Sajtónyilatkozat Meglepő módon a hivatalos magyar elítélő, részvétnyilvánító, jókívánságokat megfogalmazó és az „önvédelemhez való jogot” elismerő nyilatkozatok gyorsan ömlenek, ha egyrészt Izraelről van szó, másrészt érthetetlen hallgatássá válik, ha Palesztináról és a palesztinokról van szó. Az erkölcs rendszere oszthatatlan, és az értékek és elvek nem tekinthetők meg az egyik régióban, és nem hagyhatók figyelmen kívül a másikban. A terrorizmus az terrorizmus marad, bárhol is történjék, függetlenül a bűnöző nevétől vagy az áldozat hátterétől. Fegyvertelen palesztin civileket – gyerekeket, nőket és időseket – naponta ölnek meg, nyíltan és mindenki tudtával. Izraeli mesterlövész megöl (előre megfontolt szándékkal) egy palesztin újságírót (Shireen Abu Akleh), és izraeli katonák rendszeresen célba vesznek palesztin újságírókat és emberi jogi szervezeteket. Palesztinokat tartóztatnak le – rabolnak el – minden vád nélkül, otthonaikat a megszálló erők lerombolják, milliószámra ostromolják, házaikat kifosztják, földjeiket ellopják illegális települések építéséhez, pénzüket a megszállók kalózkodásának vetik alá, forrásaikat elrabolják, sőt fiaik holttestét is elrabolják, és mi mégis a magyar kormány elítélésére vágyunk! Nem elítélendő ez az állami terrorizmus! Fegyveres telepesek bandái az izraeli megszálló erők (IOF) védelmében fegyvertelen palesztin civileket támadnak, felgyújtják házaikat, mecseteiket, templomaikat, földjeiket és termésüket. Ez nem elítélendő terrorizmus? Ez nem egy olyan cselekmény, amely szükségessé tesz egy nyilatkozatot, amely „elismeri Palesztina elidegeníthetetlen jogát az önvédelemre és polgárai biztonságának garantálására”, vagy ez a jog kizárólag Izraelnek és polgárainak garantált? Palesztin Állam magyarországi nagykövetsége, elismeri, hogy Magyarország elkötelezett a nemzetközi jog és a nemzetközi törvényesség mellett. A nagykövetség elismeri azt is, hogy Magyarország elutasítja a kettős mércét, és nagyra értékeli az emberi életeket, jogokat és egyenlőséget. Mindezt szem előtt tartva, s egyrészt a palesztin és a magyar nép közötti barátságot méltányolva, másrészt a megszállás és annak gyakorlata, az állampolgárok elüldözése és a nemzeti föld nagy területeinek elcsatolása okozta fájdalmak tudatában nem várhatunk el mást, mint azt, hogy a magyarok határozottan kiálljanak a palesztin állampolgárok, földjeik és otthonaik ellen elkövetett bűncselekmények ellen, elítéljék el azokat, támogassák az igazságosságot és törvényes cselekedetet, nevén nevezve a dolgokat: a megszállás törvénytelen és erkölcstelen. Palesztina Állam Nagykövetsége Magyarországon Budapesten, 2022. november 25-én

Hering József – Kuruc.info

