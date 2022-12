Anyaország :: 2022. december 6. 11:36 ::

Könyvajánló: megjelent a Magyar Próféta második része

Korábban is foglalkoztunk már a Szabad Szellem - Magyar Kultúra alapítvány tevékenységével, kik azt a kétségkívül hiánypótló és nemes missziót tűzték zászlajukra, hogy elősegítsék a kulturális ellenforradalmat is. Tehát, hogy ezen a téren felvegyék a harcot a neomarxista-globalista irányzatokkal, melyek sajnos a politikai viszonyoktól függetlenül egyre terjednek a közéletben és a kulturális térben. Jó hírrel is tudunk szolgálni, hiszen úgy hírlik, újabb könyvet adnak ki, mégpedig Retkes Tamás tollából a Magyar Próféta második részét. Erről és sok más érdekes dologról kérdeztük az alapítvány kurátorát, Gulyás Attilát és Retkes Tamást, a könyv szerzőjét.

- Az idei év, minden gazdasági és geopolitikai viszontagsága ellenére sikeresnek mondható az alapítvány szempontjából. Az első negyedév legnagyobb feladata az adó 1%-ok gyűjtési kampánya volt, mely idén is messze felülmúlta előzetes várakozásainkat. Örömmel konstatáljuk, hogy a részünkre bizalmat szavazók aránya évről évre növekedést mutat. Ez egyrészt visszaigazolása annak, hogy elégedettek támogatóink az általunk végzett munkával, valamint bizonyítja a partnerszervezetekkel történő gyümölcsöző együttműködést - tartott rövid összegzőt Gulyás Attila.

- 2022 könyvkiadás szempontjából is sikeresnek mondható, ugyanis ebben az évben két kiadvány is napvilágot látott gondozásunkban. Az első, mely júliusban, a Magyar Szigeten debütált, Retkes Tamás első regénysorozatának harmadik, befejező kötete. A Dupla Baka mindezidáig kiadatlan maradt, ám az olvasói igényekre reagálva, most az egyszer, exkluzív formában, sorszámozott példányokkal fizikai testet öltött, teljessé téve ezzel az első regénysorozatot az olvasók polcain. Jövő héten pedig érkezik a rekord gyorsasággal elfogyott Magyar Próféta sorozat folytatása, melyben a főhős a pártszervezés és a politikai csatározások színterére lép. Lesz izgalom bőven - folytatta.

Kérdeztük az eddig kiadott művekről is, hogy milyen visszajelzéseket kaptak. Elmondta, mindig nagy kihívás megtalálni azt a kommunikációs értékesítési formát, mely a leginkább meg tudja szólítani az olvasókat. Náluk az eddigi tapasztalatok alapján van egy meglévő hűséges olvasókör, akik folyamatosan nyomon követik tevékenységüket, érdeklődnek kiadványaikról, a megjelent köteteket pedig rögtön meg is rendelik. Éveken át tartós érdeklődést fenntartani nehéz feladat, így sikerként könyvelik el, hogy van egy biztos közegük. Emellett olyan pártolójuk is van, aki rendszeresen nagyobb, több tízezer forintos összegekkel támogatja az alapítványt lényegében ismeretlenül, így őt is fontosnak tartják megemlíteni.

- Retkes Tamás regényeire mindig nagy az igény, így előszeretettel adjuk ki munkáit, mert azok által lényegében minden korosztály és csoport megszólítható a nemzeti oldalon, leginkább azok, akik ritkán olvasnak, akkor is inkább szórakoztató irodalmat. Tamás termékeny író, aki mindig remek ötletekkel áll elő. A folytatást volt szerencsém az elsők között elolvasni, és mondhatom, remek munka született ismét. Letehetetlen, ahogy a korábbiaknál is megszoktuk - tért rá a legújabb kiadványra.

Már a nyomdánál vannak a kész anyagok, akik a legkésőbbi időpontként december 14-ét adták meg, így aznap délutántól már rendelhető a könyv az alapítvány e-mail címén . Igyekszünk minden igényt kiszolgálni, hogy már a karácsonyfa alá is oda kerülhessen a könyv. Természetesen egész decemberben, a két ünnep közt is lesz lehetőség rendelni. Emellett egy másik jó hírrel is szolgálunk, ugyanis az első kötetből is rendeltünk egy nagyobb tételt, így aki valamiért lemaradt, az most a kettőt egyszerre is megveheti. Árat nem emeltük, így az első kötetével megegyezően adjuk az újat is. Természetesen könyvbemutató is lesz, ám a megszokottól eltérően január végén tartjuk Budapesten. Részletekkel időben jelentkezünk - zárta gondolatait.



Retkes Tamás

Az író, Retkes Tamás véleménye szerint azok sem jönnek majd zavarba, akik különösebb előismeretek nélkül veszik kézbe a Magyar Próféta második kötetét. Kronológiailag az első világháború utáni időszakban indulunk, megismervén a fő- és mellékszereplők életútjának nehézségeit, valamint a Hungarista Mozgalom szárnybontogatásának főbb állomásait.

- Bármekkora is volt a kísértés, hogy mellékszálakat vigyek a történetbe, illendőnek és hasznosnak tartottam az életrajzi regény mellett való kiállást. Nem győzöm ugyanakkor hangsúlyozni, hogy íróként hitvallásom, történészként pedig kötelességem a történelmi hűség vezérfonala mellett haladni - mondta Retkes.

- 2013-ban merészkedtem el a Szabad Szellem Magyar Kultúra Alapítvány akkori vezetőségéhez a Budapest hősei c. első regényem kéziratával. Most már el merem mondani, hogy ez a munka hosszabb időt töltött az íróasztal fiókjában pihenve, mivel - bármilyen furcsán hangozzék is - nem volt ezzel kapcsolatosan önbizalmam, alapismeretem meg pláne nem. A startot végül meglepően könnyen vettük: az SzSzMKA kapott egy kész kéziratot, én pedig erkölcsi-szellemi-anyagi támogatást az írói pályám elindításához. Amikor a nyomdából elhozhattam a kész köteteket, olyan érzés kerített a hatalmába, mint amikor a gyermekeim születtek. A kezdeti hurráoptimizmust aztán hamar leszabályozta a magyar rögvalóság, amikor az értékesítés nehézségeivel szembesültünk. Az alapítványi berkek nem bizonyultak elégségesnek, ezért azt kell mondanom, hogy aránytalanul nagy erőfeszítéseket kellett végezni annak érdekében, hogy nullkilométeres íróként megismerjen a közönség, és hogy a könyvek eljussanak hozzájuk. Havonta átlagosan 1000 kilométert utaztam e célból keresztül-kasul az országban, de eljutottam a Felvidékre is. Előadásokkal kötöttem össze az értékesítést, olykor egészen meghökkentő körülmények között. Volt rá példa, hogy csak egy kocsmai asztaltársaság volt rám kíváncsi, máskor a helyi művelődési ház különterme telt meg kb. 50 fővel. Ami kezdetektől fogva világos volt, hogy nem írhatok mindenkinek - ámbár nem is akarok - emlékezett vissza a kezdetek kezdetére.

Kérdeztük arról is, mit gondol, jelenleg milyen állapotban van a magyar kultúra. Vajon látható-e előrelépés?

- Ha abból indulunk ki, hogy kik-miért kapnak magas szintű állami elismeréseket és erkölcsi-anyagi támogatást, szerintem elég nagy bajban vagyunk, mert a vastagon idézőjelben vett "keresztény-konzervatív" éra janicsárállományát látjuk felnőni. Ezt többnyire igaznak tartom a zene, a filmművészet, és a színház területére. Aminek viszont kimondottan örülök, az pont az ifjúsági és történelmi regények terén tapasztalható mennyiségi-minőségi növekedés. Kérdés, hogy ki-mikor olvas egyáltalán, mert például egy tömegközlekedési eszközön utazva csak az okostelefonokba temetkezett embereket látni - fejtette ki.

- Természetesen folyamatosan vannak terveim, amiket tettekre is váltok. Jelenleg a Magyar Próféta trilógia befejező részén dolgozom, amit reményeim szerint jövő év második felében már kezébe is vehet az olvasóközönség. Amint ez megvalósul, szeretném megírni A felemelt zászló c. regényem második részét, hiszen ott 1999-ben megszakad a történet, most pedig maholnap 2023-a írunk - zárta gondolatait jövőbe mutatóan.

L. J. - Kuruc.info