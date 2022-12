Anyaország :: 2022. december 9. 14:17 ::

Vivien és Tímea is Gyurira vallott

Tavaly november 5-én fogták el dr. Schadl Györgyöt, és azzal egy időben mentek el az irodájában végrehajtójelöltként és „könyvelőként” dolgozó F. Vivienért, hogy a bizonyításhoz szükséges iratokat lefoglalják tőle. A hölgyet aztán előállították a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Könyves Kálmán körúti épületébe - írja a Blikk a birtokába került nyomozati anyagra hivatkozva.

F. Viviennek még aznap ügyvédet rendeltek ki, hogy gyanúsítottként kihallgathassák. Arra azonban nem került sor, mert az ügyészség által felajánlott megállapodást a büntetőjogi felelősségre vonás elkerüléséről a hölgy elfogadta, és vállalta, hogy tanúként való meghallgatásáért cserébe bizonyítékokat ad át a KNYF-nek.



"Gyuri" a barátjákkul, Völner Pál akkori államtitkárral

Mint ismert, a KNYF október 24-én jelentette be, hogy benyújtotta a vádiratot dr. Schadl és 21 társa – köztük dr. Völner Pál – ellen. Többek között korrupciós ügyek és pénzmosás miatt. A végrehajtói kar elnökére az ügyészség 10 év, dr. Völner Pálra, az Igazságügyi Minisztérium volt államtitkárára pedig 8 év börtönbüntetést kért, továbbá 200, illetve 25 millió forint megfizetését.

F. Vivien segített az egyik ismerősének abban, hogy dr. Schadl György közbenjárására őt nevezzék ki az egyik végrehajtói helyre, amiért – a bejáratott módszer szerint – az iroda bevételéből meghatározott részt vissza kellett fizetni a végrehajtói kar elnökének. „Dr. Schadl György közölte F. Viviennel, hogy a saját része felét, tehát az osztalék negyedét dr. Völner Pálnak adja tovább” – áll a KNYF anyagában. F. Vivien azonban fifikás volt, mert a saját részére is kért pénzt, így – mint azt megállapították – összesen 40 millió forinttal gazdagodott.

A hölgy tanúként hangsúlyozta, hogy a pénzátadásoknak nem volt szemtanúja, de dr. Schadl többször tett olyan kijelentést előtte, hogy dr. Völner Pál a barátunk, akinek pénzt kell vinni. Alkalmanként 2-3 millió forintot. Ezeket a „kifizetéseket” pedig F. Vivien gondosan felírta negatív előjellel egy táblázatba.

Megemlítette még a tanú azt is, hogy ő és dr. Schadl György mindenese voltak azok, akiket az elnök a dr. Völnernek való pénzvitelekkel kapcsolatban a bizalmába fogadott. F. Vivien emellett tudott arról is, hogy mely végrehajtók fizetnek a főnökének, akiket meg is nevezett az ügyészségnek. Sőt, elmondta, hogy a visszafizetésekből dr. Schadl György ingatlanokat újított fel, illetve vásárolt: így a Városmajor utca 74. szám alatt található irodaházat is.

Mivel egyes végrehajtók, akik a büntetőeljárásban vádlottak lettek, azzal magyarázták a visszafizetéseket, hogy a dr. Schadl Györgytől kapott kölcsönt törlesztették, az ügyészség erről is megkérdezte F. Vivient. A nő azt állította, egy végrehajtóról tud, aki 20 millió kapott a főnökétől, a többiek esetében nem tudott ilyenről.

Másik bizalmas is beszédes lett

F. Vivienhez hasonlóan megállapodást kötött az ügyészséggel, majd kitálalt az elnök egy másik bizalmasa, S. Tímea is, az egyik Pest megyei végrehajtó-helyettes. Azt irodát egyébként egy ideig dr. Schadl György vezette. 2019-ben új végrehajtót neveztek ki oda, F. Miklóst, aki S. Tímea elmondása szerint nem értett a végrehajtáshoz, amit ő maga is elismert. (F. Miklós is a vádlottak padján ül majd a bírósági tárgyalásokon – a Blikk-cikk szerzője megjegyzése)

Ugyanakkor a nő megemlítette azt is, hogy a továbbiakban is mindent a kar elnökével beszélt meg. És bár az új végrehajtót is a főnökének tekintette, „az anyagi működés, illetve az osztalék felvétele kapcsán kizárólag Gyurival kellett egyeztetnem” – szerepel a vallomásában.

F. Vivienhez hasonlóan S. Tímea is táblázatban vezette azokat az összegeket, amelyeket Schadl bizalmasa, M. Viktor vitt az irodába vagy vitt el onnan. M. Viktor – ahogy azt már megírtuk – szintén vádlott lett az ügyben. Az osztalék céljáról a nő olykor egyeztetett F. Viviennel is. A pénzfelvételeknél a végrehajtó, F. Miklós mindig M. Viktorral volt a bankban.

„Amikor Gyurit már letartóztatták, csak akkor mesélte el nekem Miklós, hogy tulajdonképpen az osztalék teljes összegét Gyuri vitte el, és ő havi 2 millió forint fizetést kapott” – vallotta S. Tímea. Megjegyezte, hogy bevétel nagysága miatt meglepődött ezen, mert azt gondolta, százalékos elosztásban vannak, de F. Miklós azt hangsúlyozta, hogy ez is jóval több annál, mint amennyi az ügyészi fizetése volt. S. Tímea számára egyébként egyértelmű volt, hogy „Gyurinak köze van ahhoz, hogy Miklós lett a végrehajtó.”

