Anyaország :: 2023. január 11. 09:23 ::

Miközben a fideszes sajtó a kegyes államfőről cikkezik, embertelen körülmények között sínylődik a Hunnia-ügy egyik vádlottja

Budaházy György blogbejegyzése:

Szász Endre vádlott társunk sanyarú helyzetéről

Sokan nem tudják, hogy az ügyünkben egy ember, az erdélyi születésű Szász Endre vádlott társunk letartóztatásban van a Fővárosi BV. Intézet Venyige utcai objektumában, jogfosztott helyzetben, igencsak sanyarú körülmények közt.

Először is Szász is megerősítette (amit én is mondtam), hogy a túlnyomórészt letartóztatásban lévőkkel - tehát nem jogerősen elítéltekkel - foglalkozó Fővárosi BV. Intézet objektumaiban kritikán aluli körülmények uralkodnak (miközben itt még jogerősen el nem ítélt, tehát jogilag ártatlan embereket tartanak fogva).

December 1-ig nem is fűtöttek, ennek ellenére a téli ruhát tartalmazó csomagjának beküldését folyamatosan akadályozták.

Telefonhasználati kérelmét hónapokig nem teljesítették.

Volt élettársával, aki fontos szereplő az ügy szempontjából is, mert ő volt a 2009-es házkutatásuk elszenvedője, és a mai napig nála vannak az üggyel kapcsolatos fontos anyagai, nem engedik a kapcsolattartását.

A cellába, ahol nem működött a világítás, olyan zárkatársakkal volt együtt, akik folyamatosan turkáltak a cuccai közt, lopkodtak tőle, és cigiztek a nem dohányzó zárkában. Az ebből fakadó konfliktus miatt végül eltették ezeket, és helyette hoztak egy hosszú idejű szabadságvesztését töltő (ilyet nem is tehetnének letartóztatott mellé) rabot, aki már kezdésre agresszíven viselkedett, és szintén dohányzott a nem dohányzó zárkában (dohányost oda eleve be se tehettek volna), ami miatt vitába keveredtek, aminek folyományaképpen a bűnöző elem nekiesett Szásznak, és komoly sérülései lettek a verekedés folytán.

Mindezek után volt az, hogy cikk jelent meg a nemzeti radikális médiában Szász elkeserítő helyzetéről, ami óta végre javultak a körülményei, most egy műszakilag nagyjából működő zárkában van, és két külföldi embercsempésszel van együtt.

Ennek ellenére pl. a mai napig nem jelezték neki, hogy a Magyar Jelen nevű internetes médium interjút szeretne vele készíteni, miközben az újság már hetekkel ezelőtt beadta a kérelmet az Intézetnek (ez is jellemző egyébként a BV-re).

Továbbá vele is azt játsszák, amit velem, hogy nem írhat fellebbezést az intézeti gépen, sőt, velem ellentétben neki még az eljárási anyagait se engedték beadni egy adattárolón, mint nekem, és eleve csak hébe-hóba tudott kijutni a számítógéphez.

Ilyen körülmények között egyszerűen nem várható el, hogy jogszerűnek ismerje el a vele szemben folyó eljárást, és semmilyen elmarasztaló ítéletet nem is fog törvényesnek elismerni.

Neki is joga van az érdemi védekezés lehetőségéhez és az emberi körülményekhez.

Most ismét szabadlábra helyezési indítványt adtak be ügyvédjével. Kérem a bíróságot, hogy amint az én esetemben, úgy számára is biztosítsák, hogy legalább házi őrizetben készülhessen a másodfokú eljárásra!