A napokban komoly támadás érte az iskolánk munkáját támogató Reáltanoda Alapítványt és rajta keresztül iskolánkat, illetve igazgatónkat egy bizonytalan eredetű hangfelvételen elhangzott kijelentések miatt. Bizton kijelentjük, hogy a hangfelvételből levonható azon következtetés, miszerint az iskola igazgatójához eljuttatott pénz ellenében került be az állítólagos szülő gyermeke az iskolába, nem igaz.

Ezzel kezdődik a nyilatkozat, amelyet pénteken tett közzé az Eötvös József Gimnázium, miután a Budapesti Rendőr-főkapitányság vesztegetés gyanúja miatt nyomozást rendelt el az iskolában történt eset miatt.

Egy hangfelvétel szerint az iskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a túljelentkezés ellenére is fenntart helyeket arra az esetre, ha az írásbeli felvételit elbukó gyerekeket be akarják fizetni a szüleik az iskolába. Az Eötvös pénteki nyilatkozatában jelezte: „a jogszabályoknak megfelelően – mint bármely hazai középiskolában – bizonyos esetekben rendkívüli felvételi eljárás keretében is felvételt nyerhetnek diákok, de ez sosem kapcsolódik anyagi ellenszolgáltatáshoz”.