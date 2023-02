Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. február 12. 17:19 ::

Antifasiszták késeltek Budapest belvárosban - az internacionalista terror áldozatai súlyosan megsérültek

A Magyar Jelennek sikerült megszólaltatnia az antifatámadás áldozatait, akik súlyosan megsérültek, és még nem tudni, hogy szenvedtek-e maradandó károsodást.

A Magyar Jelen információ alapján külföldi, vélhetően görög antifasiszták támadtak rá egy magyar párra péntek este Budapest V. kerületében, nem messze az otthonuktól. Az akció során mind a nőt, mind a férfit

brutálisan megverték, a nőt többször késsel combon szúrták.

Az áldozatok súlyosan megsérültek, kórházi ellátást kaptak, állapotuk stabil. A párral, melynek mindkét tagja kérte neve elhallgatását, telefonon tudtak beszélni.

“Dagadtra verték az arcom, elrepedt az arccsontom, szívószállal eszem a levest. Egyelőre nem tudnak megműteni, mert előbb le kell mennie a duzzanatnak. A koponyám hátul betört, mert hátulról támadtak”

– mesélte a Magyar Jelennek a férfi, aki péntek este barátnőjével tartott haza Budapesten az Arany János utcában. Otthonuktól néhány percnyi távolságra 4-9 fő hátulról támadt rájuk viperákkal, botokkal és késekkel. A férfit eszméletlenre verték, a nőt kétszer combon szúrták.

“Még a földön fekve is rugdostak mindkettőnket. Tiszta vér volt minden”

– ezt már a női áldozat mondta a lapnak, hozzátéve, a támadók antifasiszták voltak.

A pár barátja, miután bement a kórházba látogatóba, az épület előtt szívinfarktust kapott – vélhetően a megrázó látvány hatására.

“Nem voltam kihallgatható állapotban a kórházban, annyit mondhatok. A barátomnak az a szerencséje, hogy a kórház bejáratánál beszélgetett még a rendőrökkel, így amikor összeesett, megtartották és egyből visszavitték az épületbe. Húsz percig próbálták újraéleszteni, mire sikerült stabilizálni az állapotát, de kómába került”

– húzta alá az összevert férfi.

A pár hozzátette, a rendőrök végig korrektek voltak, nem hagyták magukra őket a kórházban sem, benntartózkodásuk alatt végig vigyáztak rájuk, és már otthon is meglátogatták őket. Mivel a támadás az V. kerületben történt, jó eséllyel rögzítették azt térfigyelő kamerák is, de a rendőrségnél már két tanú is jelentkezett. Annyi biztos, hogy az elkövetők a Deák tér felé menekültek el a támadás után.

Politikai véleményük miatt támadhatta meg őket az Antifa

Egyes feltételezések szerint (amit az áldozatok is osztanak) a támadók ruházat alapján nézhették ki maguknak a nemzeti érzelmű párt, de bővebb információval valószínűleg a rendőrség fog szolgálni hétfői sajtótájékoztatóján, melyet azután jelentettek be, hogy négy internacionalista hulladékot előállítottak, akik az előző napokban támadtak jobboldaliakra a főváros utcáin.



A Magyar Jelen információi szerint a vörös karikás nőszemély a rendőrök által befogott támadók magyar(?) tagja

A police.hu közlése szerint a BRFK Nyomozó Főosztályán a magyar nőt, a külföldi férfit és két külföldi nőt közösség tagja elleni erőszak bűntett, illetve annak előkészülete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd vették őrizetbe - emlékeztet a Magyar Jelen.