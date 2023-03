Anyaország :: 2023. március 2. 14:55 ::

Összeveszett a százmilliókon a kormány két zsidó szektája - Izraelből várják a helyzet megoldását

A Miniszterelnökségen is vizsgálják, mi történt a legkisebb zsidó egyházi szervezet közgyűlésén. A vitatott körülmények között leváltott elnök szerint megvezették, és félre akarják dobni, mint egy bábot, Köves Slomóék szerint viszont százmilliós összegek is szóba kerültek, aminek az önállóság feladása lett volna az ára, írja a 24.

– Rájöttek, hogy nem az a báb vagyok, akinek gondoltak, és most félre akarnak állítani. Az együttműködés számukra nem azt jelenti, hogy az minkét félnek előnyös, hanem csak az kell belőle, ami nekik hasznos, és ha nem megy szépen a terveiknek megfelelően a haszonhúzás, akkor erőből csinálják – így fogalmazott a lapnak Deutsch Róbert, akit a napokban megpróbáltak leváltani a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) éléről. A hitközség néhány új tagja február 22-re közgyűlést hívott össze, amelyen Keszler Gábor személyében új elnököt választottak, egyúttal lecserélték a teljes vezetőséget is.

Deutsch az idézett mondatait az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek (EMIH) címezte, szerinte ugyanis a jogellenesen lezavart személycserék mögött a Köves Slomó által vezetett szervezet mozgatja a szálakat, amely az utóbbi időben egyre nyíltabban törekedett arra, hogy saját irányítása alá vonja a magyarországi ortodoxokat, és beolvassza saját szervezetébe a MAOIH-ot.

Az egyházi státuszban lévő két zsidó szervezet egyike sem tartozik a nagyobb létszámú vallási közösségek közé. A MAOIH-ot 2021-ben mindössze 332-en támogatták személyi jövedelemadójukból származó felajánlásukkal, az EMIH-et pedig 2520-an. Összehasonlításképp: a harmadik zsidó egyházi szervezetnek, a Mazsihisznek több mint 11 ezren adakoztak. A MAOIH ennek ellenére igen komoly ingatlanvagyonnal rendelkezik, hozzájuk tartozik például a VII. kerületben található, Kazinczy utcai zsinagóga és a mellette lévő épületkomplexum is.

Az ortodoxok régi vezetése egy Izraelben működő, nagy tekintélyű rabbinikus vallásbírósághoz fordult, miután tudomást szerzett a nélkülük összehívott közgyűlésről. A vallásbíróság egy végzést adott ki, amelyben megtiltotta a közgyűlés megtartását, és azt is, hogy leváltsák a MAOIH vezetőségét. A vallásbíróság felfüggesztette azt a három, „magát a hitközségi elöljáróság tagjának nevező” magánszemélyt is, akik aláírták és szétküldték a közgyűlési meghívókat. A végzésben ezen kívül felfüggesztették egy másik, tavaly október 27-én megtartott közgyűlés határozatait is. Álláspontjuk szerint ugyanis ezen az eseményen a régi tagság megkerülésével és újak felvételével jelentős mértékben megváltoztatták a szavazati joggal rendelkezők körét, hogy ezzel megalapozzák a régi elnökség leváltását.

Deutsch Róbert egyébként évekig kifejezetten jó viszony ápolt Köves Slomóékkal. A két kisegyház 2021 tavaszán együtt támadta meg a Mazsihiszt a zsidó szervezeteknek járó örökjáradék aránytalan elosztása címén, amihez nagy teret kaptak a kormányoldali médiában. Ebben az időszakban a MAOIH elnöke annyira közelkerült az EMIH-hez, hogy azzal ki is vívta sajátjai nemtetszését, akik ezért megpróbálták leváltani. Az elnök menesztését tavaly ősszel csak az akadályozta meg, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes – aki államtitkárként egyebek mellett az egyházpolitikáért és az egyházdiplomáciáért is felel – visszadobta a határozatot. Azóta viszont fordult a kocka, Deutsch és az EMIH között is megromlott a viszony, főleg miután kiderült, hogy az EMIH már Izraelben is reklámozta az egyesítési terveit.

Köves Slomó február elején Izraelbe utazott a Miniszterelnökség egyházi államtitkárságának két legfontosabb emberével, Soltész Miklós államtitkárral és helyettesével, Fürjes Zoltánnal. A Szombat cikke szerint a helyi portálok azt írták, hogy Soltész a belzi rebbénél tett látogatás alkalmával már „áldást is kért a két közösség egyesülésére, és a magyar kormány nevében ígéretet tett arra, hogy mindenben segítségére lesz, ami a közösségek közös jövőjéhez szükséges”.

Deutsch a 24-nek úgy fogalmazott, megvezették őt, ugyanakkor elismerte, sokáig úgy gondolta, jó dolog, ha együttműködik a két zsidó szervezet. Ám, amikor nekiszegezték a kérdést, hogy összevonják-e a MAOIH-ot az EMIH-hel, arra jutott, hogy a 150 éves hagyománnyal rendelkező ortodoxia önállóságának és függetlenségének feladását nem vállalhatja magára, és nem is támogathatja.

– Egy pillanat alatt félredobják azokat az embereket, akikre már nincs szükség. Semmi másról nem szól az egész, mint a vagyon megszerzéséről – állítja Deutsch hozzátéve, szerinte az izraeli áldás sem valós történet, csak a szerteágazó médiabefolyással rendelkező EMIH píár-akciója. Deutsch és a MAOIH régi főtitkára néhány napja hivatalos közleményt is kiadott, amelyben érvénytelennek nevezik a vezetőválasztást, és leszögezik, hogy a hitközség életében nem történt változás, a helyzetről pedig tájékoztatták az egyházak nyilvántartásáért felelős minisztert, vagyis Semjén Zsoltot is.

Köves Slomót, az EMIH vezetőjét is megkereste a lap, mennyire tartja valósnak a MAOIH vádjait. A válaszból az derült ki, hogy Kövesék álláspontja szerint a függetlenül működő MAOIH-nak lényegében nincs esélye a túlélésre, az ortodoxok önállósága a gyakorlatban pedig már meg is szűnt.

– Vallási és liturgiai szempontból az EMIH és a MAOIH is ortodox zsidó hitközség, és a de jure önálló szervezetek különállása az utóbbi években de facto megszűnt. A tagság tekintetében és a hitközségek által nyújtott szolgáltatások terén az összeolvadás lényegében már lezajlott. A MAOIH évtizedekkel ezelőtti tagsága kihalt vagy külföldre költözött, és az új tagok jelentős része – így Deutsch elnök úr is – az EMIH missziós tevékenységének köszönhetően lett ortodox zsidó, és lépett be a MAOIH-ba – írta a Köves által vezetett szervezet, hozzátéve, hogy a kóser szolgáltatásokat és az iskolát is az EMIH biztosítja. Azt is állítják, hogy a kisebbik egyház pénzügyi támogatást is kért tőlük, de már akkor jelezték, hogy erről csak a két szervezet összeolvadása esetén lehet szó.

Anyagi téren felmerült a MAOIH százmilliós nagyságrendben való támogatása is, aminek kapcsán jeleztük Deutsch úrnak, hogy ez valószínűleg a két hitközség egyesülése esetén lehetne elképzelhető.

Az EMIH szerint Deutsch Róbert közel hároméves elnöki regnálása alatt igyekezett ugyan a MAOIH anyagi és szervezeti leépülését megállítani, ennek során a Mazsihisz-szel is konfliktusba került, és „feltehetően ez a konfrontáció vezetett ahhoz, hogy az előző vezetéssel – amelynek tagjai közül többen a Mazsihisz alkalmazásában állnak – ellehetetlenült a kapcsolata”.

– Ekkoriban Deutsch úr és az EMIH-hel való együttműködést szorgalmazó tagok heti rendszerességgel kérték a jogi, szellemi és anyagi segítségünket. Az újonnan megválasztott elnök és főtitkár, vallási és ideológiai elköteleződésüket ismerve, feltehetően az EMIH-hel és nem a Mazsihisz-szel való szorosabb együttműködés útját fogja választani. Mi is ezt tartjuk természetesnek, és ezért támogatni fogjuk, ha a tagság így dönt. Már csak azért is, hogy Izraelben is a főbb vallási vezetők is ezt az irányt támogatják – írták a vitatott elnök jövőben várható döntéseiről.

