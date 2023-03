Anyaország, Videók :: 2023. március 31. 10:52 ::

Az utolsó szó jogán a NATO-bővítésről

Súlyos hiba lenne most olajat önteni a háború tüzére, ezért a világháború felé tett újabb lépésnek minősülő NATO-bővítés záróvitájában a vétó szorgalmazása mellett Novák Előd arra is rávilágított: közfelháborodást váltott ki, hogy a magyar kormány eltitkolta, s a szlovák védelmi minisztertől kellett megtudjuk: ukrán katonák, egészségügyi szakemberek kiképzésében is részt vesz Magyarország.

A Magyar Honvédség parancsnoka nyáron szintén titokban látogatta meg az ukrán vezérkart, erről csak utólag, ukrán híradásból értesültünk, az ukrán fegyveres erők vezetője akkor úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével… – vajon mit tudhat még ő, amit kormányunk nem köt az orrunkra? A balti légtér biztosítását is vállalták magyar Gripenekkel, és konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel. A www.ma7.sk pedig arról írt, hogy eredményesen zárult az egyeztetés a magyar és a szlovák védelmi miniszter között, hamarosan magyar Gripenek is védik majd Szlovákia légterét. Miért vállalják ezt, ami az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háború közvetett támogatása? Szlovákia ugyanis a magyar támogatásnak köszönhetően átadta a szlovák légierő gerincét adó orosz MiG-29-eseket Ukrajnának.

Az ukrán katonák kiképzésén kívül milyen eddig titkolt, vagy legalábbis hírekben meg nem jelent segítséget nyújtottunk Ukrajnának? Pl. adtunk-e üzemanyagot akár pénzért, s ha igen: mikor, mennyit, milyen áron? - ezeket a kérdéseket a kormányfőnek tette fel Novák Előd, ugyanúgy hiába, csak államtitkári „választ” kapott, pusztán olyan mellébeszéléssel, hogy „Az Ukrajnának nyújtott támogatásokról a Kormány folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt.” Holott valójában pl. már az ukrán katonák magyarországi kiképzéséről sem értesülhettünk a magyar kormánytól.