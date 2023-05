Novák Előd (Mi Hazánk) sajtóhírekre hivatkozva azt mondta ma a parlamentben, újabb összeesküvés-elmélet válhat valóra: digitális jegybankpénzzel számolná fel a készpénzt a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Felidézte, hogy a jegybank alelnöke szerint a készpénz feltehetően kikerül a rendszerből, ha a digitális jegybankpénz veszi át a szerepet.



A most még szabadságjognak tekinthető készpénzhasználat betiltásával egy gombnyomásra elvehetnék a pénzét bárkinek - hangoztatta. Hozzátette: a Mi Hazánk alkotmányos joggá tenné a készpénzhasználatot.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke tagadta, hogy a jegybankban bármilyen terv készülne a készpénz tiltására, kivezetésére. Amíg van olyan ember Magyarországon, akinek fontos a készpénz akár fizetőeszközként, akár megtakarításként, addig lesz készpénz Magyarországon - közölte.

A digitális jegybankpénzzel kapcsolatban azt mondta, a pénzügyi szuverenitás megőrzésének egyik legfontosabb terepe lesz a következő időszakban a pénzrendszert érintő kihívások, ahol egy fontos állami monopóliumot veszélyeztet a világ technológiai forradalma. Erre a kihívásra kell helyes választ adni - mondta.

(MTI nyomán)

Frissítés: nem, nem mi "találtuk ki"



Alább olvasható Novák Előd felszólalása - értesülésünk szerint portálunk említése során hőbörgés tört ki a ballibek soraiban, mert ugye ha a nácifasiszták írták meg, akkor biztos nem is igaz. Az MNB-alelnök pedig szenzációhajhásznak nevezte az állítást a válaszában.

Pedig nem is saját értesülésünk volt, a 24.hu szemlézte a Napi.hu erről szóló cikkét, ami itt található , ahogy linkeltük is az előző cikkünkben.

Ráadásul nem másnak a nyilatkozatára épültek a cikkek, hanem pontosan Virág Barnabás szavaira, tehát a saját kijelentéseit nevezte ma szenzációhajhásznak.

És a felszólalás szövege:



Tisztelt Alelnök úr!

Újabb "összeesküvés-elmélet" válhat valóra, írja a Kuruc.info hírportál: digitális jegybankpénzzel számolná fel a készpénzt a Magyar Nemzeti Bank. Az Ön MNB-alelnökként tett nyilatkozata szerint a készpénz "feltehetően" kikerül a rendszerből, ha a digitális jegybankpénz veszi át a szerepet. Jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével.

A Covid-diktatúra alatt a totális megfigyelés felé tettek lépéseket, most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénzhasználat betiltásával egy gombnyomással elvehetnék a pénzét bárkinek. A végrahajtó maffia túlkapásai semmi ehhez a kormányzati szándékhoz képest, aminek a Mi Hazánk Mozgalom szeretne gátat szabni, alkotmányos joggá téve a készpénzhasználatot.

Pártunk elnökének múlt havi felszólalására válaszul Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár beismerte: „valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása”. Pedig ez a kormányprogramban nem szerepelt, választási programjuk pedig nem is volt. Ez így semmiképp sem korrekt. A postabezárásokkal az időseket is kényszerítik a bankkártyahasználat felé, és sok helyen pl. tömegközlekedési jegyet sem lehet már vásárolni készpénzért, így büntetés is várhat rájuk bankkártya hiányában. Ez Ön szerint már jelenleg is törvényes?

A Mi Hazánk szerint legfeljebb az elinflálódott ötforintosok kivezetése fogadható el, erről mit gondol? Az 5 forintos érme a saját anyagköltségét sem éri meg, sőt színesfémhulladékként kilóra többet ér, mint fizetőeszközként. Az MNB 15 éve vonta be a forgalomból az 1 és 2 forintos érméket, akkor ez a nemzetgazdasági szinten 3-4 milliárd forintos megtakarítást eredményezett. Az EU-ben rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt is hajlandók-e lépni e téren?

Miért tiltanák be a készpénzt, ami alkotmányos jog kellene legyen?