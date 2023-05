Anyaország :: 2023. május 10. 16:22 ::

Ismét összeállt a nagykoalíció a kilakoltatás előtt állók ellen

A Mi Hazánk Mozgalom a továbbiakban is kiáll amellett, hogy szükséges lenne a kilakoltatási moratórium bevezetése. Már csak azért is, mert a kilakoltatások nagy része devizahitelből fakad. Ennek érdekében a Mi Hazánk a moratórium leteltével is kiáll a bajba jutott adósok mellett, és minél több helyen próbál a helyszínen segíteni rajtuk - közölték.