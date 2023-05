Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. május 16. 18:18 ::

Rendhagyó veszélyjelző táblákat tennének ki Madárhegyen az odaköltözött cigánybűnözők miatt

"A helyiek polgári engedetlenségen törik a fejüket, akár úttorlaszokat is kitesznek, ha kell, mert olyan szintű már a fejetlenség, az agresszivitás, a primitívség, a közlekedési morál, hogy már nem hajlandók tovább tűrni! Ha ez bekövetkezik, akkor egy olyan útra lépünk, ahol nem lesz megállás, mert a "háború" mindent visz és már a józan ész nem diktál..." - olvasható az ezt indítványozó bejegyzésben a Védegylet Újbuda Fb-csoportban.



Egy másik bejegyzésből részletesebben is kiderül, miről van szó - csak a szokásos...

A rendőrség által is ismert legalább két család "költözött" be a Barackmag utca, új lakóparkkal szembeni elhagyatott házába, állítólag a tulajdonos engedélyével. Ezek a roma hátterü emberek legalább a környéken egy tucat helyre jelentették be magukat, állandó vagy ideiglenes lakcímmel - és igen, ez lehetséges -, az Ügyfélkapun keresztül...

Számtalan betörésre került sor az utóbbi időben tartózkodási helyük vonzáskörzetében. Folyamatosan figyelik a parkoló autókat, hogy van-e bennük érték, ha valami kint marad a kertben, a kerítésen átmásznak érte!

Az egyik szomszédból minden nap az ételfutár által kiszállított ebédet, a Kakukkhegyi úton 480 000 Ft. értékben kisgépeket és szerszámokat tulajdonítottak el. Az Árnika utcában is próbálkoztak, de szerencsére megzavarták őket. A szobrászművésztől korábban egy mázsás bronz szobrot loptak el fényes nappal.

Jön a "civil problémamegoldás"?

Sajnos kb. 15 évvel ezelőtt, szintén egy roma hátterű család egy szintén elhagyatott házba költözött be, mely csoport egy kolóniává nőtte ki magát. Szintén rengeteg betörés, majd rendőrségi feljelentés történt. Eredmény semmi. Majd a helyiek vették kezelésbe az ügyet, nem lett szép vége, de a probléma megszűnt. Talán jó lenne nem megvárni megint, hogy újból a civilek oldják meg a jelenlegi problémát.