Kedden kora délutánig 606 külföldi embercsempész távozhatott összesen 26 büntetés-végrehajtási intézetből, miután a kormány "kiterjesztette a reintegrációs őrizetet", közölte a 24.hu megkeresésére a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztálya.

Tájékoztatásuk szerint az összes fogvatartott embercsempész, azaz 2636 fő esetében vizsgálták a reintegrációs őrizetre bocsájtás lehetőségét. A vonatkozó kormányrendelet értelmében az elítélt és Magyarországról jogerősen kiutasított embercsempészeknek 72 órán belül el kell hagyniuk az ország területét, ám ez nem a büntetés eltörlését jelenti.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok szerint közülük 808 fő az a külföldi állampolgárságú, jogerősen elítélt, kiutasított fogvatartott, akik kizárólag embercsempészést követtek el – más kapcsolódó bűncselekmény nélkül –, azaz ennyien felelnek meg a jogszabály által meghatározott feltéteknek – írták.

Ez azt jelenti, hogy hamarosan várhatóan további 202 embercsempész szabadulhat még a rácsok mögül.

A BvOP felhívta rá a figyelmet, hogy a rendőrséggel és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal folyamatos szakmai egyeztetéseket folytatnak az embercsempész fogvatartottak reintegrációs őrizetbe helyezéséről.

Ha a rendőrség azt észleli, hogy az elítélt a meghatározott kötelezettségét megszegve a reintegrációs őrizet kezdetének megállapítását követő 72 órán belül Magyarország területét nem hagyta el, vagy a magatartási szabályt megszegve a reintegrációs őrizet időtartama alatt Magyarország területére visszatért, úgy az elítéltet elfogja, és az elfogás helyéhez legközelebb eső büntetés-végrehajtási intézetbe állítja elő. Ebben az esetben a reintegrációs őrizet megszűnik, és az elítéltnek a hátralévő szabadságvesztését is le kell töltenie, sőt, ilyenkor az érintett feltételes szabadságra sem bocsájtható már – közölték.

A BvOP tudatta, a külföldi fogvatartottak ellátása éves szinten több milliárd forintos költségekkel terheli a büntetés-végrehajtási szervezetet.

A lap arról is érdeklődött a büntetés-végrehajtásnál, hogy meg tudják-e erősíteni azokat a sajtóinformációkat, miszerint háborognak a magyar rabok, amiért a kormány elengedi a külföldi embercsempészeket. A BvOP erre azt felelte: „a fogvatartottak között kialakult felzúdulásról szóló állítólagos értesülés álhír.”

Mint ismert, a külföldi embercsempészek szabadon engedése miatt Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter hétfőn berendelte a magyar nagykövetet. Szijjártó Péter külügyminiszter erre úgy reagált,

én úgy fogom fel, hogy mi külföldi bűnözőket utasítunk ki az országból és jobb is, hogyha elhagyják az országot, és jobb is lenne, hogyha többet nem is jönnének mifelénk, és nem is gondolnának arra, hogy mifelénk jöjjenek.