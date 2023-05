Anyaország, Videók :: 2023. május 25. 13:46 ::

Szakács Árpád: Novák Előd telefonjának megfigyelése riasztó jövőképet fest elénk

Az embereket megfigyelő rendszerek kiépítésével Magyarországon is egy kínai típusú diktatúrát készítenek elő – mondta az Ultrahang műsorában Szakács Árpád, aki ugyancsak a megfigyelés célkeresztjébe került, amikor Novák Előd telefonjának titkos adatgyűjtését rendelte el a rendőrség.

A Novák Előd elleni eljárás az elmúlt évek egyik legdurvább rendőri túlkapása, telefonjának titkos megfigyelése pedig példátlan jogállami eset, ami riasztó jövőképet fest elénk – közölte Szakács Árpád publicista az Ultrahang című műsorban. A Mi Hazánk politikusával szemben egy 2020-as eset miatt indult eljárás, akkor Novák Előd az egyik önkormányzati épületről egy szivárványos zászlót távolított el. Az eset miatt Szakács Árpád személyével kapcsolatban is adatgyűjtést folytatott a rendőrség, miután a titkos információszerzés során kiderítették, hogy a szivárványos zászló leszedésének napján telefonon beszélt Novák Előddel, és az egyik közterületi kamerán is feltűnt az alakja.

– Nekem az ügyhöz semmilyen közöm nem volt, ha lett volna, bevallom, hiszen nekem is az a véleményem, hogy egy magyar önkormányzati épületnek nem az a funkciója, hogy mindenféle zavaros ideológiákat népszerűsítsen. A szivárványos zászló egy pár száz forintos rongydarab, amelynek semmilyen magyar jogszabályi védelme sincsen. Ennek ellenére a fideszes vezetésű rendőrség három éven keresztül rengeteg embert bevonva úgy kezelte az esetet, mintha egy súlyos bűncselekmény történt volna – mondta Szakács Árpád. Hozzátette: a Fidesz rendőrsége az ország nagy részében azt a törvényi kötelezettségét sem tudja teljesíteni, hogy biztosítsa a közrendet, arra viszont van energiája, hogy egy pár száz forintos rongydarab miatt elképesztő nagyságú anyagi és emberi energiákat fordítson egy olyan ideológia jelképének a védelmében, amely ellen állítólag a nemzetinek nevezett kormány harcol.

Szakács Árpád szerint a nyomozás minden eleme túlkapás, és a titkos információgyűjtés arra világít rá, hogy milyen veszélyeket hordoz magában, ha az államnak hozzáférése van olyan adatokhoz, amelyekhez semmi köze.

– Hátborzongató jelenség, hogy még megalapozott gyanú sem kellett hozzá, de engem egy telefonbeszélgetés alapján, amelynek semmi köze nem volt a szivárványoszászló-ügyhöz, úgy kezeltek, mint egy bűnözőt, adatokat kértek rólam az akkori munkahelyemtől, még arra is kíváncsiak voltak, milyen laptopot használok. A fideszes rendőrség eljárásárának érdekessége, hogy a nyilvános szerepléseim kapcsán mint tényállítást a Soros György által támogatott 444 egyik hazug, manipulatív, lejárató írását tették be a nyomozati anyagba – tette hozzá.

Szakács Árpád a műsor témájával kapcsolatban kifejtette: Magyarországon is a minden állampolgárt megfigyelő állam totális diktatúráját készítik elő. Mint fogalmazott: két éven belül százmilliárdos költségből olyan arcfelismerő kamerarendszert állítanak üzembe, amelynek segítségével gyakorlatilag bárkiről meg lehet mondani majd, hogy hol tartózkodik az országban, hol járt korábban, és a szokásai alapján milyen személyiségprofillal rendelkezik. Kiemelte: a digitális irattárca bevezetésének is óriási veszélyei vannak. Minden azonosítási adatunk összekapcsolása egy rendszerbe a digitális rabszolgaságot készíti elő, és ez is alkalmas arra, hogy személyiségprofilt generáljanak belőle.

Szakács Árpád felhívta a figyelmet, a kommunista diktatúrában volt ehhez hasonló a személyi szám, amikor valaki minden ügyét egy saját számmal tudta intézni. – A rendszerváltás egyik legfontosabb adatvédelmi eredménye, hogy ezt megszüntették, pont azért, mert veszélyeket rejtett magában az, hogy ha valaki ezeket összekapcsolja, olyan információhoz jut, amelyhez adatvédelmi okokból semmi köze. Most elérkeztünk egy rosszabb helyzethez, mint ami a kommunizmusban volt, most ezeket automatikusan összekapcsolják – hívta fel a figyelmet Szakács Árpád.

A publicista szerint a megfigyelőrendszerek célja, hogy globális szinten, így nálunk is, egy kínai típusú diktatúrát, társadalmi kreditrendszert készítsenek elő. Ennek lényege: itt is minden állampolgárnak lesz egy személyes adatlapja, azon meghatározott számú kreditponttal. A lista élén lévőknek könnyű lesz az életük: jó hitelhez, munkahelyekhez juthatnak, gyermekeik jó iskolába kerülhetnek. Akiknek viszont lecsökken a pontszámuk, azoknak súlyosan korlátozzák az életét, még a tömegközlekedésre sem szállhatnak fel, üzemanyagot sem tankolhatnak az autójukba. Kínában ez a rendszer már a mindennapok része – tette hozzá.

Szakács Árpád kiemelte: az embereknek pártpolitika helyett ügyekben kell szövetségre lépniük egymással, hiszen a készülő diktatúra mindenkire le fog majd sújtani, mindegy, hogy milyen ideológiában gondolkodik valaki. A kovidizmus intő előrejelzés volt erre.

A pozitív példák kapcsán kiemelte: napjainkban is van eset arra, hogy ügyek mentén szövetségre tudnak jutni az emberek. Ilyen a Mi Hazánk által kezdeményezett ellenállás a fúrt kutak nyilvántartásba vételével kapcsolatban. Ennek rejtett célja a víz feletti kontroll megszerzése volt, ebben az ügyben most meghátrált a kormány. A fideszes parlamenti képviselők álszent és képmutató kommunikációja, hogy most azzal hivalkodnak, ezt a könnyítés nekik köszönhető. – Hát nem ők akarták bevezetni? Olyanok, mint a kommunisták, megoldották azt a problémát, ami nélkülük nem lett volna – tette hozzá Szakács Árpád.

Szakács Árpád kiemelte: a magyar kormány a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve a digitális pénz bevezetésére készül. Ez teljes kiszolgáltatottságot jelent majd, hiszen bárhol, bármikor, bárkinek letilthatják a bankszámláját, például a magaviselete miatt. Ezt Kanadában már megtették a kovidizmus ellen tüntető kamionosokkal szemben, de Kínában már 2018-ban volt olyan újságíró, aki vonatjegyet sem tudott vásárolni, mert leleplező cikket írt az ottani kommunista párt korrupciós ügyeiről. Szakács Árpád hangsúlyozta: a digitális pénz kötelező használatának megakadályozása ugyancsak közös ügy lehet, pártpolitikától függetlenül ebben is kialakulhat egy szövetség. Emellett az is fontos, hogy amikor csak tehetjük, fizessünk készpénzzel!