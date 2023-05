Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. május 23. 10:00 ::

Titkos megfigyelést rendeltek el Novák Előd telefonjára, mandátumát is elvehetik a buzilobbi nyomására

Papírforma szerint ismét elveszítem a képviselői mandátumomat, de a 2016-os, a Jobbik köpönyegforgatása miatti lemondásommal szemben ezúttal (az Országgyűlés történetében először) maga a plenáris ülés dönthet a mandátumelvételről majd a jogerős bírósági döntés után, de ma még csak a mentelmi jogomról, melynek felfüggesztését kérem. Politikai akciók általi véleménynyilvánítás miatt rekeszthetnek ki az Országgyűlésből – írja Twitter-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.





Az LMBTQP-lobbi hatására mintegy ezeroldalas nyomozati anyag készült, erre van rendőrségi kapacitás. A megfigyelési dokumentum szerint Novák Előd társadalmi kapcsolatai felkutatását is megkísérelték

13 év Fidesz-kormányzás után ott tartunk, hogy míg Gyurcsány mandátuma nincs veszélyben, az enyémet elveszik a szivárványos zászló leszedése és a Szabadság téri kommunista emlékmű elvileg tiltott önkényuralmi jelképeinek figyelemfelhívó eltávolítási kísérlete miatt, lelkiismereti kötelességemnek tekintett cselekedeteim halmazati büntetéséül. A Sztálin-szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Pongrátz András 1956-os szabadságharcos felhívására megkísérelt szimbolikus akció mint büntetőügy most harmadszor is elsőfokú eljárásra indul 8 év után, ami az igazságszolgáltatás újabb szégyene, hiszen pofonegyszerű ügy, kamerák kereszttüzében cselekedtem, sosem tagadtam az elkövetést, a mentelmi jogomról is mindig lemondtam, illetve kértem annak felfüggesztését, mégis tíz év elteltével születhet végső ítélet, illetve mandátumfosztás.

Bár felmentettek első- és másodfokon, jogerősen, de a Kúria új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot. Gaudi-Nagy Tamás ügyvédemmel bebizonyítottuk, hogy a Szabadság tér már rég nem temetkezési emlékhely, de az ügyészség vádat módosított, hogy valahogy végre elítélhessenek. Csak tavaly született újabb jogerős döntés (próbára bocsátottak), tehát az LMBTQP-propagandával kapcsolatos, két büntetőügyemet nem a próbára bocsátás alatt követtem el, mégis összekötik most a hármat.

Két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a rendőrség, éjszakai házkutatást tartottak otthonomban, illetve idős szüleimnél is, DNS-mintát is vettek az ujjlenyomatvétel és a fényképkészítés mellett, mindezt pusztán egy szivárványos bevonása miatt, így próbálja a kormányzat megfélemlíteni a devianciák propagálásával szemben felsorakozott, normalitáspárti erőket. Sőt titkosan elrendelték a mobiltelefonom kimenő és bejövő híváslistájának ellenőrzését, társadalmi kapcsolataim felkutatását:

A mintegy ezer oldalas nyomozati anyagban még Szakács Árpád újságíró médiatámogatását is megkísérelték beazonosítani és büntetni, de a tanúk nem ismerték fel mint a szivárványos zászló leszedéséről helyszínen tudósító személyt az egymás mellé rakott arcképekről:

A Gyurcsány-Bajnai rezsim idején öt különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, miközben törvényesen egyszer sem sikerült nekik. Ahogy akkor megpróbálták a garázdaság gumiparagrafusát ráhúzni minden nemzeti ellenállásra, úgy vádol most az ügyészség engem is a definíciójával: olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottam, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Pedig a kihívóan közösségellenes magatartást épphogy pl. azok követték el, akik a szivárványos zászlót kitűzték.

Bár több szimpatizánsunk javasolta nekem mandátumom megmentése érdekében, de a helyzet tiszta: nem kérek kegyelmet. Legyen ez az ügy figyelemfelhívás, hogy változtassanak a kormány tarthatatlan politikáján!

Ami pedig a mentelmi jogot általánosságban illeti, a Mi Hazánk eltörölné ezt az idejétmúlt politikusi privilégiumot, hogy ne bújhassanak amögé a farizeus politikusok! Egyetlen pártként képviselőink mindig megszavazzák mindenki mentelmi jogának a felfüggesztését.

Leszavazták a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott Alaptörvény-módosításunk tárgysorozatba-vételét, mondván, ebben egységes joggyakorlat van nemzetközi szinten. Ez azonban hazugság, igenis van több európai példa a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására, az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségrevonástól.

Javaslatunk leszavazását azzal is indokolták, hogy közvádas ügyekben úgysem élnek a mentelmi joggal, de ezt is cáfolnom kell, több tucat ilyen eset volt, Orbán- és Gyurcsány-kormányok alatt egyaránt. Fideszes képviselőkkel szemben pl. magánokirat-hamisítás, hűtlen kezelés, sebességkorlátozás jelentős túllépése ügyében kérte az ügyészség a mentelmi jog felfüggesztését hiába, míg a DK-s "árnyékminiszter" Arató Gergely életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett testi sértés vétségével bújt a mentelmi joga mögé.

Az Alaptörvényben az a hazugság áll: „a törvény előtt mindenki egyenlő” – csak ugyebár vannak egyenlőbbek. Mi a mentelmi jogunkról mindig lemondva is aktív képviselői munkát tudunk végezni. Az Országgyűlési Őrséggel így is bármikor kivezettethet bárkit a levezető elnök, hetekre ki is tilthatnak egy képviselőt a parlamentből, viszont nyomozni sem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikusbűnözés feltárását is akadályozza az. A Mi Hazánk előterjesztése a véleménynyilvánítás és a szavazás szabadságát ezután is biztosítaná a képviselőknek a parlamenti kötelezettségek teljesítése során, de a „köztörvényes” bűncselekményekkel nem bújhatnának a mentelmi jog mögé a javaslatunk szerint - zárja sorait Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.