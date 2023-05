Európában senki nem fogja engedni, hogy Magyarország lassítsa az uniós szankciós politikát – jelentette ki Olekszij Kuscs közgazdász és pénzügyi elemző, akit a 11. szankciós csomag lehetséges blokkolásáról kérdeztek.

Az elemző szerint több olyan ország is van, amely segít Oroszországnak kijátszani a szankciókat. Név szerint Kínát, Törökországot, Örményországot és Izraelt említette, utóbbi szerinte csak bizonyos mértékig tesz Moszkva kedvére. Majd azt mondta:

Aztán vannak olyan európai országok, amelyek "szankciós licitálással" próbálnak némi kedvezményt kicsikarni az Európai Uniótól. Magyarország elsősorban ebben bűnös. Most Görögország is csatlakozott ehhez a politikához. Magyarország több milliárd eurót nyert energiahatékonysági programokra, amikor aláírta és csatlakozott az orosz olaj- és energiahordozókkal összefüggő szankciós csomaghoz. Most ugyanez a játék megy a színfalak mögött. Úgy gondolom, hogy megpróbálnak majd további támogatásokat kicsikarni az EU-tól. Szerintem gyorsan találnak majd megoldást.