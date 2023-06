Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. június 3. 19:21 ::

"Ha háborút akarnak, ám legyen!" - Cigány horda teszi pokollá hatvan lakó életét Budán

A kiemelt környéken levő, gyönyörű panorámájú budai társasházban közel egy éve ismeretlen fogalom a nyugalom, egyetlen család miatt. Az egyik lakó el is költözött – egyelőre csak hetekre –, mert már nem tud nyugodtan élni, pihenni a felső szomszédja miatt. Az egész lakóközösség életét megkeserítik ezek az albérlők, akik többször eláztatták már a házat, s „jókedvükben” olykor bútorokat dobálnak ki az ablakon, fegyverrel fenyegetőznek. A nap nagy részében mulatnak üvöltő zene mellett, a szemetet az udvarra dobálják, sőt, a magasföldszint szemétledobóját is le kellett zárni, mert oda ürítettek. A rendőrség rendszeresen elviszi a családfőt, de csak pár napos elzárásra, majd a szabadulást persze megünneplik. Az albérlők egy trükkel szerezték meg a lakást, a jelenlegi tulajdonos sem tud ellenük tenni semmit, ráadásul ő is fél, írja a Blikk.



Hiába szerelte le a villanyórát a lakás jogos tulajdonosa, nem költöztek ki a cigányok (fotó: Fuszek Gábor)

– Az egyik lakás idős tulajdonosát rávette az unokája, hogy az egyik szobát adja ki nekik albérletbe. Mivel a néninek tartozásai voltak, belement – mondta a lapnak az egyik névtelenséget kérő lakó.

– Az idős asszonnyal olyan szerződéseket írattak alá, amikről állítása szerint nem is tudott. Elküldték, hogy ne zavarjon, míg beköltöznek, ám mire visszajött, lecserélték a zárakat. Két ember helyett nyolcan laktak bent, a néninek rémálommá vált az élete, kénytelen volt másnál fedelet találni a feje fölé.



A tönkretett lakásból kidobták a tulajdonos holmijainak maradékát

Ám nem csak a főbérlő életét, a szomszédok mindennapjait is megkeserítik a beköltözők. Este már senki nem mer kimenni a folyosóra sem, nemhogy az udvarra, mert jobb esetben csak megfenyegetik. A zaj elviselhetetlen, naponta hajnalig üvölt a zene, a veszekedések zaja sem ritka. Hiába hívják a lakók rendszeresen a rendőröket, hiába panaszkodnak az önkormányzatnak, a hatóság tehetetlen. A rendőrség csak a garázda jellegű, rendzavaró esetekre reagál – azokra a lakók szerint is azonnal –, de a bérlemény polgárjogi szerződésének ügye nem tartozik a hatáskörükbe. A társasház közös képviselője szerint a lakók birtokvédelmi eljárást is kezdeményeztek, de egyelőre ez sem vezetett eredményre. Az önkormányzat szerint folyamatban van a kérvény értékelése, ám az ügyről annak lezárultáig többet nem mondhattak.

– Itt már nem lehet élni – panaszkodott a lakók képviseletében Tóthné Éva. – A cigarettafüst, az alkoholszag, az eldobált csikkek, a törött üvegek adják a díszletet. Többször vittek el innen bilincsben férfiakat az albérlők közül, körözés alapján. Amikor egyikük rokona elhunyt, harmincan tartottak háromnapos virrasztást, akkor meg sem mertünk szólalni, mozdulni.



Éva lakása többször is beázott, amikor buli volt a hatodik emeleti albérletben

A lakók ügyvédet fogadtak, hogy a lakás tulajdonosának segítsenek a bérlők kirakásában. Az idős asszony első házasságából származó gyerekének nevére íratnák át a lakást, úgy talán könnyebben boldogulnak. K.-né fia mindent megtett a bérlők eltávolítása érdekében, kikapcsoltatta, majd le is szereltette a villanyórát, erre a bérlők betörték egy szomszéd lakás erkélyét, onnan lopnak áramot. Megfenyegették az új, jog szerinti tulajdonost, aki nem tudja őket kirakni, ráadásul a törvény is a birtokon belül lévő bérlőt védi.

– Az idős asszony lakását már teljesen tönkretették, milliós a kár, de a mi ingatlanjaink ára is lement: ha valaki idejön és meglátja, kik laknak a házban, nem akar sem bérelni, sem venni itt lakást, még akkor is se, ha a ház, a környék, a panoráma csodálatos – panaszkodott egy harmadik szomszéd. – Több mint hatvan lakó él napi terrorban, magunkra maradtunk. Mikor lesz vége ennek a rémálomnak?!

Horváth László budapesti ügyvéd szerint, ha szabályos szerződéssel vannak bent a bérlők, még akkor is nehéz őket birtokon kívül helyezni, ha a tulajdonos felmondta a szerződést. Ez valóban egy polgárjogi vita, a hatóságoknak csak egyéb jogsértés miatt lehetne beavatkozni, de például az áramlopás ténye, az emiatt indított büntető eljárás sem elég a kilakoltatáshoz. Valóban egyetlen esély a jogi eljárás, majd ennek eredményeként egy magán-kényszerkilakoltatás, de ez a procedúra akár egy évig is eltarthat, ha a bérlő nem közreműködő. A Blikk természetesen megkereste az albérlőket is. "L." Róbert - természetesen - várandós párja K.-né unokája: állítják, szabályszerű, közjegyző által hitelesített szerződés szerint laknak itt, be is jelentkeztek, már ide szól a lakcímkártyájuk.

– Nem tagadom, néha vehemens, hangos vagyok, ilyen a természetem, ha felbosszantanak akkor meg pláne, rongálás és garázdaság miatt voltak ügyeim.

– A múlt héten köröztek, most nem – mondta a retek a Blikknek.



Mindenki rászista, de ismerjük a jogainkat, a TASZ majd segít...