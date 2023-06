Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. június 7. 17:37 ::

Durvul a cigány terror a budai horrorházban, a liberális polgármester segítséget ígért

A II. kerületi Fazekas utcai sarokház lakóinak életét megkeserítő L. Roland és családja személyes sértésnek vette, hogy a lakók nyilvánosságra hozták: viselkedésükkel megkeserítik a mindennapjaikat. A Blikk erről szóló riportjának hatására a kerület polgármestere is lépett: megkereste a közös képviselőt, s majd a kerület rendőrkapitányával egyeztetve intézkedhet azért, hogy a lakástulajdonosoknak ne kelljen tovább félelemben élniük - írja a lap.





A társasház lakóinak életét több mint egy éve keserítik meg a hatodik emeleten tomboló cigánybűnözők (fotó: Knap Zoltán)

Továbbra sem csillapodnak a kedélyek abban a budai társasházban, ahol egy betolakodó cigány család zavarja folyamatosan a ház 60 másik lakójának nyugalmát. Bár a nagymamájától egy trükkel aláíratott bérleti szerződés révén a lakást elfoglaló unoka és párja azt állítják, megvették a lakást, a tulajdoni lapok ezt nem támasztják alá. Az eredeti bérleti szerződés már lejárt, de a fiatal pár – na meg az illegálisan a lakásban tartózkodó 4-8 rokon – nem akar elköltözni, fenyegetőznek, nagy hangon kiabálnak, hogy mindenki megbánja – a Blikk újságírói is –, aki összefogott azért, hogy őket innen eltávolítsák.

– Csak annyi változott, hogy egy kicsit mintha megszeppentek volna a nemkívánatos szomszédok, de hamar túltették magukat a dolgon, mert a hétvége már a nyílt fenyegetésekről szólt – mondta a lapnak a lakók egyik, névtelenséget kérő képviselője. – Tartunk attól, hogy ezeket a fenyegetéseket be is váltják... "L." Roland egy fegyverrel a kezében mászkált az ajtaja előtt, ami akkor is félelmet keltő, ha csak riasztópisztolyról van szó. Légpuskája is lehet, mert szétlőtte az erkélyről az egyik kéményt, gondolom, ezzel demonstrálva, hogy komoly ellenállásra számíthat, aki őket innen ki akarná tenni.



"Szeretettel" várja a polgármestert is - a találkozás után a ballib Őrsiben fellobbanna a rasszizmus lángja (fotók: Fuszek Gábor)

A problémás család alatti lakásban élő Tóthné Éva annyira tart a szomszédaitól, hogy egy időre el is költözött a lakásából, tartva attól, hogy bosszút állnak rajta, amiért panaszkodni mert. Az asszony szerint a lakások értéke a rossz szomszédság miatt 30 százalékkal csökkent, így nem csak élni nem tudnak az albérlők miatt, de eladni vagy kiadni sem tudják az ingatlanjaikat.

A lakók szerint ráadásul a hétvégén egy új módszerrel tették tönkre a pihenőnapjaikat. Most nem bútorokat dobáltak le a hatodik emeletről, csak üvöltöztek, zenéltek hajnalig. Mivel áramuk nincs – a lakás tulajdonosa leszereltette a villanyórát, hogy ezzel is távozásra bírja őket –, a folyosón lévő konnektorból töltik fel az akkumulátoraikat. Közös költséget természetesen nem fizetnek, bármit is állítanak.

– A ház előtt leparkoltak egy szakadt roncsautót, amit kalákában, hatalmas hangzavarral bontottak szét, természetesen a már megszokott fenyegetésekkel, hogy majd úgy tépnek szét, úgy vernek szét itt mindenkit, mint azt a szerencsétlen ócska kocsit – mondta a félelmet keltő bérlőkkel már többször konfliktusba kerülő lakó. – Az a baj, hogy olyan alakok járnak abba a lakásba, akikért rendszeresen jönnek a rendőrök, s akiknél simán belefér, hogy ránk támadnak, ha felemeljük miattuk a szavunkat. Felemeltük, félünk is, de már nem maradhattunk csendben.



Az a baj, hogy a párásztok nem szeretik Kis Grófót... főleg hajnali négykor

A Blikk cikke alapján a lakókat megkereste a kerület polgármestere, aki a közös képviselőn keresztül azt üzente, hogy foglalkozik a Fazekas utcai ház ügyével. A polgármester sajtótitkára a lapnak elmondta, Őrsi Gergely első körben a kerület rendőrkapitányával egyeztet, elemezve a helyzetet, illetve visszanézve a lakóktól érkező bejelentéseket, továbbá a rendőri intézkedéseket.

Ezek után vagy egyenként beszélnek a panaszkodó lakókkal, vagy egy lakógyűlést hívnak össze, ahol szembesítik a renitens bérlőket a lakók panaszaival, továbbá ellenőrzik a bérleti szerződésüket, s megszüntethetik azt az állapotot, ami a társasház lakóinak 98 százalékát zavarja. Egy biztos: a Fazekas utcában élők reménykedhetnek abban, hogy kálváriájukra felfigyeltek, így hamarosan véget érhet a több mint egy éve tartó terror.

A lap kereste "L." Rolandot és családját is, hogy megkérdezzék, mi a véleményük a fejleményekkel kapcsolatban, de azt válaszolták, soha többé nem állnak szóba újságíróval, mert nem az ő pártjukat fogták...