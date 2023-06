Anyaország :: 2023. június 8. 14:40 ::

"Zsidó-kereszténység" a gyakorlatban: Ókovács kirúgta a karmestert, aki a legalkalmasabb kihívója volt

Azonnali hatállyal felmondta Kesselyák Gergely határozatlan idejű első karmesteri szerződését Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója – írja az Index nyomán a 24. Kesselyák Ókovács egyik kihívója volt a főigazgatói posztért folyó versenyben, mi több, a szakmai bizottság az ő pályázatát szavazta meg legjobbnak, ám Csák János végül mégis meghagyta a poszton az azt már tíz éve betöltő Ókovácsot.

A lap emlékeztet: a Magyar Állami Operaház főigazgatói pozíciójára kiírt pályázat elsőre eredménytelen lett, másodjára tizenegy jelentkezés érkezett, közöttük volt Kesselyáké is, be is került abba a végső háromba, amelyet a szakmai bizottság végül Csák János kulturális és innovációs miniszter elé terjesztett javaslatként – és amelyben Ókovács nem szerepelt.

Mi több, a bizottság javaslatában Kesselyák volt az első számú, azaz legalkalmasabbnak tartott jelölt. Csák János végül mégis azt jelentette be, hogy Ókovács marad a poszton, döntésének okát és a szakmai bizottsági ajánlásokat nem ismertette. Kesselyák akkor a Facebookon gratulált Ókovács Szilveszternek, aki később szintén az Indexnek arról beszélt, hogy nem romlott meg a kapcsolat a pályázókkal, ugyanúgy fognak közösen dolgozni, és nincs senki kitiltva az Operaházból.

Ám ennek ellenére tegnap a lap az intézményből származó információi szerint a főigazgató behívta Kesselyákot, aki 2016 óta volt az Operaház első karmestere, és azonnali hatállyal felmondta szerződését, azzal az indokkal, hogy az intézmény koncepcióváltás előtt áll, amely nyomán „Kesselyák előadásainak száma olyan mértékben lecsökken, hogy nem indokolt számára az alkalmazotti státusz”.

Kirúgásával kapcsolatban a karmester nem kívánt nyilatkozni a lapnak.