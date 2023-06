Anyaország :: 2023. június 14. 20:23 ::

Az embercsempészek szélnek eresztése helyett elrettentőbb büntetést követel a Mi Hazánk

Novák Előd napirend előtt rávilágított: „nemrég az osztrák külügyminiszter is úgy fogalmazott, hogy az elítélt embercsempészek szélnek eresztése a szervezett bűnözés érintett tagjainak kedvez. Igazat kell adjak neki, múlt hónapban pedig Ausztria nagykövetségén hallgattam az illetékes parlamenti képviselőik, védelmi bizottságuk tagjainak jogos kritikáit is. A szlovák házelnök pedig néhány hónapja mondta, hogy régen le kellett volna zárni a magyar-szlovák határt, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. Magyarország déli határzára nem működik.”

Rétvári Bence államtitkár válasza szerint nem változtatnának a határt védők fegyverhasználati szabályain, az illegális migránsok helyszíni bírságolását sem támogatják (noha sokszor több ezer euró van náluk), és csak az embercsempészek mobiltelefonjait hajlandók lefoglalni, a határkerítésen áttörőkét nem, pedig azzal az embercsempészek felderítését is megkönnyítenék, ráadásul az szintén elvehetné a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak.

Novák Előd korábban arra is rávilágított: a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt nem az '50-es években, nem is 2006-ban került sor, hanem tavaly március 15-én, a Mi Hazánk lezárásellenes, Covid-diktatúra elleni tüntetésén. Akkor számos zászlónkat-transzparensünket is elkobozták, ugyanezt miért nem tudják megtenni a déli határkerítésen áttörő migránsok mobiltelefonjaival, bűnjelként lefoglalva azt? – tette fel a kérdést a Mi Hazánk képviselője, aki, bár egyetért azzal, sőt pártja régi alapvetése, hogy eljárt az idő a bűnözők börtönben etetése felett, de nem szabadon engedést, hanem elrettentőbb büntetést és keményebb eljárást szorgalmaz.