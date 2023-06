Anyaország :: 2023. június 16. 14:57 ::

Láthatatlannak gondolta magát Igor, a drogkirály

Vádemelést javasol a KR NNI a két évvel ezelőtt Montenegróban elfogott G. Igor és társai ellen. A 12 fővel szemben lefolytatott büntetőeljárás többszázoldalas aktája egyértelműen alátámasztja a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó, több éven keresztül működő bűnbanda hierarchikus szervezettségét és a tagok drogbiznisznek köszönhető vagyongyarapodását. A bűnhálózat felszámolásával az egyik legjelentősebb kábítószerelosztó csapatot sikerült kivonni a drogpiacról.

Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnhálózat

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály miskolci osztálya indított büntetőeljárást még 2020-ban kábítószer-kereskedelem miatt G. Igor és társai ellen. Az akkor 33 éves, magyar-horvát kettős állampolgárságú férfiről a KR NNI nyomozói kiderítették, hogy egy jól felépített droghálózatot alakított ki. A bűnbanda – mely több szintre tagozódott – szerb kapcsolatokon keresztül jutott hozzá a marihuánához, majd azt esetenként más anyagokkal vegyítve értékesítette tovább Budapesten és vonzáskörzetében.

A társaság tagjai a kommunikációjukra egy titkosított, internet alapú programot használtak. Olyat, amit alvilági körökben nemzetközi szinten is bizalmasan kezeltek. A szoftvert nemcsak egymás közötti egyeztetésére alkalmazták a hálózat vezetői, hanem a szervezet működését ezen keresztül felügyelték, továbbá az elosztórendszert ellátó személyekkel is ezen keresztül tartották a kapcsolatot, pontosították az adás-vétel részleteit. A banda feje, vagyis G. Igor ebben az applikációban olyan szinten bízott, hogy még külföldi kapcsolatainak is azt hangoztatta, láthatatlanná vált ezáltal a világ számára, hiszen bűnös piramisát úgy irányította, hogy még a kábítószerhez sem kellett hozzáérnie, csak annak hasznát élvezte az abból befolyt pénzből.

A megtévesztésre alkalmas drog

A minél nagyobb haszon elérése és a hatásfok növelése érdekében a külföldről alacsony áron beszerzett – nem prémium minőségű – marihuánát esetenként új pszichoaktív anyaggal keverték. Ezután a hálózat alsóbb szinten lévő tagjai nagykereskedelmi mennyiségben – 10-50 kilogramm – értékesítették tovább a hálózat többi résztvevőjének.

Ezen szer veszélyessége – azon túl, hogy a kábítószer alapból káros a szervezetre – még abban is rejlik, hogy a gyanútlan fogyasztó azt gondolja, hogy marihuánát fogyaszt, miközben az más, új pszichoaktív anyagokkal is fel van ütve. Ezek nagy mennyiségű fogyasztása akár szívleálláshoz is vezethet.

Konspiráltan és szervezetten

A Budapesten élő kettős állampolgár alatt szintekre tagozódva működött a drogbiznisz. A beszállítóktól kezdve, a raktárosokon és a porciózást végző embereken át a terjesztőkig és a futárokig minden szereplő megtalálható volt. A gépezet mindaddig olajozottan működött, míg 2021. január 29-én a KR NNI le nem csapott a hálózat két tagjára. A dílereket épp egy drogügylet lebonyolítása közben fogták el Budapesten, a XIII. kerület egyik társasházának mélygarázsában. Ott, ahol a kábítószereket ideiglenesen deponálták addig, amíg azokat tovább nem értékesítették. A titkosnak hitt rejtekhelyen 22 kilogramm marihuánát foglaltak le a nyomozók. A szervezethez köthető további tárolóhelyek beazonosítását és átkutatását követően további 59 kilogramm marihuána és mintegy 200 gramm kokain került elő, de a lefoglalási jegyzőkönyvbe felkerült ezen kívül két fegyver is. Míg vagyonvisszaszerzési célzattal a bűnbanda tagjaitól a nyomozók lefoglaltak 153 millió forintot, 210 ezer eurót és mintegy 53 millió forint értékben luxusautókat.

Végül mégiscsak kattant a bilincs

Az összehangolt és a jelentős erőket mozgósító akció ellenére G. Igornak 2021 januárjában sikerült megszöknie a hatóságok elől. Az ellene akkor kiadott elfogatóparancs alapján felkerült a hazai körözöttek TOP 50-es listájára. A KR NNI miskolci egysége az Életvédelmi és Célkörözési Főosztály célkörözési fejvadászainak segítségével Montenegróban találta meg, majd a helyi egységek 2021 nyarán fogták el.

G. Igor nemzetközi alvilágban betöltött magas szintű pozícióját mutatja, hogy a montenegrói börtönből irányítva próbálta megszervezni saját szökését. Tervét azonban a KR NNI nyomozói a folyamatos, eljárást támogató felderítő munkájukkal és az információkra azonnal reagálva, nemzetközi intézkedéseket kezdeményeztek, és mindezt meghiúsították. A G. Igor közbenjárására szándékosan elhúzódó kiadatási eljárást követően a férfit végül 2022 júliusában hozták haza Magyarországra. Akkor történt meg gyanúsított kihallgatása, majd letartóztatása.

Teljes hálózat felszámolva

A banda vezetőjének elfogása előtt és után is történtek még realizálások, tekintve, hogy a KR NNI nyomozóinak sikerült felderíteni G. Igor bűnös kapcsolatrendszerét, és így be tudták azonosítani a hálózat további tagjait is. Összesen 12 személy ellen folytatták le a büntetőeljárást. A gyanúsítottak – akik mindegyike egy kivétellel férfi – budapesti, illetve Pest vármegyei kötődésűek, míg egyikük makói. G. Igor letartóztatásban van, míg egy társa egy korábbi ügyből kifolyólag jelenleg szabadságvesztését tölti, négyen pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. A többiek szabadlábon védekeznek.

A nyomozást a KR NNI Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály miskolci osztálya június elején befejezte, majd az ügy iratait a múlt héten megküldte a Fővárosi Főügyészségnek - közölték a Police.hu-n.