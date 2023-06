Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. június 20. 16:10 ::

Hárommilliárd forintra büntetheti az ÁSZ az Amerikából pénzelt moslékellenzéket

Bénítóan hatalmas büntetéstervezetről tájékoztatta a napokban az Állami Számvevőszék a 2022-es parlamenti választáson együttműködő hat ellenzéki pártot a kampányban feltűnt külföldi források miatt. A pártvezetők azt mondják, a bírság ellehetetlenítheti az EP- és az önkormányzati kampányukat is - írja a 24.

Négy ellenzéki vezető is megerősítette a lap információját, miszerint egy 3–3,5 milliárd forintos büntetéstervezetről tájékoztatta az Állami Számvevőszék őket a héten, az erről szóló dokumentum már a politikusoknál van. Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke azt mondta: megkapták a tervezetet, egyelőre vizsgálják. Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója szintén megerősítette az információt, ahogyan a Párbeszéd, illetve az LMP vezetése is visszajelzett: ők is megkapták az ÁSZ dokumentációját.

Az ÁSZ egy jelentéstervezetet küldött el a hat parlamentbe jutott ellenzéki pártnak. Ebben az szerepel, hogy a számvevőszék vizsgálata szerint megvalósult a tiltott pártfinanszírozás a 2022-es országgyűlési választási kampány során, amennyiben Márki-Zay Péter mozgalma, a Mindenki Magyarországa Mozgalom fizette az ellenzéki kampány egyes részleteit, noha ez nem volt a választáson induló szervezetek közt. Az ÁSZ szerint mintegy 1,7 milliárd forintra tehető az az összeg, amit külföldi forrásból finanszíroztak az MMM-en keresztül, a büntetés pedig ennek a duplája lesz a törvények szerint, azaz közel 3,4 milliárd forint.

Az egyelőre nem tisztázott, hogy a hat, akkor együttműködő ellenzéki párt (a Jobbik, a Momentum, a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd) milyen arányban fizethetné ki ezt az összeget. A külföldről érkezett támogatás alatt az ÁSZ az Action for Democracytól érkezett összeget érti.

Noha az ÁSZ-dokumentum egyelőre csak jelentéstervezet, azaz még nem jelent végső döntést, az ellenzéki szereplők szerint „csoda lenne”, ha ennek a folyamatnak nem egy több milliárdos büntetés lenne a vége. Több pártvezető is jelezte a 24.hu-nak, hogy ügyvédek vizsgálják a dokumentumot, amely álláspontjuk szerint zavaros és bizarr egyszerre.

A pártoknak 15 napjuk van észrevételeiket megküldeni az ÁSZ-nak, amely aztán a most kiküldött jelentésből akár egy hónap múlva is megállapításra, illetve döntésre juthat. (A számvevőszéket ugyanakkor semmi nem kényszeríti arra, hogy az ellenzéki pártokkal konszenzusra jusson.) Hivatalos reakció az ellenzéki pártok részéről a jogi vizsgálat után várható.

Nem mellékes szempont, hogy egy 3 milliárdos nagyságrendű büntetés súlyosan érintheti az ellenzéki pártokat a külön állami finanszírozásban nem részesülő EP-kampány, illetve a szintén jövő júniusi önkormányzati választás miatt. Az esetleges ÁSZ-büntetést vagy befizetik a pártok, vagy levonják tőlük a nekik járó állami támogatásokból.

A lényeg, hogy pénzt nem fogunk most egy jó ideig kapni – szomorkodott az egyik pártvezető.

Az ügyben kerestük az ÁSZ-t, a szervezet egyelőre nem reagált a 24.hu-nak.

Az Egyesült Államokból érkező pénzügyi támogatásról az ellenzéki pártok korábban azt hazudták, nem vették észre, hogy betoltak a kampányukba 1,8 milliárdot...

Frissítés: ÁSZ: még nem döntöttünk



Nem döntött a számvevőszék az ellenzék tiltott kampányfinanszírozási ügyében, és az sem állapítható meg, melyik pártra milyen jogkövetkezmények vonatkoznak - közölte az MTI-vel kedden az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke.

Sajtóértesülések szerint az országgyűlési választásokra közös listát állító 6 párt 3,2 milliárd forint büntetést kaphat külföldi finanszírozás miatt. Windisch László a hírre úgy reagált, hogy a pártok valóban megkapták a számvevőszéki részjelentés tervezetét, de a tiltott támogatás összegét csak később, többek között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vizsgálatának ismeretében lehet megállapítani, a büntetés mértéke is ettől függ. Emellett a jogszabályok sem egyértelműek arról, hogyan oszlik meg a jogkövetkezmény az érintett pártok között olyan esetben, amikor az összefogásuk érdekében, de nem pártnak vagy pártoknak címzett, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásban részesülnek.

Az ÁSZ emiatt egyeztetést kezdeményez a jogalkotóval az üggyel kapcsolatos rendelkezésekről.

Windisch László hozzátette, hogy a jelentésről annak véglegesítése előtt megbeszélést kezdeményeztek az ellenzéki pártokkal, és nem állapítottak meg többet annál, mint amit Márki-Zay Péter már korábban elismert. A számvevőszéknek hatósági jogköre nincs, bírságot, büntetést nem szab ki, a tiltott pártfinanszírozás jogkövetkezményeit sem ők, hanem a törvény határozza meg. Ebben a kérdésben mérlegelési jogköre a szervezetnek nincs, de a tiltott finanszírozás összegét jogosult és köteles megállapítani. A részletekről a nyilvánosságra hozatalt követően lehet beszélni, addig a sajtóban közölt részinformációkra az ÁSZ nem reagál - tette hozzá.