Megint lesz miért hisztizni Kijevben: Orbán számára Putyin nem háborús bűnös

A miniszterelnök a Bildnek nyilatkozva megerősített több olyan dolgot is, amit a korábbi hónapokban is hangoztatott. Kijelentette többek közt, hogy szerinte Ukrajna nem nyerheti meg a háborút, hogy az Ukrajnának való fegyverszállítás eszkalálhatja a konfliktust, és azt is elmondta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin hatalmon maradhat-e.

Az interjú elején a Bild újságírója, Paul Ronzheimer – aki a lap ukrajnai riportere, és mellesleg homokos is – arról kérdezte a kormányfőt, hogy mit gondol a Wagner-csoport lázadásáról. Orbán Viktor azt mondta, szerinte nincs nagy jelentősége az eseménynek. Arra a kérdésre, hogy ezt miből gondolja, azt mondta, a magyar hírszerzés jelentései alapján, amely „minden másnál megbízhatóbb”. „Ők azt mondták, hogy nem jelentős esemény” – mondta.

Ezután arról kérdezték a miniszterelnököt, hogy szerinte Putyin meggyengült-e a történtek után. Orbán Viktor azt mondta, a gyengeség jele lehet az, hogy ez megtörténhetett, az viszont az erőé, hogy 24 órán belül rendezni tudták a konfliktust. Arra a kérdésre, hogy Putyint erősnek véli-e, azt mondta:

Putyin Oroszország elnöke. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő kudarcot vallhat, vagy leválthatják, akkor nem érti az orosz népet és az orosz hatalmi struktúrát.

„Szerintem ennek vége van, és a háború folytatódik tovább. Ez nem olyan esemény, amely a békéhez vezet minket, én mindig a béke szempontjából tekintek a háborúra, mert úgy hiszem, a legfontosabb az, hogy elérjünk egy fegyverszünetet, és valahogy békét kössenek a felek. Ez az esemény ebből a szempontból irreleváns” – összegezte véleményét a lázadásról.

Putyin Oroszországa stabil

A miniszterelnök másik kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy szerinte 2024-ben is Putyin lesz Oroszország elnöke. Szerinte bárki bármit mond, Oroszország hatalmi struktúrája még mindig nagyon stabil.

„Oroszország máshogy működik, mint mi. A struktúrái nagyon stabilak. A hadseregen alapulnak, a titkosszolgálaton, a rendőrségen, tehát másfajta ország, mint mi, katonai orientációjú ország. Nem olyan ország, mint Németország vagy Magyarország […]. Tehát ha a mi logikánk alapján akarjuk megérteni a működését, akkor tévedni fogunk” – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint senki sem tudja, hogy Putyint miként lehet leváltani.

Ő stabil vezető, akit Oroszország élére választottak, népszerű, és a mögötte álló struktúrák elég erősek – mondta.

„Ön provokálni akar engem?”

Az újságíró ezután arról kérdezte Orbán Viktort: ha 1989-ben még a szovjetek ellen beszélt Budapesten, akkor most miért barátkozik mégis Putyinnal, és szegődött az oroszok mellé. A kormányfő a kérdésre kérdéssel felelt: „Ön provokálni akar engem ezzel a kérdéssel? Tudja, ha azt mondja, hogy a magyarok oroszpártiak vagy az oroszok barátai, az ellenkezik a történelmi tapasztalatunkkal.”

Én Magyarországért küzdök. Engem nem érdekel Putyin. Nem érdekel Oroszország. Magyarország érdekel. Amit én teszek, azok olyan cselekedetek, amelyek Magyarország javát szolgálják. És mindaz, ami most Oroszország és Ukrajna közt történik, rossz a magyaroknak. Veszélyes a magyarokra – mondta Orbán Viktor, utalva arra, hogy kárpátaljai magyarok is meghaltak a harcokban.

Ukrajna nem nyerheti meg a háborút, és nem szuverén nemzet

A kormányfő ezután azt mondta, szerinte lehetetlen, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút, mert „Ukrajna hamarabb kifogy a katonákból, mint Oroszország, és végül ez dönt”. Hozzátette azt is, hogy szerinte a nyugati támogatás kudarcot vallott.

Nem akarom befolyásolni az ukránokat, de mindig csak a békéért, a békéért és a békéért könyörgök. Máskülönben rendkívül sok pénzt és életet fognak veszíteni, hatalmas pusztítás fog történni. A béke az egyetlen megoldás jelenleg. A békéhez pedig azonnali fegyverszünet kell – mondta.

Azt is hozzátette, hogy szerinte Ukrajna már nem tekinthető szuverén nemzetnek. „Ami igazából számít, hogy az amerikaiak mit akarnak. Ukrajna már nem szuverén ország. Nincs pénzük. Nincs fegyverük. Csak azért tudnak harcolni, mert a Nyugat támogatja őket. Tehát ha az amerikaiak úgy döntenek, hogy békét akarnak, akkor béke lesz” – fogalmazott.

Putyin nem háborús bűnös

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy Putyinnal legutóbb az orosz invázió kezdete előtti hetekben beszélt, amikor találkoztak is. Akkor az orosz elnök beszélt a problémáikról, és azt mondta, az ukrán hadsereg erős, ezért ez hosszú konfliktus lesz, de az idő az ő oldalukon áll, és szerinte ebben igaza is volt.

Végül arról is kérdezték a miniszterelnököt, ha Putyin Magyarországra jönne, akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) márciusi elfogatóparancsa értelmében letartóztatnák-e. Orbán Viktor azt mondta, Putyin egyelőre nem tervez Magyarországra jönni, ezért erről legfeljebb csak hipotetikusan lehet beszélni. Majd a riporter megkérdezte arról, hogy ő maga háborús bűnösnek tartja-e Putyint.

Nem, számomra nem az – mondta Orbán Viktor, majd kifejtette, hogy miért nem. „Azért, mert háborúban állunk. Háborús bűnökről a háború után lehet beszélni. Ha fegyverszünetet akarunk, és tárgyalást, akkor meg kell győznünk a konfliktus részvevőit, hogy üljenek le az asztalhoz.”

Nem lenne jó ötlet azt mondani nekik, hogy »gyertek, üljetek le, letartóztatunk titeket«. Tehát ezekről a jogi és büntetőjogi következményekről legfeljebb a békekötés után vagy a béke részeként beszélhetünk. Most teljesen értelmetlen erről beszélni – fogalmazott.

(Index nyomán)