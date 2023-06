Anyaország :: 2023. június 29. 12:57 ::

Mi Hazánk: fordítsuk pedagógus-béremelésre az EU-nak fizetendő 700 milliárd forintot!

A jövő évi költségvetési javaslat radikális, a multik helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat, a családokat és az infrastrukturális beruházásokat támogató átalakítását sürgette csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, a párt országgyűlési képviselője.

A kormány elhibázott gazdaságpolitikájának három fő bűne van - fogalmazott, a koronavírusra végrehajtott, sok tekintetben kontraproduktív lezárásokat, a multinacionális cégek kormány által támogatott, kiszipolyozó működését, valamint az Oroszország elleni szankciók felbecsülhetetlen kárait és a magyar gazdaságot megrendítő hatásait említve.

Az ellenzéki politikus sürgette, hogy jövőre fordítsanak a mostaninál nagyobb költségvetési forrásokat a családok támogatására, például tegyék inflációállóvá azok rendszerét, teremtsék meg a főállású szülőség intézményét, hozzák vissza a nagycsaládosok személyautó-vásárlási kedvezményét.

Szorgalmazta azt is, hogy kezdjék meg az M0-s körgyűrű utolsó szakaszának évtizedek óta halogatott építését, lássanak neki a fővárost elkerülő V0 vasúti gyűrű munkálatainak, valamint azt is, hogy kezdődjön meg a zsebszerződésekkel kiárusított magyar földek visszavásárlása is.

Novák Előd elmondta: álláspontjuk szerint ezek az intézkedések finanszírozhatók volnának például az Ukrajnának nyújtott segély átirányításából, vagy abból, a mintegy 700 milliárd forintból, amit Magyarország az Európai Unió kasszájába fizet be.

Ne fizessünk addig tagdíjat, amíg a nekünk jogosan járó támogatásokat nem kapjuk meg, adjuk ezt a közel 700 milliárd forintot például a pedagógusok béremelésére! - vetette fel a politikus, aki az "oligarchákra" kivetett vagyonadó bevezetését, valamint a kaszinók és a multik fokozottabb adóztatását szorgalmazta.

(MTI)