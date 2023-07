Anyaország :: 2023. július 25. 08:18 ::

Eddig 394 határvadász mondott fel menet közben, a tavalyra kitűzött célszámot sem közelíti meg az állomány

Tíz hónappal a határvadász-toborzás indulása után az állomány feltöltöttsége rendkívül alacsony, alig 1400-an vannak. Az elérhető bér az infláció ellenére sem nőtt, emiatt is lehet kevesebb a jelentkező. Magas, 37 százalékos az alkalmatlanok aránya, és jelentős a lemorzsolódás is: közel 400-an léptek ki - írja (nem kevés kárörömmel) a hvg.



Fotó: Veres Viktor

A déli határszakaszon együtt járőröznek a rendőrök és a Készenléti Rendőrség újonnan létrehozott határvadász ezredében szolgáló nem rendőr, hanem határvadász egyenruhásai. Pedig a rendőröket már régen ki kellett volna vonni a határvédelemből – legalábbis Orbán Viktor eredetileg így tervezte. Csakhogy nem jött be a miniszterelnök számítása, mert a vártnál sokkal lassabban töltődik fel a határvadász-állomány: 10 hónappal a toborzás megindítása után még az első 5 hónap végére kitűzött 2200-es célszámot sem érték el, sőt a közelében sincsenek.

A hvg közérdekű adatigényléssel kérte ki az Országos Rendőr-főkapitányságtól a határvadászokra vonatkozó friss statisztikai adatokat. Eszerint bő 10 hónappal azután, hogy a kormányfő tavaly nyári bejelentése után, augusztus elején elindult a határvadászok toborzása, az idén június 13-i számok szerint 1462 határvadász kötött szerződést és tett esküt. Ez kevesebb mint a duplája a tavaly októberi 811-es adatnak.

A mostani és a 8 hónappal ezelőtt kikért számokat összehasonlítva, szembeötlő a határvadász szolgálatra jelentkezők számának megcsappanása is. Míg tavaly október 10-ig, az első bő két hónapban 2077 jelentkezés futott be a rendőrségre, addig azóta, 8 hónap alatt ennél is jóval kevesebb, 1348. Az alkalmassági vizsgálatok lefolytatását viszont így fel tudták pörgetni: míg tavaly ősszel a jelentkezettek 61 százalékánál zárult le ez a folyamat, addig most már 82 százaléknál járnak.

Viszont összességében nőtt az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságin vagy a vizsgán megbukottak aránya. A június 13-i adatok szerint 2808 esetben zárult le az alkalmasságvizsgálat, és csak 1772 fő szerzett alkalmas minősítést, 1036-an viszont nem feleltek meg, ami 36,9 százalékos alkalmatlansági arány, szemben a tavaly októberi, 35,9 százalékos értékkel. Az idén június 13-i és a 8 hónappal korábbi, tavaly őszi statisztikai adatokat az alábbi infografikán összegezték:

A határvadász szolgálat iránti érdeklődés megcsappanásáért nem okolhatók a szigorú jelentkezési feltételek, amelyek kezdettől meglehetősen lazák voltak, és azóta sem változtak: 18-55 év közötti életkor, büntetlen előélet, legalább 8 általános. Az elmaradó tülekedés oka inkább az lehet, hogy szintén kezdettől nem változott a határvadászoknál elérhető bér, ami továbbra is “akár bruttó 400 ezer forint”, miközben a magyar infláció Európa-rekorder, júniusban éppen 20,1 százalékos volt.

A határvadászok már az egyhónapos (160 órás) képzési idejük alatt is kapják a bruttó 300 ezres alapilletményt. Szolgálatba állás után erre jön rá a szolgálati pótlék (bruttó 570 Ft/óra), az éjszakai pótlék (bruttó 193 Ft/óra) és a készenléti pótlék (bruttó 97 Ft/óra). Idegennyelv-tudásért – a nyelvvizsga fokától függően – jár 5798 - 19 325 forint havi bónusz. Mindehhez jön még az évi bruttó 200 ezer forint cafetéria, de enélkül is elérhető a bruttó 400 ezres fizetési plafon. Ez azt jelenti, hogy egy határvadász számára elérhető a havi 300 ezres nettó bér is, ami – bár nem követte az inflációt – így is meghaladja a felsőfokú végzettséggel rendelkező kezdő pedagógusok fizetését.

Sokan mégis elhagyják a testületet, illetve tavaly ősszel történt egy öngyilkosság is. A hvg rákérdezett a rendőrségnél, hogy eddig hányan szereltek le, és van-e adat arról, hogy milyen indok(ok)kal tették ezt (fizikai vagy pszichológiai okok). Adat ugyan nincs, mivel nem kell indokolni a jogviszony megszűntetését, de azt válaszolták, hogy eddig “394 határvadász hagyta el a testületet”. Méghozzá részben az egyhónapos képzés alatt, részben az éles szolgálatba állást követően. A kapott adatokból kiszámítható, hogy még az eskütétel előtt 310-en gondolták meg magukat, utána pedig további 84-en, és mivel ez azonnali hatállyal megszünteti a határvadász jogviszonyt, a határon ténylegesen szolgálatra foghatók száma valamivel 1400 fő alatti.

Ez pedig sokkal kevesebb a kormányzat által vártnál. Tavaly bő egy hónapot kellett várni a toborzás megindítása után, míg szeptember 9-én Orbán Viktor felavathatta az első 500 esküt tett határvadászt. Első körben, év végéig tervezték az állományt 2200 fősre növelni, a teljes határvadász-ezredet pedig 4000 fősre tervezte a kormány. Mivel a bővülés lassan haladt, átmeneti megoldásként már ősszel arra kérte a kormány a polgárőröket, folytassák a határvédelmi szolgálatot az év végéig.

Miután tehát a polgárőrök már nem segítik a határőrizetet, és a katonák után a kormányzat a déli határra vezényelt rendőröket is hazaengedné már a kerítés mellől, nem mindegy, mikorra éri el a határvadász-állomány a tervezett létszámot. A rendőrség csak annyit közölt ezzel kapcsolatban, hogy „a 4000 főre tervezett keretlétszám nem változott”. Ugyanakkor a még tavaly év végére kitűzött „első körös” 2200 fő helyett az első ütemben már csak 2000 fővel számolnak.