Anyaország :: 2023. augusztus 1. 15:45 ::

Az állam veszi meg a Hős utcai lakásokat - egymilliárdot fizetnek értük

Történelmi döntésnek nevezte a Hős utcai telep önkormányzati tulajdonú lakásainak eladását a fideszes Kovács Róbert polgármester vezette, de ellenzéki többségű kőbányai képviselő-testület. Az egyhangú határozattal véleményük szerint évtizedes problémától szabadultak meg, a szegregátum felszámolása végérvényesen állami feladattá vált, írja a Népszava.



Ezért érdemes lakást adni a cigánynak (fotó: Huszár Dávid)

A júniusi ülésén „bizalmas anyagként” tárgyalt, 254 önkormányzati lakás átadását célzó ügyletet több okból is örvendetesnek találták. Amellett, hogy a kormány kedvére tehettek azzal, hogy segítik a TEK műveleti komplexumának régóta húzódó megvalósítását, illetve a telep felszámolása jelentősen hozzájárul „a terület rendezettségéhez”, az önkormányzat számára igencsak tekintélyesnek számító, több mint egymilliárd forintos bevételre is szert tesznek, miközben megszabadulnak az elhelyezés és a bontás nyűgétől is. Az előterjesztést az eredeti tervek ellenére nem zárt ülésen tárgyalták.

A kőbányai önkormányzat - az indoklás szerint - annak érdekében, hogy elősegítse a Terrorelhárítási Központ (TEK) új műveleti komplexumának megvalósítását, részben eladja, részben ingyen átadja a magyar államnak a Hős utcai szegregátum 317 ingatlanából önkormányzati tulajdonba került 254 lakást.

Az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. még februárban kezdeményezett tárgyalásokat a bérlemények átruházásáról, nyárra sikerült megegyezni.

A TEK régóta tervezett beruházásáról még 2020-ban döntött a kormány, csakhogy az abban szereplő határidő már régen lejárt. Az Orbán-kabinet ezért az idén egy „féltitkos” határozatban erősítette meg erre vonatkozó szándékát. A 2024/2023-as számú kormányhatározat ugyanis azon szürke zónás kormánydöntések közé tartozik, amelyek ugyan nem titkosak, de nem is kerülnek be a Magyar Közlönybe. Ilyen féltitkos határozattal bízta meg az Orbán-kabinet a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy az MNV útján gondoskodjék a Hős utcai krízistömbben lévő ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről. Az ügylet minél gyorsabb lezárása érdekében a az MNV fizetni is hajlandó volt.

A 166 eredetileg is önkormányzati tulajdonban lévő lakásért valamivel több mint 1 milliárd forintot fizet most a kőbányai önkormányzatnak, míg az állami támogatásból korábban megvásárolt 88 ingatlant ingyen adja át a kerület.

„A két épületben még mindig 15-20 lakásban laknak tulajdonosaik, zömükben negyvenes éveikben járók, de vannak nyugdíjasok és néhány gyerek is. Rajtuk kívül még 43-48 tulajdonos van, akikkel egyelőre nem egyeztek meg, de már sikerült elköltözniük. Folyton változó számban, de nagyjából 10-20 lakásban élnek albérlők, illetve jogcím nélküliek és lakásfoglalók. A hátramaradottak nagyon sanyarú körülmények között élnek, hiszen a végtelenül lepusztult épületekre már senki sem költ, hiszen úgyis lebontják. Csak azt nem tudni, mikor” – összegez Molnár Zsuzsanna, a telepen szociális munkát végző Kontúr Egyesület elnöke, aki bízik benne, hogy még a fűtési szezon előtt minden ott lakó sorsa rendeződik, de, mint mondja: „iszonyat lassan zajlik az egész”.

A Hős utcában ragadtaknak a Kontúrral együttműködve egy karitatív egyesület közreműködésével biztosítanának elég bonyolult úton-módon cserelakásokat. Ezek zömében 25-45 négyzetméteresek és a Hős utcaihoz hasonló színvonalúak, esetenként fürdőszoba nélküliek, felújításra szorulnak. A csereként felajánlott ingatlanok zöme a VIII., a XIX. és a XX. kerületben van, de néhányan elfogadtak kisebb vidéki házat is a szegregátumi szoba-konyháért cserébe. A kapott cserelakások felújításában a Hős utcaiak is részt vesznek.

Az adásvétellel párhuzamosan az MNV kisajátítási eljárást is indított a megmaradt lakások megszerzése érdekében. A vételi ajánlat alapját képező ingatlanbecslést a fővárosi kormányhivatalra bízták, ahonnan március közepétől kezdtek el szállingózni a levelek a tulajdonosoknak az ingatlanuk forgalmi értékének megállapításához szükséges helyszíni szemle miatt. Az értékbecslők már mindenütt jártak, de vételi ajánlatot még senki nem kapott. Kérdés, hogy mennyivel térnek el majd el ezek az MNV kőbányai önkormányzatnak a 25 négyzetméteres lakásokra kifizetett 6,1-7,3 milliós áraktól. A lakások túlnyomó többsége ugyanis ebbe a kategóriába tartozik, nagy kivételként akad csak néhány 14, illetve 30-41 négyzetméteres ingatlan.

Egyszer már fizettek

A kormány egyszer már 2,1 milliárdot adott a Hős utcai szegregátum felszámolására. A 2018-ban aláírt támogatási szerződés szerint a kőbányai önkormányzat 1,111 milliárdot fordíthatott kisajátításra, lakásvásárlásra, 225 millió forintot lakásfelújításra, további 96 milliót bérleti jogviszony megváltására, a fennmaradó részt értékbecslére, közösköltség-hátralékra, közüzemi számlákra, ügyintézésre, eljárási költségre és követeléskezelésre. A két épületben lévő 317 lakásból akkor 169 volt önkormányzati tulajdonban, 8 állami, 140 pedig magánkézben. Az önkormányzat végül 88 ingatlant vásárolt meg akkor, ebből 3 óvóhely. A tulajdonosok zöme a kártalanítást választotta, az önkormányzat átlag 6,3 milliót fizetett lakásonként. Cserelakásként felajánlott ingatlanvásárlásra, és felújításra összesen 1,2 milliárdot költöttek a Belügyminisztériumnak írt beszámoló szerint.