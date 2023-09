Anyaország :: 2023. szeptember 12. 11:43 ::

Háromszori ima, lábmosás: szorgalmasan igazodnak a munkáltatók a vendégmunkások "kulturális szokásaihoz"

Több alkalommal foglalkoztunk és fogunk is még a magyarországi vendégmunkásokkal, de többnyire olyan nézőpontból, hogyan hat ez a magyar munkaerőpiacra, hányan vannak jelenleg, milyen hatással lesz ez a magyar fizetésekre. Ezúttal azonban egy olyan oldaláról közelítünk, ami az előzőekhez hasonlóan szintén felháborító, ez pedig az a fajta pozitív diszkrimináció, amiben részesülnek.



Illusztráció: Instagram

A Növekedés.hu kérdezett cégvezetőket arról, valójában hogyan is zajlik a mindennapi életük a vendégmunkásoknak. Szerintük persze jó munkaerőnek bizonyulnak, persze, mi mást is mondanának, hiszen ők vették fel őket.

Megtudjuk azt is, hogy szeptemberben érkeznek Magyarországra azok az indiai nők, akiket kamionsofőrnek toborzott Magyarországra a dán Baton Transport magyarországi leányvállalata, a Baton Transport Hungary. A portál szerint egyébként "riogatás" zajlik szegény vendégmunkások ellen, ezt pedig "különböző politikusok" teszik. A valóság azért "kissé" mást mutat

- Fogtuk magunkat, és kimentünk Pakisztánba hegesztőmunkásokért. Egy hét alatt kiválasztottunk ötven embert, akik a helyszínen elvégezték a próbamunkát - meséli a Növekedés.hu-nak Pausits Imre, az acélszerkezet-gyártó Verarbeiten Pausits Kft. alapító-tulajdonosa.

- Az integráció okozott némi kihívást, az olyan szokások, mint a napi háromszori ima vagy a lábmosás beillesztése a munkarendbe, de ezeket, ha nem is egyik napról a másikra, de sikerült megoldanunk - mondja.

S, hogy hogyan? Például biztosítják számukra a napi háromszori imát, a lábmosást, ugyanis muszlimokról van szó, a Google-fordító pedig sokat segít.

Összességében tehát az egész egy ünnepelt, pozitív folyamatként jelenik meg a portál és azon munkáltatók számára is, akiket megkérdeztek. Más információk is ezeket erősítik meg, tudunk esetekről, hogy fizetik számukra a lakhatást és a rezsiköltségeket is.

A békéscsabai kirgiz vendégmunkásokkal történt meg az, hogy a szállásukon leszaggatták az ajtókat, megégették a konyhai berendezést, mire azt mondták csak nekik, hogy "felénk ez nem szokás", de ettől függetlenül megtérítették az anyagi kárt. Nekik semmit nem kellett.

Egyre inkább az a kép rajzolódik ki, hogy a vendégmunkásokat nem egyfajta vészmegoldásként kezdik értékelni, hanem, ahol lehet, lesik minden kívánságukat, örülnek a jelenlétüknek.

Lantos János - Kuruc.info