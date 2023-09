Anyaország :: 2023. szeptember 15. 15:37 ::

Szakács Árpád: Stop WHO - A szervezet Bill Gates tervét akarja megvalósítani

Nagy érdeklődés mellett Székesfehérváron folytatta tájékoztató és aláírásgyűjtő kampányát a Mi Hazánk Mozgalom, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) úgynevezett pandémiaszerződése ellen. Árgyelán János, a párt Fejér vármegyei elnöke kiemelte: 2024 májusában egy olyan nemzetközi egyezmény aláírására készül hazánk is, amelynek beláthatatlan következményei lesznek a magyar emberek életére nézve, azt követően pedig a WHO a finanszírozóinak érdekei alapján bármit megtehet az itt élőkkel. Mint fogalmazott: a globális szervezet jogosultságot szerez arra, hogy bármilyen diktatórikus döntést meghozzon, amit a magyar hatóságoknak kötelezően végre kell hajtaniuk, legyen járványra való hivatkozással egy kényszeroltási program vagy bármilyen más olyan lezárás, amely az emberek szabadságjogait is durva mértékben korlátozza. Ezért a Mi Hazánk tájékoztató kampánnyal és aláírásgyűjtéssel szeretne nyomást gyakorolni a WHO-val jó viszonyban lévő magyar kormányra azért, hogy semmilyen rendelkezést ne írjon alá, ami ellentétes az emberek érdekeivel és az ország szuverenitásával.

Szakács Árpád, Lovas István-sajtódíjas újságíró-publicista kiemelte: több lépcsős folyamatban szeretnék azokat az intézkedéseket elfogadtatni, amelyeknek a vége a totális diktatúra megteremtése. Hozzátette: a szeptember 20-i ENSZ-közgyűlésen akarják aláírni azt a dokumentumot, amelyik közegészségügyi álcába bújtatva megteremti a leendő diktatúra nemzetközi jogi alapjait. Felhívta a figyelmet arra, hogy „a WHO egészségügyi szabályzataiba, az úgynevezett IHR-rendelkezésekbe rejtették el azokat a módosításokat, amelyek például teljhatalmat biztosítanának Tedrosz Gebrejeszusz WHO-főigazgatónak. Arról a Gebrejeszuszról van szó, aki Etiópiában terroristának minősített szervezetet vezetett. A saját országuk állampolgárai közül Gebrejeszuszék több százezer embert üldöztek el, gyilkoltak le vagy kínoztak meg. És arról a WHO-ról van szó, amelyiknek legnagyobb támogatója Bill Gates milliárdos, aki az egyik legnagyobb befektetője a gyógyszeripari cégeknek.”

Szakács Árpád kiemelte: a WHO a finanszírozóinak az érdekeit képviseli, igazából Bill Gates és egyéb befektetőinek a tervét akarja megvalósítani, azért, hogy azok az érdekeltségeiken keresztül minél nagyobb profitot tudjanak termelni. Nem az emberek egészsége a lényeg, hanem az, hogy a globális Big Pharma, azaz a legnagyobb „gyógyszercégek” következmények nélkül minél jobban kizsákmányolják az országokat, akár úgy is, hogy az emberek egészségét tönkretegyék. A tervek szerint az IHR-rendelkezések december 1-jén hatályba lépnek, ezért kiemelt jelentőséggel bír, hogy a WHO-tagországok tiltakozzanak a szuverenitásukat elvevő tervek ellen. Ezt nem engedhetjük! STOP WHO! STOP Világkormány! – zárta beszédét az újságíró, aki azt hangoztatta, hogy „soha nem volt még ekkora veszélyben a szabadságunk, mint most.”