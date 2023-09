Anyaország, Koronavírus :: 2023. szeptember 20. 08:42 ::

Így manipulálta Dúró Dóra interjúját a hazai WHO-média

Tegnap egy lejárató tartalmú, egyoldalú és sok esetben manipulált információkat tartalmazó írásban próbálta hitelteleníteni a Mi Hazánk Stop WHO aláírásgyűjtését a Big Pharma és a WHO egyik propagandaoldala, a Telex. Ez alkalomból interjút kértek Dúró Dórától, a Mi Hazánk elnökhelyettesétől, amelyet végül önkényesen, a szakmai szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó szerkesztéssel, annak eredeti, lényeges tartalmi elemeit kiforgatva, meghamisítva közöltek le. Íme az eredeti interjú teljes tartalma.

- A vázlatban egész pontosan hol írja önök szerint a WHO, hogy a szervezet jogosultságot szerez arra, hogy kénye-kedve szerint bármit megtehessen például a Magyarországon élőkkel? Önök szerint a WHO-nak milyen kényszerítő eszközei vannak ehhez?

- A pandémiaszerződés egy gyűjtőfogalom, maga az ügymenet egy többlépcsős nemzetközi jogi álcába bújtatott eljárás, amelynek legfontosabb célja, hogy az ENSZ és a WHO égisze alatt a független államok szuverenitási hatásköreit fokozatosan vegyék át ezek a szervezetek. Ennek első állomása a 2023. szeptember 20-22. közötti ENSZ-közgyűlés elé terjesztett úgynevezett PPPR (Pandemic Prevention, Preparedness and Response) dokumentum, amely nemcsak elvi hozzájárulás egészségügyi vonalon a szuverenitási jogkörök elvételéhez, hanem kötelezettségvállalás is arra vonatkozóan, hogy a következő világjárvány idején (vajon honnan tudják, hogy lesz?) kizárólag a WHO döntéseit hajtják végre. A másik dokumentum a WHO egészségügyi szabályzata, ezek az úgynevezett IHR-rendelkezések, amelyek idén december 1-jén léphetnek hatályba. Ezeket illetően 307 módosító indítvány érkezett, amelyek egy része a szuverenitási jogkörök elvételét részletezi. Például a kétes múltú Tedrosz Gebrejeszusz főigazgató hatáskörei jelentősen bővülnének, ami alapján országokon átnyúló kényszerintézkedéseket tudna elrendelni. Ebből kaptunk már ízelítőt a Covid idején, amikor a WHO javaslatára teljesen értelmetlen lezárásokkal, kényszeroltásokkal, az emberi szabadság legalapvetőbb értékeinek a sárba tiprásával diktatórikus döntéseket hoztak, sok ország gazdaságát tönkretették. Aggodalommal tölt el minket, hogy egy olyan ember, mint Tedrosz Gebrejeszusz, aki korábban terroristának minősített szervezetet vezetett, amelynek működése során kínzások, üldözések, tömeggyilkosságok történtek, bármilyen döntést is hozhasson, ami a magyar embereket érinti. Őt nem választotta meg senki, és nem hatalmazta fel erre egyetlen nép se. Visszatérve az eljárásokra, a harmadik lépcsőfok maga a pandémiaszerződés lesz, amely a korábbi irányelvek részleteit tartalmazza. Fontos hangsúlyoznunk, hogy egyik tervezet sem értelmezhető a másik nélkül.

- Nem tartják ellentmondásosnak, hogy azt írják, hogy Tedrosz Gebrejeszusz járványkutató nem rendelkezik orvosi végzettséggel, tehát nem értik, miért került egy egészségügyi szervezet élére, miközben Önök is egészségügyi témákban szólalnak meg, de Önök sem orvosok vagy járványkutatók?

- Tedrosz Gebrejeszusz személye abból a szempontból érdekes, hogy 2017-ben a WHO élére pont egy kétes múltú járványügyi szakember került, míg korábban csak és kizárólag köztiszteletben álló orvosokat választottak meg erre a tisztségre. Nem sokkal később pedig kitört egy világjárvány. Írhatjuk ezt a véletlen számlájára, de ha visszamenőleg kronologikus sorrendbe rendezzük az eseményeket, meglehetősen sok a „véletlen”. Elég kiemelni a Rockefeller Alapítvány 2010-es „előrejelzését”, vagy a Clade X és az Event 201 néven futó „járványszimulációkat”, a Klaus Schwab-féle Világgazdasági Fórum témáit, Bill Gates 2019 előtti nyilatkozatait. Összegezve: a vakcinagyártást finanszírozó globális pénzügyi elit és a szervezetei mindannyian várták a „nagy világjárványt”, amely aztán a nagy véletlennek köszönhetően meg is érkezett Gebrejeszusszal együtt. És aztán nyilván megint a véletlenek miatt pont ők lettek ennek a legnagyobb nyertesei és haszonélvezői.

- Azt írják, hogy a WHO csak azért propagálja a vakcinák fontosságát, hogy Bill Gates a 2000-es évek elején támogatni kezdte a szervezetet. Mit gondolnak akkor például a WHO 1900-as évek második felében indított, több esetben is sikeres globális oltási programjairól (például a himlő elleni sikerek)?

- A két eset között a legminimálisabb hasonlóság sem áll fenn. Bill Gates több alapítványán keresztül (pl. Bill és Melinda Gates Alapítvány, GAVI Alliance stb.) a WHO legbefolyásosabb finanszírozója. Ezzel párhuzamosan ugyanez a Bill Gates a Big Pharma egyik legnagyobb befektetője, részvényese. Az 1900-as évek második felében nem a Bill Gates-féle gátlástalan Big Pharma milliárdosai pénzelték a WHO-t. A WHO mára egyértelműen a finanszírozóinak az érdekeit képviseli, (Bill Gates, Kína USA stb.) azért, hogy azok a cégeiken keresztül minél nagyobb profitot tudjanak termelni. Nem az emberek egészsége a lényeg, hanem az, hogy a globális Big Pharma, azaz a legnagyobb „gyógyszercégek” következmények nélkül minél jobban kizsákmányolják az országokat, akár úgy is, hogy az emberek egészségét tönkreteszik a szereik mellékhatásaival. A korábbi és a mai járványok között ugyancsak lényeges különbség, hogy a himlő nem egy „csinált vírus”. A korábbi himlőoltásokat nem titkosított vizsgálati eredményekkel, titkosított szerződésekkel és korrupciós eljárásokkal, hazug manipulációkkal erőltették rá az emberekre, ahogy a mostani Covid-vakcinákat.

- Hol látják a vázlatban azt, hogy a WHO kötelező oltási programot írhat elő? Hol látják a vázlatban azt a részt, hogy konkrétan az állampolgároknak kell minden adatukat megosztani a WHO-val, hogy kiépítsék a megfigyelési rendszerüket? Hol látják a kötelező nyomkövetőkről szóló részt?

- Ezt javaslatként részben a már említett PPPR dokumentum, részletesebben pedig az IHR tartalmazza. Az IHR-módosítások a WHO-t példátlan hatalommal ruháznák fel a nemzeti kormányok felett, és felülírnák a nemzeti szuverenitást. A javasolt módosítások "kibővítenék a világjárványok [és] az egészségügyi vészhelyzetek fogalmát, beleértve a tényleges károkozás helyett a „potenciális” károkozás bevezetését", és az IHR államoknak szóló ajánlásait nem kötelező érvényűről kötelezővé változtatnák. A javasolt módosítások lehetővé tennék a Tedros Gebrejeszusz számára, hogy önállóan hozza meg az IHR-en belül megkövetelt összes döntést, például felhatalmazást kapna arra, hogy önállóan nyilvánítson ki vészhelyzeteket, és a WHO-nak ellenőrzést biztosítana bizonyos országos erőforrások felett. A WHO felhatalmazást kapna arra, hogy orvosi vizsgálatokat, a profilaxis igazolását, a védőoltás igazolását, valamint a kontaktok nyomon követését, karantént és kezelést írjon elő. Itt szerepel a globális egészségügyi bizonyítványok digitális vagy papíralapú rendszerének bevezetése. A WHO Sürgősségi Bizottsága felhatalmazást kapna arra, hogy felülbírálja a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit. A WHO terve ellen globális szinten is rengeteg nemzetközi jogász és egészségügyi szakértő is megfogalmazta az aggodalmát. Ilyen például David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Müller, Francis Boyle, hogy csak néhányat említsek, akik nemzetközi jogi, egészségügyi vonalon is komoly elemzéseket tettek közzé a várható következményekről. Ezeket a következő hetekben meg fogjuk ismertetni a magyar emberekkel is, akárcsak a PPPR- és az IHR-módosítási javaslatait, hogy lássák a WHO-terv mélyebb összefüggéseit, hiszen konkrétan az életünkről van szó. A másik kérdése kapcsán azt emelném ki, hogy sajnos a WHO-nak eddig még nyomásgyakorlásra sem volt szüksége ahhoz, hogy a magyar embereket megnyomorító intézkedéseket rákényszerítse Orbán Viktor kormányára. Emlékezzünk csak a Covid idejére, amikor Szijjártó Péter külügyminiszter számtalanszor megfogalmazta, hogy a magyar kormány a WHO útmutatása alapján jár el. Ma már mindenki számára világos lehet, hogy szolgai módon hajtották végre azokat az intézkedéseket, amelyek nemcsak hatástalanok, hanem értelmetlenek is voltak.

- Amikor az oltások bizonyított halálos áldozatairól írnak, miért nem teszik hozzá, hogy – bár mindegyik tragikus – a több milliárd beadott adaghoz képest ezek elenyészően ritkán fordulnak elő?

- Azért, mert ez egyszerűen nem igaz. Ma már közismert tudományos tény, hogy számos esetben a vakcinák hatékonysági adatait meghamisították, szebben fogalmazva „máshogy mérték”, mint ahogy kellett volna. Nyilván ezért volt szükség a titkosításra, és ezért nem vállaltak semmilyen felelősséget a gyártók. Sajnálatos, hogy ezt mindmáig a magyar kormány sem tette meg, holott pont a kormány volt az, amelyik a média együttműködésével belekényszerítette az emberek sokaságát egy olyan kísérleti vakcina felvételébe, amelynek a következményei beláthatalanok. Az oltáskárosultak kártérítésére vonatkozó javaslatainkat a Fidesz lesöpörte az asztalról, holott Nyugat-Európában számos országban már külön alapot hoztak létre, vagy készülnek a kártalanításra. Reméljük, hogy hasonló eset soha nem fog többet megismétlődni, ezért kell megállítanunk a WHO-tervét. Ennek érdekében a Mi Hazánk Stop WHO tájékoztató országjárásba és aláírásgyűjtésbe kezdett, amelyhez pártpolitikától függetlenül mindenkinek várjuk a csatlakozását. Tegyük most ideiglenesen félre a nézeteltéréseinket, mert a WHO nagyobb veszélyt jelent, mint bármilyen vírus. Ha a szabadságunkat elveszik, az mindenkinek fájni fog, legyen akármilyen pártszavazó. Ez a kérdés most mindannyiunkról szól.