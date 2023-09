Anyaország :: 2023. szeptember 29. 23:24 ::

Német nacionalisták: "a naiv hazafiak körében népszerű Orbán Viktor már több százezer migránst csempészett Ausztriába"

A német Dritte Weg nevével az elmúlt napokban kétszer is találkozhattak az olvasók, egyrészt ők is érintettek a „világraszóló náci botrányban”, ugyanis európai hazafiak Sopronban szándékoznak tartani egy konferenciát, újra csak jelzem, nem közterületen. De beszámoltunk arról is, hogy a nemzeti mozgalom 10 éves fennállását ünnepli.

Most egy kifejezetten érdekes írás jelent meg honlapjukon. Különösen azért fontos magyar nyelven is szemléznünk, mert a magyarországi liberális és baloldali lapok arról írtak a soproni esemény kapcsán, hogy biztos azért jönnek ide a „veszélyes neonácik”, mert ezt itt „nálunk lehet”, azt a hamis képet festve, mintha itt valamiféle összekacsintás lenne Orbán Viktor és az „neonácik” között, és Magyarország egyfajta „szélsőjobboldali paradicsom volna”, és ezzel tisztában vannak a szervezők, ezért esett Magyarországra a választás.

Nos, a valósághoz ennek nem sok köze van. Annak meg végképp semmi, hogy Orbán Viktort „Európa megmentőjének” tartanák. Lássuk csak, hogyan vélekednek erről a kérdésről.



Van egy pár bibi az Orbán-félékkel (kép: Facebook) Facebook Facebook

– Ahol a konzervatívok (ez ebben a szövegkörnyezetben a szalon/kóserjobboldaliság megfelelője – L. J.) uralkodnak , ott nincs rend, nincs jövő. Lengyelországban nemrégiben nyilvánosságra került egy botrány. Sajtóértesülések szerint az afrikai és ázsiai lengyel konzulátusok több százezer munkavállalási vízumot adtak el migránsoknak. Ezek így eljutottak az EU-ba és Németországba is. A gyanú középpontjában a PiS politikusai állnak, amely azt hirdeti, hogy alig enged migrációt – szögezik le.

– A naiv hazafiak körében népszerű Orbàn Viktor már több százezer migránst csempészett sikeresen Ausztriába, és egyúttal elárasztotta Magyarországot külföldi vendégmunkásokkal – írják, tökéletesen rávilágítva a valós helyezte, tehát a német nacionalisták is tudják már, nem azt kell nézni, mit mond Orbán Viktor, hanem azt, mit tesz.

De kitérnek Giogia Melonira is, akinek nemcsak nem sikerült megállítania a Lampedusa felé tartó migrációt, de mezőgazdasági minisztere, Francesco Lollobrigida egy brüsszeli sajtóeseményen is bejelentette, hogy 500 ezer „legális migránst” engednek be az országba. Mert az EU-s pénzből hizlalt olasz mezőgazdaságnak szüksége van külföldről érkező új vendégmunkásokra. Matteo Piantedosi belügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy Olaszországnak „továbbra is meg kell erősítenie a migránsok beutazásának legális csatornáit”.

– Aki a konzervatívokban reménykedik, azt már becsapták. Mindenhol ugyanaz a képlet, üres ígéretek, korrupció és haszontalan szimbolikus politika, amit a jobboldali táborban az egyszerű elmék „metapolitikai sikerként” értékelnek – zárják megfontolandó soraikat.

L. J. – Kuruc.info