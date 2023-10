Nemrégiben figyelmünkbe ajánlottak egy meglehetősen érdekes álláslehetőséget. Ruházati üzletbe keresnek eladót, cirka heti 64 órában. Ez "kissé" több, mint a köztudatban lévő heti 40 óra, ámbár a mai Magyarországon talán kisebbségben vannak azok, akik napi 8 óra munkába beleférnek, vagy kijönnek annyi pénzből. Mindenesetre érdekes megnéznünk ezt az ajánlatot.

Az Asia Centerről van szó, ami még 2003-ban nyílt, még az MSZP-kormány idején. Korábban felmerült az is, hogy a környékén nyílik egy konténerváros, ám ebből szerencsére nem lett semmi, évek óta adtak erről hírt utoljára.

Mindazonáltal ezek a kínai-vietnámi vállalkozók legnagyobb részt a XVI. kerületben laknak. Az ottani fideszes polgármesterek igencsak kedvező környezetet teremtenek számukra. Először vietnámi tolmácsot fogadtak a kormányablakba, hogy ezzel is segítsék azok ügyintézést, mert nemhogy magyarul, angolul sem tudtak.

De legújabb, hogy az ún. "kertvárosi konzultációt" kiadták kínai és vietnámi nyelven is. Szeretnek azzal is dicsekedni, hogy a XVI. kerületben van a legnagyobb vietnámi kisebbség, de persze hivatalosan ezt is tagadja a polgármesteri kabinetvezető. Ugyanakkor beszédes, hogy a nagy adóslistán általában mindig 10-ből 6 vietnámi volt, amíg nyilvánosságra hozták (mára ezek nem érhetők el).