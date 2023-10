A 24.hu információja szerint a múlt héten lemondott a Debreceni Törvényszék egyik bírája, miután egy több vádlottas költségvetési csalási ügy tárgyalásán lejátszottak egy hangfelvételt, amelyen az volt hallható, hogy Kálmánczi Antal bíró egy bizalmas beszélgetésben előre elmondta, milyen ítéletre számíthatnak a szereplők.

A Debreceni Törvényszék sajtószóvivője, Dobó Dénes a lap kérdésére azt írta, hogy

A szóvivő a hangfelvételről tehát nem tett említést válaszában, de nem is cáfolta a levélben arról írtakat.

A lap megkeresése után Kálmánczi nevét eltávolították az Országos Bírósági Hivatal bírói nyilvántartásából. Az eltávolított adatlap szerint korábban ő vezette a törvényszék korrupcióellenes munkacsoportját.

A Kálmánczi által elnökölt háromtagú bírói tanács egy olyan nagyszabású büntetőügyet tárgyalt, melyben bűnszervezetben elkövetett cselekményekkel vádolták meg több vagyonvédelmi cég tulajdonosát és vezetőjét. A vádlottak közé kerültek a cégek alkalmazottai, a szolgálatvezető és a könyvelők is.

A bírósági eljárás az október 11-i tárgyaláson, az ügy korai szakaszában szakadt félbe. Az egyik ügyvéd már korábban kizárási indítványt nyújtott be a bírói tanács elnöke ellen, de az indítványról nem születhetett meg a vezetői döntés, mert – jelen lévők elbeszélése szerint – a hangfelvétel lejátszása miatt kitört a botrány. Az ügyész megszakította a perbeszédet, hogy a teljes anyag ismertetése később ne jelenthessen előnyt a védelem számára.

A titokban rögzített hangfelvétel alapján az ügyvédek többsége újabb kizárási indítványt nyújtott be a tanács elnökével szemben. Néhány ügyvéd viszont úgy döntött, hogy kimarad az akcióból, ők nem csatlakoztak az indítványhoz.

Az egyik forrás szerint Kálmánczi a felvétel lejátszása után előbb rövid szünetet rendelt el, majd azt közölte, hogy folytatják az eljárást. Ám hamarosan sürgős teendőire hivatkozva mégis megszakította azt, új időpontot tűzött ki, és október végére napolta a folytatást. Erre azonban már nem kerülhet sor, mert a törvényszék válasza alapján két nappal az eset után benyújtotta lemondását.

A 12 perces beszélgetés a bíró és a büntetőügy egyik szereplőjének ügyvédje között zajlott. A leirat alapján a többi között az hallható rajta, hogy Kálmánczi előre elmondja, milyen mértékű büntetés kiszabását tervezi az ügyvéd által képviselt vádlottra. A beszélgetés során a leirat szerint, amire a kizárási indítványt alapozták, egyebek között az alábbiak hangzottak el:

Én nektek 3 év 6 hónapnál nem akarok többet adni, 4 év volt a koncepció, de én ebben lejjebb tudok menni – mondom – egy fél évvel. Nem ígérem, hogy a tábla egy picit nem fog rajta súlyosbítani. De az sanszos, hogyha Sz.-nek ugye 5 év 2 hónapot fogok adni, ezt már megbeszéltem az ügyvéddel, akkor Sz. terhére már jogerős is a felfüggesztett…

Direkt nem akarom elkülöníteni a vádlottakra, hogy lehessen hivatkozni a belső arányosságra. Tehát próbálok huncutkodni. (…)

Ne vegyétek tudomásul, mindenképp fellebbezzétek meg enyhítésre, hátha a tábla még lejjebb viszi a belső arányosság miatt, jó? Erre figyeljetek oda mindenképp!

Ha nem fizettek egy fillért sem (a fizetésre utalás az adóhatóság felé fennálló tartozásra vonatkozik – 24-szerk.), mert tudom, hogy D.-éknek kell, akkor is én tartom a 3 év 6 hónapot, csak akkor szólj vissza, mert akkor úgy fogom bemérni a többieknek is, jó? Meg még most jön a könyvelő, ha ő beismer, akkor lehet, lejjebb veszek 1–2 hónapot.