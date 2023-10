Anyaország, Videók :: 2023. október 22. 08:13 ::

Esztergomban is megbecsültebb a migránsmunkás, mint a magyar

Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének és egyben a párt esztergomi alapszervezetének elnöke folytatta tényfeltáró munkáját vendégmunkás ügyben, melyet országszerte végez. Ezúttal azt mutatta be, Esztergomban mi a helyzet. Kiderült, hogy az indiai vendégmunkásoknak még a repülőjegyeket is fizetik, továbbá a lakhatást és a rezsit is állják, sőt, még jobban is keresnek, mint a magyarok.