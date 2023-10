Anyaország :: 2023. október 31. 15:48 ::

Folytatódnak a munkálatok az M0-s több szakaszán csütörtöktől

Burkolatfelújítási és hídszigetelési munkálatok miatt csütörtöktől a következő két hétben is korlátozásokra kell számítani az M0-s autóút több szakaszán.

A Magyar Közút Nonprofit Kft. kedden azt közölte az MTI-vel, hogy a burkolatfelújítási munkálatok miatt újabb csomóponti ágon várható félpályás korlátozás csütörtöktől péntekig az M0-M7 csomópontban, ezért az M0-s autóútról az M7-es autópályán Balaton irányába közlekedőknek korlátozásra kell számítaniuk.

A korlátozás a kétsávos szakaszon csak egy sávot érint, az M0-s autóútról az M7-es autópályára a Balaton felé fel lehet hajtani.

Szintén burkolatfelújítási munkákat végeznek csütörtök reggeltől várhatóan egy héten át az M0-M5 csomópontban az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalon és az azonos oldali gyűjtő-elosztó pályán. Ezalatt sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be. A korlátozás idején a csomópontban továbbra is fel lehet hajtani az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldaláról a Vecsés-Alsónémedi összekötő útra és az M0-s autóútra, valamint a Vecsés-Alsónémedi összekötő útról és az M0-s autóútról az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalára.

Burkolatfelújítást végeznek csütörtök reggeltől várhatóan két héten át az M0-s autóút M4-es autóút felé vezető oldalán, a káposztásmegyeri csomópont és az M0-M2 csomópont közötti szakaszán is. Emiatt egymás utáni ütemben egy-egy sáv zárása várható a szakaszon. A korlátozás nem érinti a felhajtást az autóútra, illetve a lehajtást onnan.

Hídszigetelési munkálatok miatt szakaszos sávzárás várható hétfő reggeltől az M0-s autóút Dunakeszi csomópontja környezetében, a 11-es főúti csomópont irányába vezető oldalon. Várhatóan november közepéig az M0-s 72+700 kilométerénél a belső forgalmi sávot, majd a külső forgalmi sávot zárják le. A beavatkozás teljes idejére a főpályán két sávon, sávelhúzással haladhat a forgalom. A térségben óránkénti 60 kilométeres sebességkorlátozás lesz.

A tájékoztatás szerint a szakemberek a munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblákkal és a változtatható jelzésképű táblákon is felhívják a közlekedők figyelmét. A korlátozások miatt a menetidő jelentős növekedésével kell számolni.