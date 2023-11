Anyaország, Külföld :: 2023. november 7. 16:07 ::

Gáztranzit: Bulgária leadta az első lövést a gazdasági háborúban

A bolgárok keményebben váltották be a fenyegetésüket annál, mint amennyire tartani lehetett tőle: a területükön áthaladó összes gázra kivetették az extra exportvámot, nemcsak az oroszországi eredetűre. Már küldözgetik a kereskedőknek vaskos büntetéssel megfejelt számlákat, írja a Világgazdaság.



A kiskundorozsmai átadóig a Gazprom szállítja a magyar piacra szánt földgázt (fotó: Kuklis István)

Ma reggel óta sorra érkeznek a bulgáriai gázvezeték-hálózaton szállító kereskedőkhöz a megemelt gáztranzitszámlák – tudta meg a lap. Korábbi cikkük szerint Bulgária megawattóránként 20 levás, úgynevezett energia-hozzájárulást szed a területére érkező és az azon áthaladó, orosz eredetű földgáz minden megawattórája után. A pluszteher magának a gáz árának a negyedét teszi ki, és Magyarországot is keményen sújtja: hazánkba döntően Bulgárián át érkezik az oroszországi földgáz. A magyar piacra szánt gáz esetében az extra számlát a Gazprom kapta, mert az orosz társaság viseli a költségeket, amíg a gáz el nem jut Kiskundorozsmára.

Bulgária: amelyik gázról nincs nyilatkozat, az orosz

Ráadásul hiába vonatkozik csak az orosz eredetű gázra (a cseppfolyósra is) a bolgár parlament által szeptember 28-án elfogadott és október 13-án hatályba lépett törvény, azok a kereskedők is megkapták a magasabb összeg kifizetésére vonatkozó felszólítást, amelyek nem orosz gázt tranzitálnak. Ha pedig nem fizetnek, a bulgáriai rendszer-üzemeltető akkor is elveszi a szerinte jogosan kért pénzt: tíznapi türelmi idő után lehívja a kereskedők bankgaranciáját. Igaz, ez alól talán ki lehet bújni. A társaság előzőleg ugyanis kiküldött a bulgáriai gázvezeték-hálózata használóinak egy felszólítást, amelyben kéri, hogy igazolják a gázuk eredetét: orosz vagy nem?

Piaci források szerint azonban ennek nemigen tettek eleget, hiszen a Bulgartranszgaz egyébként is tudta, ki mit szállíttat vele. A cég azonban a kereskedők reklamálására azt válaszolta, hogy amelyik gázról nem nyilatkoznak, azt alapértelmezésben orosznak tekinti.

A Görögország felől érkező tranzit sem ússza meg

A törvény alapján a logikus az lett volna, ha a 20 levás sáp csak a Bulgáriába Szerbia felől, tehát a Török Áramlat irányából érkező orosz gázt sújtaná. A Bulgaztranszgaz azonban piaci értesülések szerint minden tranzitot büntet. Így például azt a szállítást is, amely Görögország felől érkezik a hálózatába, és Szerbiába tart, holott a görög–bolgár határpontot értelemszerűen ki kellett volna hagynia az intézkedéséből.

Az ilyen tranzit extra büntetésétől is csak akkor tekint el, ha megkapta a „nem orosz” igazolást. A magyar diplomácia egyébként már felvette a kapcsolatot az ügyben a bolgár illetékesekkel, eredményről azonban még nem érkezett hír.