Pénteken kezdik kézbesíteni a kérdőíveket, ezzel pedig megkezdődik a nemzeti konzultáció. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint ebben „minden magyar ember elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát”, írja az Index.

A kormányszóvivő korábban jelezte, azért fontos a konzultáció, mert az elmúlt időszakban „sok vitánk alakult ki Brüsszellel”. És a 11 kérdés mindegyike úgy is kezdődik, hogy „Brüsszel”:

1. Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást.

2. Brüsszel el akarja törölni a kamatstopot.

3. Brüsszel meg akarja szüntetni a magyarországi extraprofitadót.

4. Brüsszel Magyarországon is migránsgettókat akar létrehozni.

5. A Brüsszel által palesztin szervezeteknek nyújtott támogatások a Hamászhoz is eljutottak.

6. Brüsszel még több fegyvert küldene Ukrajnának.

7. Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására.

8. Brüsszel Ukrajnát is fel akarja venni az Európai Unióba.

9. Brüsszel be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát.

10. Brüsszel el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt.

11. Brüsszelből és a tengerentúlról küldött pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát.