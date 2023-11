Anyaország, Koronavírus :: 2023. november 18. 14:56 ::

"A Tesco parkolójában a tetőfedő Béla megnézte, hogy valaki covidos-e"

A Mi Hazánk Mozgalom által alapított, értelmiségi előadókat felvonultató Fekete István Szabadegyetem novemberi előadását a bizonyára már sokak által ismert dr. Letoha Tamás kutatóorvos tartotta a Covid-19-ről és annak tanulságairól. Meglátásom szerint az előadó jól tartotta az egyensúlyt a szakmaiság és a közérthetőség között, sőt, kifejezetten tetszett, hogy még ebbe a témába is sikerült humort csempésznie Letohának.

Az alábbiakban az előadás összefoglalóját olvashatják a járványról, annak tanulságairól és körülményeiről.

Dr. Letoha Tamás mielőtt belevágott volna konkrétan a Covid-19 témakörébe, tartott némi előhangot a saját szakmai múltjáról, pontosabban arról, milyen módon került közel a gyógyszeripari kutatásokhoz.



Fotók: Bogoly Zoltán

"Gyógyszeripari kutatások fókuszába kerültem, miután helyi szinten politikai módon ellehetetlenítettek. 2005-ben hozta a Gyurcsány kormány azokat a szakértőket ide, akiket a Covid idején megismertünk. Hamar ledaráltak, mert szakmaiság helyett a Boci tejivó vezetője érvényesült" – mesélte Letoha a balliberális kormányzás idejéről. Hozzátette azt is, hogy megkérdezte, hogy ezt hogy csinálja, mi a végzettsége a tejivó vezetőjének? Innentől kezdve darálták le Letohát.

De most térjünk vissza a koronavírushoz.

"A vírus legfontosabb része az RNS. A többi úgymond "lényegtelen". Az RNS egy nagyon érzékeny molekula. Az emberi szervezet védi magát a külső információktól, a vírusburok pedig védi az RNS intaktságát" – mondta Letoha.

Majd így folytatta:

"2020 elején a kínai kollégáknál már lehetett kapni feldarabolt tüskefehérjét, ami azt jelenti, hogy már ismerték a koronavírust, ehhez képest a hivatalos kánon azt állította, hogy "nem tudtunk még semmit" róla és rejtélyként adták elő, hogy a tüskefehérje mindenhez kapcsolódik."

A Moderna két nap alatt csinált vakcinát egy olyan vírus ellen, amelyről "nem tudtunk semmit".

Kutatásaink alapján heparin alapú készítményeket kellett volna a betegeknek adni, ám ezt a nemzetközi körök nem vették figyelembe. Nem szabadott koronavírus elleni vakcinát fejleszteni sem, pedig ismertük a szekvenciákat. Péterfi Judit (ebben az időszakban az ATV műsorvezetője, később Márky-Zay Péternek, a baloldali blokk miniszterelnök-jelöltjének sajtófőnöke - Á.B.) is csinált velünk interjút, mit tudunk a vírusról, de az ATV mögött álló hálózat letiltatta, pedig nagy csinnadrattával beharangozták, hogy "végre lerántjuk a leplet a koronavírusról".

"A világ lenagyszerűbb átverése a legegyszerűbb" – mondta találóan Letoha, aki arról is említést tett, hogy az ember egoista lény, ezért mindenki hirtelen "mRNS szakértő" lett a Covid-járvány alatt és után. Ezt követően rátért a tudományos publikációk és szaklapok világára.

"A tudományos publikáció a világ egyik legnagyobb átverése" – mondta a tudós. Súlyos pénzekből publikálunk valamit, amit aztán a tudományos lap ismeretlen munkatársai átvizsgálnak, majd vagy lehozzák, vagy nem. Sok esetben név vagy intézmény alapján döntenek teljesen ismeretlen emberek. Ezen (külföldi) szaklapokban például egy Letoha "semmit nem ér" csak az Oxford, vagy a Yale, stb. az "eladható név". Egymás között kijelölik, hogy "ki a szakértő", erről szólnak a "tudósok kikutatták..." cikkek.

"Vissza is dobták a cikkünket azzal az indokkal, hogy a vírus sejtbejutását kimértük-e PCR-al" – emlékszik vissza a kutatóorvos.

"Megkérdeztük, mi ez a szekvencia, amit vizsgálni kell, erre az volt a válasz, hogy "titok". A PCR mindennek ellentmond, amit mi az egyetemen tanultunk. A nyák funkciója, hogy napi 10 ezer liter levegőből szűrjön ki mindent, ami kórokozó, ergo nyilván lesz rajta belőlük bőven. Ha van akár egy darab RNS benne, akkor az pozitív lesz, ergo nem minden PCR pozitív fertőzött is egyben" – folytatta Letoha.

Azaz az összes felső légúti vírusfertőzés ugyanazt az utat követi (a bakteriális felülfertőződés okozza végül a nagyobb problémát), Fauciék mégis azt írták teljesen indokolatlanul, hogy "de a koronavírus az más".

"Mire a Tesco parkolóban a tetőfedő Béla megnézte a tesztállomáson, hogy valaki covidos-e, majd napokkal később a beteg bejut a kórházba és már minden baja van, valójában már nincs is vírus a szervezetében, hanem a felülfertőződések miatt van válságos állapotban. A legtöbben Covid címszó alatt bakteriális tüdőgyulladásban haltak meg, hagyták őket belesodródni a nagyobb bajba. Az igazi nagy Covid-járványok akkor tomboltak, amikor nem volt rendes antibiotikum felírás, mert kitalálták, hogy az "nem jó megoldás" (jelen sorok írója egyébként anno nagyon beteg volt a koronavírustól és valóban a felírt antibiotikum hozott lassú, de folyamatos javulást) " – mondta a kutató. Felidézte azt is, hogy 2003-ban az első SARS-járvány idején adtak antibiotikumot és lám, a betegség el is tűnt. Azóta visszafelé fejlődött az orvostudomány, vagy mi történt?

"Nem mindegy, hol hogy indul el az idegen vírusfehérje termelődése, mert a szervezet úgymond "lebombázza" a fertőzött sejteket" – mondta Letoha az mRNS-típusú vakcinákkal kapcsolatban.

Végül pedig egy eléggé aggasztó megállapítással zárta az estét. "A biotechnológiai háború korába léptünk, úgy gondolom s ez a "hagyományos" háborúkban is meglátszódhat majd." – jósolta.

A Fekete István Szabadegyetem következő előadása december 7-én lesz majd a szokásos 18 órától, amikor is Dr. Pécsi Rita neveléskutató beszél majd az egészséges énidentitásról és nemi identitásról.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info