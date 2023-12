Anyaország :: 2023. december 22. 08:47 ::

Novák: Petőfi után Zrínyi nevét is száműzte a honvédelmi miniszter

Kitörölték Zrínyi nevét a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nevéből, ami a Mi Hazánk szerint egy újabb gyalázat, miután az idei Petőfi-emlékévben átnevezték a Petőfi-laktanyát, ráadásul a Habsburg megszállók uralkodója, Mária Terézia nevét véve fel, az idegen császárnét pedig legutóbb „magyar hölgynek” nevezte a honvédelmi miniszter - írja X-oldalán Novák Előd. Alább a folytatás.

A kaszinókoncessziókon milliárdossá vált Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz írásbeli kérdést nyújtottam be ezzel a címmel: Miért törölték ki Zrínyi nevét a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nevéből? A kérdésben emlékeztettem a minisztert, hogy az éves meghallgatásán ezt válaszolta nekem: „a Zrínyi Honvédelmi program, amit már nem is Zrínyinek hívunk, hanem Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak nevezünk…” Hiába kérdeztem, hogy miért törölték az elnevezésből, és hogy mit gondol Zrínyiről, ugyanakkor kötelező válaszában nem is tagadta a sunyi átnevezést.



Zrínyi Miklós

A miniszter éves meghallgatásán egy másik abszurd kijelentést is tett Mária Terézia-laktanya elnevezés kapcsán: „nagyon örülök neki, hogy ezen keresztül egy magyar hölgy ismét a katonai hagyományainkban méltó helyre tudott kerülni.” A honvédelmi miniszter szerint legnagyobb költőnk, a honvéd őrnagyként hősi halált halt Petőfi Sándor nem érdemli meg, hogy róla laktanya legyen elnevezve, de „magyar hölgynek” nevez egy idegen megszállót, akinek parancsára több száz fegyvertelen székelyt gyilkoltak le Madéfalván. A véreskezű császárné jelentősen támogatta Erdély elrománosítását, az ő uralkodásának négy évtizede alatt vált az addig magyar többségű Erdély román többségűvé.

Petőfi örökségét nem engedhetjük át a baloldalnak, a francia vagy a bécsi forradalommal ellentétben nálunk nem csak a rebellióról szólt 1848, hanem Magyarország függetlenségéről is. A szabadságharcunk 175. évfordulójának megcsúfolása ez. Jobb lenne, ha magyar hősökről neveznének el laktanyákat, nem pedig idegen uralkodókról. Ha már női nevet akart a miniszter, figyelmébe ajánlottuk Zrínyi Ilonát, Munkács hős védőjét is, az ukrán soviniszták turulszobor-eltávolítására is válaszul, de a magyar kormány most újabb pofont adott a nemzeti tábornak Zrínyi nevének száműzésével.