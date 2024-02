Anyaország :: 2024. február 1. 07:14 ::

Orbán szegényebb lett, egy államtitkárnak semmije sincs - megint bemutatták a vagyonnyilatkozatokkal, mennyire hülyének néznek

Nyilvánossá váltak a köztársasági elnök, a kormánytagok, a parlamenti képviselők friss vagyonnyilatkozatai, amelyeket január 31-ig kellett leadniuk. Az Országgyűlés oldalán elérhető a kormányfő vagyonnyilatkozata is. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény vagyonnyilatkozat-tételre vonatkozó szabályainak megfelelően az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi képviselők és a nemzetiségi szószólók minden évben január 31-ig vagyonnyilatkozatot tesznek, amelyhez csatolják a velük közös háztartásban élő házas- vagy élettársuk és gyermekeik vagyonnyilatkozatát is.



Illusztráció: Csóti Rebeka / 24

Orbán Viktor ingatlanjaiban nem történt változás 2023-ban sem: felerészben tulajdonosa egy 2002 májusában vásárolt XII. kerületi ingatlannak, és egy 2013 szeptemberében vásárolt felcsúti házat birtokol.

Nagy értékű ingóságokat idén sem tüntetett fel, tartozása nincs. Orbán Viktor a feleségével, Lévai Anikóval 2002-ben közösen felvett egy 20 millió forintos hitelt, amelyet hosszú évekig törlesztett, de a 2022. január 31-ig leadott nyilatkozatában már nem szerepelt.

Több évig nem volt megtakarítása, de tavaly hitelintézeti számlakövetelésként feltüntetett 13,955 millió forintot (feleségével közös számlán). Ez az összeg friss vagyonnyilatkozatában csaknem 4 millió forinttal csökkent. Feleségével, Lévai Anikóval közös számláján már csak 10 032 000 forint van.

A miniszterelnök friss vagyonnyilatkozatában új jövedelmi kategória is megjelent, könyvkiadásból is kapott honoráriumot. Azt nem tudni, pontosan mekkora összegre tett szert. A kormányfő a 200 és 500 ezer forint közti sávot jelölte meg.

Pártelnöki feladatait díjazás nélkül látja el, miniszterelnökként 2019 és 2022 között a havi bruttó 1 millió és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába tartozott. Országgyűlési képviselőként 2019-ben az 500 ezer és az 1 millió forint közötti jövedelmi kategóriába, 2020 és 2023 között az 1 millió és az 5 millió forinti közötti kategóriába esett.

Novák Katalinnak is megcsappant a megtakarítása

Közzétették Novák Katalin vagyonnyilatkozatát a Sándor-palota honlapján.

A köztársasági elnök – ahogyan tavaly – továbbra is

felerészben tulajdonosa egy fővárosi XI. kerületi, 240 négyzetméteres családi háznak,

szintén a XI. kerületben felerészben tulajdonol egy 90 négyzetméteres lakást,

a XI. kerületben 1/1-es tulajdonában van egy 56 négyzetméteres lakás is,

Szegeden egy 67, egy 166, valamint egy 174 négyzetméteres lakása is van. A városban felerészben tulajdonosa egy garázsnak is,

Balatonlellén egy 47 négyzetméteres üdülőt birtokol.

Autója továbbra sincs, viszont szegényebb lett egy év alatt 10 millió forinttal, bankszámláján ugyanis ezúttal már 31 millió forintot tüntetett fel. Az államfőnek tartozása nincs, ingatlanbérbeadásból pedig továbbra is befolyik a számlájára havonta 200 és 500 ezer forint közötti összeg.

A tavaly létrehozott Családpárti Alapítványát is feltüntette vagyonnyilatkozatában, de alapítóként ezért nem kap díjazást. Maga az alapítvány egyébként jelentős támogatásokat szerzett rövid idő alatt.

Matolcsy György ingatlanok nélkül maradt, és elpárolgott az öröksége

Polt Péter legfőbb ügyész vagyonnyilatkozatában nem történt jelentős változás. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azonban megvált csopaki üdülőegységétől és 150 négyzetméteres családi házától is.

Polt Péter legfőbb ügyész vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy megmaradt a korábban is bevallott, Ausztriában, pontosabban Bad Kleinkirchheimben vett lakása, egy budai teremgarázs-férőhelye, a fónyi pincéje, a lovasi hétvégi háza, a felerészben birtokolt balatonfüredi üdülője és az ugyancsak 50 százalékban birtokolt II. kerületi lakása. Összesen 19 millió forintot takarított meg, ebből csaknem 9 millió forintot euróban.

Legfőbb ügyészként és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójaként a negyedik fizetési kategóriát jelölte meg, ami azt jelenti, hogy 1 és 5 millió forint közötti havi jövedelme származik két főállásából. Jogi szakvizsgáztatásért havi 100-200 ezer forint közötti javadalmazásban részesül.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének korábbi vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy nagyon sok pénzt örökölt. Ebből 118 millió forintot államkötvénybe fektetett, másik 100 millió forintot egyéb betétben helyezett el, amit idén már nem tüntetett fel. Friss vagyonnyilatkozata szerint ingatlanok már nincsenek a tulajdonában. Korábban egy 150 négyzetméteres családi házat és egy csopaki üdülőegységet is birtokolt. Prémium magyar állampapírban 25 millió forintja van, takarékbetétben 30 millió forintot helyezett el. a számláján 65,2 millió forint megtakarítás található. Fizetésére nem lehet panasz: 2023 márciusa és decembere között bruttó 6,2 millió forintot keresett.

Varga Judit a válásával több lakást bukott, Kubatov Gábor viszont örökölt

A kormánypártok prominens tagjai közül sokan milliókat vesztettek egy év alatt, de amijük volt, többen azt állampapírba fektették. Kósa Lajos még mindig motorozik, Kubatov Gábor jelentős ingatlanpakettet örökölt, Kovács Zoltánnak viszont szinte semmije sincs. Varga Judit immár hivatalosan is elvált, ami meg is látszik a vagyonnyilatkozatán.

Kövér László házelnöknek nem változott sok minden a tavaly leadott vagyonnyilatkozatához képest: ingatlanja továbbra sincs, de ugyanúgy megvan a 2014-ben vett Skoda Superbje. Az Országgyűlés elnöke 950 eurót (körülbelül 365 ezer forint), 710 dollárt (körülbelül 252 ezer forint) és 257 ezer forintot tart készpénzben. Számláján csaknem 2,5 millió forintot tart, több mint 3 millióval kevesebbet, mint tavaly. Hiteltartozása még 8,7 millió forint, ezzel kapcsolatban idén nem tüntette fel, de tavaly még odaírta, hogy kezességként tüntette fel.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének ingatlanja nincs, a festménye viszont még megvan.

Tavalyhoz képest folyószámláján és készpénzben tartott vagyona megcsappant: 68,8 millióról 60,7 millióra, ugyanakkor vásárolt prémium magyar állampapírokat is 20 millió forint értékben. A képviselői fizetése mellé még kap néhány százezer forintnyi fizetést havonta a Hobby-Key Kft.-től is.

A Fidesz alelnöke és pártigazgatója öröklés útján növelte jelentősen tavaly ingatlanjainak számát. Farkasgyepűi üdülője mellett tavaly hozzájutott egy zuglói lakáshoz és garázshoz, valamint többedmagával szántóföldeket, beépítetlen területeket és lakóházat is örökölt Bácsszentgyörgy településen. Továbbra is öt autója van, két veterán Opel Kadett, egy VW Jetta és két veterán Mercedes SL gépkocsi. CD és hanglemezgyűjteménye még megvan, készpénze viszont csaknem felére olvadt: 20,5 millióról 11 millió forintra. Hitelintézeti tartozása is nőtt, 18,5 millióról 20,4 millióra.

Kovács Zoltánnak semmije sincs

Kovács Zoltán államtitkárnak szinte semmije sincs, vagyonnyilatkozatának jelentős része ezúttal is csak áthúzott oldalakból áll. Készpénzben 8 millió forintot tart, öttel kevesebbet, mint tavaly. Vadásztársaságtól is kap több mint egymillió forintot havonta fizetésként az államtitkári mellé.

Kósa Lajos, a fidesz alelnöke továbbra is részben tulajdonosa egy budakeszin lévő üdülőnek, egy szamosszegi szántónak, felerészben egy debreceni családi háznak és egy teleknek. Még mindig megvan mindhárom BMW motorja, ahogyan Mercedes Viano személygépkocsija, valamint orrkiülős motorcsónakja is. Hajszállal nőtt a megtakarítása, a számláján ugyan 2,1 millió helyett 2 millió forintot tüntetett fel, de devizában 2 millió forintnyi helyett már 2,3 milliónyit írt be, míg 115 millió forintnyi lakáshiteléből öt milliót faragott le egy év alatt. Magánszemélyeknek pedig 10 millió forinttal tartozik továbbra is.

Selmeczi Gabriella képviselő ingatlanhelyzete nem változott egy év alatt: megvan a törökbálinti és a budaörsi ingatlana is. Párttársaival ellentétben nem állampapírban, hanem inkább az aranyban látta a befektetési lehetőséget, 8,2 millió forintnyit halmozott fel a nemesfémből 2023-ban. Ezen kívül semmilyen megtakarítása nincs.

A tavaly még igazságügyi miniszterként tett vagyonnyilatkozatához képest Varga Judit legfrissebb dokumentumából az derül ki, hogy a tavaly bejelentett válása időközben már le is zárulhatott, hiszen a korábban felerészben tulajdonolt balatonhenyei családi ház és egy ottani telek is immár teljes egészében a képviselő birtokába került, miután – mint a vagyonnyilatkozatából kiderült – áprilisban megszűnt a házastársi vagyonközösségük. Ugyanakkor – feltehetően ugyanezen okból – kikerült a felsorolásából két fővárosi, XII. kerületi lakás és egy garázs is. „Eltűnt” Volvo kocsija és Yamaha pianínója is. Mesterhegedűje viszont még megvan. Összesen 60 millió forintnyi jelzáloghitellel tartozik, és tavaly április 20-án felvett ötmillió forintnyi családi kölcsönt is.

Kuratóriumokban már nem tag, de több mint egymillió forintnyi fizetést kap tudományos-kutatási és oktatói tevékenységért a Közép-Európai Akadémiától.

Menczer Tamásnak, külgazdasági és külügyminisztérium államtitkárának Budakeszin van egy ikerháza, amelynek felerészben tulajdonosa, mellette Siófokon birtokolja egy apró üdülő negyedét, Baján pedig egy társasházi lakás az övé. Ő azon kevés kormánypárti politikusok közé tartozik, akik növelni tudták vagyonukat: folyószámláján 12,5 millió forintról 20,6 millióra nőtt az összeg.

Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos a XXI. kerületi családi háza, amelyben felerészben, valamint szintén XXI. kerületi szövetkezeti háza és gyümölcsöse, amelyekben negyedrészben tulajdonos. Megvannak nyugdíj- és biztosítási kötvényei is, amelyekbe negyedévente kicsivel több mint 200-200 ezer forintot tesz be. Folyószámláján 13,4 millióról 15,3 millióra nőtt megtakarítása, de a tavalyi 3,3 milliónyi egyéb megtakarítása eltűnt. Felvett tavaly 7,9 millió forintnyi kölcsönt is.

Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára tulajdonosa egy 138 négyzetméteres lakásnak a fővárosi XI. kerületben és felerészben egy balatonkenesei családi háznak. Állampapírban tartott vagyona majdnem megduplázódott egy év alatt: 18 millióról 34 millióra nőtt. A bankszámláján 2 millió forintot tart, hattal kevesebbet, mint egy éve.

Simicskó Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjének megmaradt a budapesti, II. kerületi háza, valamint öröklés útján a tulajdonosa lett egy pilisszentiváni családi háznak és egy siófoki ingatlannak. A KDNP frakcióvezetője megtartotta Ford Focusát is.

A kormánypárti politikus megtakarításai néhány millió forinttal nőttek: állampapírban 42,5 millió, OTP befektetési jegyben 34,2 millió, OTP és Richter részvényben 9,5 millió forintja van, hétmillió forint készpénz mellett.

Varga Mihály pénzügyminiszternek továbbra is hat ingatlant vagy ahhoz kapcsolódó garázst tulajdonol valamilyen arányban. A tárcavezető 2020 óta Gyenesdiáson bérelt családi házat garázzsal, amelyet már korábban megvett. Továbbra is két II. kerületi társasház és egy karcagi, 626 négyzetméteres telek résztulajdonosa, valamint Karcagon birtokol egy zártkertet is.

Míg a tavalyi bevallásában az állampapír állomány 10,206 millió forintra változott, idén ez több mint 28 millióra dagadt. Befektetési jegyekben további 11,610 millió forintot tart, devizában több mint 7 millió forintja van. A tartozásában átcsoportosítás zajlott: míg 2022-ben 1,6 millió forintnyi tartozása volt hitelintézettel szemben, továbbá magánszemélyeknek 57,5 millió forinttal tartozott, mostanra csak magányszemélyeknek tartozik, több mint 62 millió forinttal.

A Polgári Magyarországért Alapítvány elnökeként havi 1-5 millió forint közötti fizetés illeti meg a miniszteri fizetésén túl, amelyért szintén 1-5 millió forint közötti jövedelmet könyvelhet el. Varga Mihály decemberben adott lapunknak interjút, itt olvashatja.

Nagy Mártonnak továbbra is tulajdonosa egy 2014-ben vásárolt, II. kerületi 89 négyzetméteres lakásnak, amelyhez egy 12 négyzetméteres terasz tartozik, valamint tulajdonrésze van egy XII. kerületi lakásnak, utóbbihoz tartozik egy tároló is. A tárcavezetőnek továbbra sincs autója.

Állampapírban csak 10 millió forintot tart, ugyanakkor különböző biztosításokban továbbra is 100 millió forintot parkoltat. Forintban 2 milliót, devizában nagyjából 3,9 milliót tart, továbbá van egy elhanyagolható összegű pénzkövetelése is. Nagy Márton 2023-ban a Mol felügyelő bizottsági tagjaként még kapott fizetést (1-5 millió forint között), azonban a nyilatkozata megtételekor ezt a jogviszonyt már nem tüntette fel, hiszen tavaly április végén lemondott a bizottságban betöltött tagságáról.

Szijjártó Péter továbbra is részben tulajdonosa egy győri lakóháznak, egy balatonedericsi zárt kertnek és üdülőnek, valamint felerészben tulajdonosa egy dunakeszi családi háznak.

A külgazdasági és külügyminiszternek befektetési jegyben 46 millió forintja van, a hitelintézeti számlakövetelése 16 millió forint. Tavalyi vagyonnyilatkozatában értékpapírokban 3 millió forintja volt, míg hitelintézeti számlakövetelése 27,4 millió forintot tett ki. Szijjártó Péter továbbra is tartozik a szüleinek 30 millió forinttal.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tulajdonosa egy rigácsi építési teleknek, valamint felerészben egy budakeszi családi háznak. A miniszter hitelintézettel szembeni tartozása 25 millió forint. Navracsics Tibornak a miniszteri pozíciója és fizetése mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen van tudományos főmunkatársi munkája.

Gulyás Gergelynek még mindig megvan a két XI. kerületi lakása, az egyik 95,3, a másik 52 négyzetméteres. A politikus miniszterként és országgyűlési képviselőként is a négyes jövedelmi kategóriát ikszelte be, amely havi bruttó 1-5 millió forint közötti összeget jelent. A Miniszterelnökséget vezető miniszter húszmillió forintért vásárolt Bónusz Magyar Állampapírt, miközben hitelintézeti számlakövetelése 11 millió forint.

Rogán anyai ágon is gazdagodik

A Miniszterelnöki Kabinterirodát vezető miniszter vagyonnyilatkozata érdemben nem változott, jelenleg is résztulajdonosa Szakonyfalu környékén szántóknak, erdőknek és réteknek. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása jelentősen megcsappant, akkor 245 millióra zuhant. Napjainkban 65 millió forintot tart állampapírban és nagyjából 206 milliót takarékbetétben, miközben kevesebb mint 15 millió forinttal tartozik magánszemélyeknek. A miniszteri fizetésén kívül havi 17 millió forintot keresett a szabadalmi jogán keresztül Rogán Antal. Érdekesség, hogy tavaly ezen az ágon 24 milliót forintot kapott havonta.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még tovább növelte eddig is jelentős földbirtokainak számát: négy újabb szántóval lett gazdagabb Hódmezővásárhely környékén, ezzel immár 43-ra emelkedett ingatlanjainak száma.

Autóinál cserélt, egyik Land Roverétől megvált, helyette egy Audi All Roadot lízingel, mint ahogy a másik Land Rovert is. A 2019-ben vett Mini Cooper Cabriója is megvan még. Védett műalkotásként ismét egy kéziratot és Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét tüntette fel. Készpénzben 22 millió forintot birtokol, számláján pedig 12 milliót tart, mindkettő több, mint tavaly. Tartozásaiból jelentősen lejjebb faragott: személyi kölcsöne hatmillióval lett kevesebb, 12 millió forinttal tartozik, beruházási hiteléből 8 milliót törlesztett, így még 24 millió forinttal tartozik. Magánszemélyekkel szembeni tartozása pedig 55 millióról 40 millióra apadt. A lízingtartozása ugyanakkor 7,7 millióról 19,9 millióra nőtt egy év alatt a már fentebb említett kocsicsere miatt. Földbérletekből és osztalékból is több mint egy millió forintnyi bevétele származik havonta a miniszteri és egyéb fizetése mellé.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumát vezető Bóka János tavaly augusztusban már leadott egy vagyonnyilatkozatot, amikor tárcavezető lett, ahhoz képest érdemi változás nem igazán történt vagyoni helyzetében. Négy hónap alatt vett még némi állampapírt közel 7 millió forint értékben az eddigi 20 millió forintnyi és 11 ezer eurónyi mellé. Csaknem ugyanilyen mértékben csökkent a bankszámláján tartott pénze is, 13,5 millióról 8 millió forint közelébe. Ugyanakkor neki is tartoznak csaknem 10 millió forinttal.

A belügyminiszter továbbra is részben, valamint egészben tulajdonosa több II. kerületi ingatlannak, egészében tulajdonol egy siófoki családi házat, egy szihalomi nyaralót és telket, valamint egy szigetmonostori nyaralót. Pintér Sándor garázsában most is helye van egy Wartburgnak.

A tárcavezető a megtakarításoknál több tételt is feltüntetett: az OTP-nél forint számlák és lekötések megnevezéssel 3,8 millió, Prémium Magyar Állampapírban 26 millió forintja van, miközben ANY-részvényben 2,8 millió, OTP-részvényben 2,2 millió forintja. Pintér Sándornak OTP EURO Rövid Kötvény befektetési jegye is van 411 402 euró értékben, valamint 1 111 040 dollár értékben. A tárcavezetőnek az MBH Banknál is vannak számlái.

A miniszternek készpénzben körülbelül tízmillió forintja van, míg családi, baráti kölcsönként 595 millió forintot tüntetett fel.

Jelentős megtakarításokat tudhat magáénak Tuzson Bence igazságügyi miniszter. A miniszternek három ingatlanban is van tulajdonrésze: egy mátraszentimrei 47 négyzetméteres üdülőnek részben, egy szintén mátraszentimrei beépítetlen területnek pedig 1/1-ben tulajdonosa. Felerészben pedig egy 112,25 négyzetméteres tihanyi hétvégi házat is birtokol, ami egy 1549 négyzetméteres telken áll.

A tárcavezető számottevő megtakarítással rendelkezik: befektetési jegyben 26,8 millió (korábban: 33 millió), részvényben nagyjából 41 ezer (korábban: 17 ezer), állampapírban pedig 25 millió (korábban: 13 millió) forintot tart. Vállalati kötvényben a legfrissebb bevallása szerint 12 millió forintot parkoltat. Forintban több mint 16 millió, továbbá 782 ezer forintnyi deviza számlakövetelése van. Bár az elképesztő méretű követelése csökkent, még így is több mint 50 millió forinttal tartoznak neki. A miniszternek 5,2 millió forintnyi tartozása van. A nyilatkozat megtételkor csak a tárcavezetésért kapott fizetést.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter ingatlanjai nem változtak: Tokajban egy 2001-ben vásárolt, 910 négyzetméteres zárkerti művelés alól kivett terület gazdasági épülettel, valamint egy 2018-ban vásárolt, 52/100 arányban tulajdonolt 92 négyzetméteres XIII. kerületi lakása van. Ezek mellett továbbra is megvan az 1.2-es Suzuki swiftje. A miniszter tartja a jó szokását, és részletesen beszámolt a megtakarításairól, mindezek tetemes vagyonról árulkodnak, tartozása nincs. Továbbá a bankszámláján tart több mint 50 millió forintot, és nagyjából 51 millió forint értékben devizája is van a további számos követelése mellett. A tárcavezető a fizetésén túl a 4iG tanácsadó testületének is tagja, ezért 1-5 millió forint között kap jövedelemet.

A honvédelmi miniszter továbbra is részben, valamint egészében tulajdonosa két XII. kerületi ingatlannak, egy badacsonytomaji háznak szőlővel, egy tabajdi gazdasági épületnek és erdőnek, valamint Gyulakeszin részben tulajdonosa egy szőlős, legelős területnek. Szalay-bobrovniczky kristóf ingatlanvagyonában két jelentős változás is történt. 2023-as vétellel feltüntetett egy 717 négyzetméteres budapesti, xii. kerületi házat, valamint egy 14 288 négyzetméter nagyságú kivett majort, rajta 400 négyzetméteres épülettel káptalantótiban. A tárcavezető a Hold Alapkezelőnél tart névértéken 50 millió forintot. Kockázati életbiztosítása 3,6 millió forint, hitelintézeti számlakövetelése a korábbi, több mint 700 millió forint után 30 millió forint. Más szerződés alapján fennálló pénzkövetelése 110 millió forint, hitelintézettel szembeni tartozása 55 millió forint.

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter részben tulajdonosa egy III. kerületi ingatlannak, valamint egy szigligeti és egy badacsonytomaji üdülőnek. A tárcavezetőnek továbbra is van egy Triumph Bonneville T 120 motorkerékpárja és egy Yamaha Tracere. Csák Jánosnak 327 millió forintja van állampapírban, 4,6 millió forintja befektetési jegyben, 4,8 millió forintja lakástakarékban, valamint 1,4 millió forintja látra szóló betétben. A tárcavezetőnek az egy évvel ezelőtti vagyonnyilatkozatában 71 millió forintja volt állampapírban, míg alapkezelőnél 90 millió forintja, utóbbi a mostaniban nem szerepel.

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter változatlanul felerészben tulajdonosa két budapesti, II. kerületi lakásnak, valamint haszonélvezeti joga van egy balatonfenyvesi üdülőben. A miniszterelnök-helyettes egyéb ingóságként antik bútorokat nevezett meg. Semjén Zsolt készpénzállománya tízmillió forint. Nem hitelintézeti pénzkövetelése 1,5 millió forint.

A miniszterelnök politikai igazgatójának van egy I. kerületi ingatlanja és 17 millió forintja állampapírban, ez hétmillió forinttal több az egy évvel ezelőttinél. Orbán Balázs a tartozások között ezúttal is 40 millió forint jelzáloghitelt, 2,4 millió forint szabad felhasználású keretet, valamint 10 millió forint babaváró hitelt tüntetett fel. A politikusnak a politikai igazgatói és az országgyűlési képviselői fizetése mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől, valamint a Mathias Corvinus Collegiumtól is van jövedelme. Ezek mellett ingatlan bérbeadásból számíthat bevételre.

(Index nyomán)