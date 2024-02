Anyaország :: 2024. február 2. 23:26 ::

Gulyás Gergely szerint se érkezhetnek hazafiak Európából, hogy megemlékezzenek a kitörés hőseiről

– A német kormány ismét korlátozza bajtársaink szabad mozgását az Európai Unió területén belül! Matthias Deyda a Die Heimat tagja a közelmúltban értesítést kapott róla, hogy a Becsület Napja hétvégéjén nem hagyhatja el Németországot. A döntés hivatkozási alapja, hogy a múltban már felszólalt a rendezvényen, ezért vélelmezik, hogy ismét megtenné - erről írt a Légió Hungária Telegram-csatornáján.

Mint írják, nem egyedülálló ez a kommunizmust idéző eljárás, a múltban a Becsület Napja, illetve az European Fight Night esetében is próbálták alkalmazni. A bíróság akkor hatályon kívül helyezte a jogi alapot nélkülöző korlátozást. Deyda természetesen ezúttal is a bírósághoz fordul jogorvoslatért.

– Német bajtársaink és mozgalmunk egyhangúlag ítéli el ezt a vérlázító eljárást. Miközben antifa terrorcsoportok tagjai szabadon jöhetnek-mehetnek Európa szerte, addig a hatályos magyar és német törvényeket betartó, ám a regnáló rendszerekkel szemben kritikus jobboldaliakat korlátoznak szabad mozgásukban – összegzik.

Az eddig is világos volt, hogy a német hazafiak komoly elnyomást kénytelenek elszenvedni, a korábbi években is volt már hasonlóra példa, a tegnapi kormányinfón viszont kiderült, hogy a magyar kormánynak is ilyen céljai vannak.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta ugyanis (1:48:25-től az alábbi videón), mindent megtesznek, hogy antifasiszta bűnözők és „neonácik” ne jöhessenek Magyarországra. „Neonácik” alatt itt természetesen azokra a nemzeti érzelmű német és más európai nemzetek tagjaiból összetevődő hazafiakra gondolt, kik minden évben ellátogatnak (vagy próbálnak) Budapestre, hogy részt vegyenek akár egy megemlékezésen ( közterületen ez már nem lehetséges a „nemzeti kormány” regnálása alatt vagy egy emléktúrán. Soha az életben senkit nem támadtak meg, senkit nem zavartak, a főhajtás, őseink áldozatára való emlékezés volt a céljuk. Semmi, de semmi alapja nincs Gulyásnak arra, hogy egyenlőségjelet tegyen köztük és az antifa terroristák közé. Ja, és azt halkan fűzzük hozzá, a tavaly februári eset óta volt már rá példa, hogy Magyarországon jártak külföldi antifasiszták , ennyit erről, mennyire tesznek meg mindent...

Lantos János – Kuruc.info