Anyaország, Antimagyarizmus :: 2024. január 27. 12:50 ::

Becsület Napja a NER 14. évében: a hazafiak nem, az antifák lehetnek az utcán

Közismert, hogy a Becsület Napja a kezdetek óta heves társadalmi viták kereszttüzében van, amik nem egy esetben odáig fajultak, hogy nem lehetett nyilvános megemlékezést tartani. Azt érdemes kiemelni, hogy mindig Orbán-kormány regnált, amikor teljesen ellehetetlenítették a rendezvényt. Ebből persze véletlenül sem következik, hogy a baloldali kormányok támogatólag léptek volna fel. Sajnos egy olyan országban élünk, ahol az emlékezetpolitika nem autonóm terület, ki van szolgáltatva a politikusok pillanatnyi érdekeinek. A Fidesz túlkompenzálásból betiltja, a baloldaliak engedték, de csak azért, hogy manipulatív módon szélsőjobboldali veszéllyel riogathassanak - fogalmazott portálunk számára Incze Béla, a Légió Hungária vezetőségi tagja, akit a közelgő Becsület Napjáról kérdeztünk.



2020 - Városmajor

- Viszont most nagyon ne menjünk vissza az időben, ezúttal csak a gyülekezési törvény legutóbbi módosításáig. Az általam képviselt szervezői kör 2017 óta tart nyilvános Becsületi Napi megemlékezéseket, melyek ismét egy felfelé ívelő pályára tették a hányattatott sorsú rendezvényt. A 2017-es megemlékezést követően Orbán Viktor egy sajtónyilvános eseményen tett ígéretet a Mazsihisz akkori elnökének, Heisler Andrásnak, hogy meg fogják találni a törvényes utat a rendezvény betiltásához. '18-ban pedig megszületett az új gyülekezési törvény, melynek friss paragrafusát ügyvédünk csak "Lex-Becsület Napjaként" emlegeti - fogalmazott.



2021 - zártkörű megemlékezés egy erdei katonasírnál a covid-lezárások időszakában

- Az ezt követő években általában sikerült kiskapukat találnunk, illetve beköszöntött a covid okozta rendezvénytilalom, azonban 2022-ben és '23-ban már minden fronton csak a tiltásokkal találkoztunk. Ezzel összefüggésben két évvel ezelőtt egy sajtótájékoztatót tartottunk a Kapisztrán téren, aminek az lett a vége, hogy megbírságoltak a gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Egy évvel ezelőtt egy erdős területen tartottuk meg az eseményt, mely a mi jogértelmezésünk szerint nem egyszerű közterület. Ezt természetesen a bíróság még annak ellenére is máshogy látta, hogy ők is elismerték, ez nem ténykérdés, ez jogértelmezés kérdése. Idén jutottunk el arra a pontra, hogy már nem is próbálkozunk bejelentéssel - ismertette, hogy állhatott elő az a helyzet, hogy a Fidesz által nemzetinek hazudott rendszerben nem lehet köztereken megemlékezni hőseinkről.



Sajtótájékoztató a Várban. Interjú a Mérce számára...

- Tehát rögzítsük: Orbán Viktor egy magyarországi kisebbség vezetőjének kérésére ígéretet tett arra, hogy betiltanak egy olyan rendezvényt, amely a többségi társadalom hősei és áldozatai előtt tiszteleg, majd egy évvel később meg is született a kérdéses paragrafus - nyomatékosította.

- A megemlékezést nem csak a Légió Hungária szervezi, egy szervezői közösség részei vagyunk. Festung Budapest Rendezvénysorozat néven három eseményre kerül sor február 4. és 11. közt. A legizgalmasabb kétségkívül a 10-i Becsület Napja. Ahogy fentebb mondtam, nem lesz bejelentett esemény, ugyanakkor törvénysértésre sem készülünk. Ahogy közeledik az időpont, minden érintett értesülni fog a részletekről. Annyit árulhatok el, hogy nem nyugszunk bele abba a helyzetbe, hogy ki akarnak tiltani minket Budapest utcáiról. Ez a mi városunk, nem fogjuk feladni - részletezte.



2023, megemlékezés a Három katona sírjánál

Várható újra antifa támadás?

Kérdésünkre, miszerint várható-e a tavalyihoz hasonló antifa támadássorozat, azt felelte:

- Meglepne, de a tavalyi támadások sem voltak maguktól értetődők. Mi mindenkit arra kérünk, hogy a kérdéses időszakban fokozott figyelemmel mozogjon az utcákon, a rendezvényeket csoportosan közelítsék meg, és hagyják el. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzuk, hogy senki fejében ne forduljon meg, hogy távol marad bármelyik eseménytől, mert fél. Amire fel vagyunk készülve, attól nem kell félni.

A hazafiak nem, az antifák nyugodtan az utcán lehetnek majd

- 2023-ban az antifa okozott kellemetlen meglepetést, 2024-ben a rendőrség. A fentebb már hivatkozott paragrafus alapján be lehetne tiltani a szélsőbaloldali eseményeket is, a 2020-as rendbontásaik, illetve a tavalyi támadások nyomán szintén bőséggel termeltek ehhez hivatkozási alapot. Mindezen túl azt se felejtsük el, hogy a közelmúltban Orbán Viktor személyesen jelentette be, hogy nem lehet palesztinpárti demonstrációt tartani Magyarországon, mert ez a terrorizmus támogatása lenne. Szóval bőven van mozgástere a rendőrségnek, csak most éppen nem áll szándékában cselekedni. A legfelháborítóbb az egészben, hogy még csak meg sem próbálták. Legalább odadobták volna a labdát a bíróságnak, de ennyi sem történt. Ez a mentalitás szimbólumértékű. A NER valóságát szimbolizálja, ahol a csomagolás hazafias, de a felszín alatt abszolút üres, így pedig a megfelelési kényszer határoz meg mindent: A mi eseményünket betiltják, mert ez a Mazsihisz elvárása, a szélsőballal szemben ugyanezt meg sem próbálják, mert gondolom tartanak tőle, hogy Brüsszel megint érdeklődne a jogállamiságunk iránt - összegezte gondolatait.



2024-es események plakátja

A rendezvény oldala, amely folyamatosan frissül, itt érhető el

Lantos János - Kuruc.info